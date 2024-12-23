二手羽毛球製黑心羽絨：穿著者易致過敏中毒

天氣寒冷，不少人會穿羽絨外套保暖，不過近日内地媒體爆出，不少超低價還標榜90%充絨量的「羽絨服」，實際填充物竟是「二手羽毛球」。有專家則指，不僅不保暖，反可能致敏中毒。

黑心羽絨｜奸商大量回收二手羽毛球

據《大河報》報道，不少超低價還標榜90%充絨量的「羽絨服」，其填充物實際是被稱為「粉碎毛」、「飛絲」的禽類毛片粉碎後的絲狀產物。有部分商家為了獲取廉價羽絨服填充物，跨地域收購二手羽毛球，將其上的羽毛拆解後粉碎，製成飛絲。

在社交平台上充斥著不少關於二手羽毛球批量求購的信息，吸引全國各地的羽毛球愛好者、商業羽毛球館從業者、大型體育場保潔人員等相關人員留言詢問，試圖將手中的二手羽毛球變現。

至於回收羽毛球作何用途，大部分商戶表示是用作工藝品製作，或者挑選後用作羽毛訓練用球，也有商戶承認收回的二手羽毛球並非全部用於修覆，並表示，「成本太高，現在做不到批量修覆，頂多挑挑。好球肯定直接挑出來賣了，但它們基本都斷毛2根以上，很少會有人買來訓練，大部分球（羽毛）要打碎做『羽絨』」。

黑心羽絨｜羽毛球粉碎毛恐致敏中毒

河南商人劉生（化名）經營小型機械生產批發多年，他表示早在幾年前，就有外地客戶向他詢價「高速超微羽毛粉碎機」相關產品，並立即下單付款。

不同於羽絨的「細、軟、小」，二手羽毛球的羽毛無法直接使用羽絨分揀設備，需要先用粉碎機打碎，而這種機器一天可處理一噸毛片，如有需要，還會再配套水洗及烘乾。

劉生表示，市場上很多高速超微粉碎機都可以將羽毛、毛梗打碎，甚至可以控制料顆粒度的大小，機器本身也很便宜。他還指，用二手羽毛球的羽毛打碎作飛絲已經「很良心」，他在現場更看到許多顔色各異的雞毛、豬毛等原材料，「這樣還得多一道漂白工序」。

相關業內人士表示，與普通羽毛製成的粉碎毛相比，二手羽毛球的羽毛形狀規則、毛桿直、羽毛纖維堅韌且細密，被粉碎後，這些纖維仍能保持相對較好的彈性和韌性，用此填充的產品能夠更好地保持形狀，不易被壓實，蓬鬆度更持久。

此外，這種粉碎毛與羽絨的差距依然巨大，除了在保暖、蓬鬆、輕便等指標上相差甚遠，在清潔度上也令人擔憂，因為羽毛球的羽毛毛骨硬，打成粉碎毛後易出粉塵，且毛梗上所含的膠水也無法處理，這些粉塵可能對人類的呼吸系統造成傷害，導致穿戴者過敏，甚至中毒。

不少超低價還標榜90%充絨量的「羽絨服」，實際填充物竟是「二手羽毛球」。（圖自微博）



有部分商家為了獲取廉價羽絨服填充物，跨地域收購二手羽毛球。（圖自微博）



有部分商家為了獲取廉價羽絨服填充物，跨地域收購二手羽毛球。（圖自微博）

市場上很多高速超微粉碎機都可以將羽毛、毛梗打碎。（圖自微博）

部分商家售賣的羽絨服不僅「零羽絨」，並且所填充的飛絲質量也極其低劣。（圖自微博）



根據2022年4月1日實施的GB/T 14272-2021《羽絨服裝》標準，絨子含量在50%及以上才能稱為羽絨服。（圖自微博）



黑心羽絨｜鴨鵝絨價格持續攀升

長期從事成品羽絨貿易的「棟老板」，現在也活躍於社交平台上的作為自媒體打假人。他指出，部分商家售賣的羽絨服不僅「零羽絨」，並且所填充的飛絲質量也極其低劣，「抓在手里，就像粉碎的豆腐渣」。

在近3個月中，「棟老板」應網友請求，前後從不同主播手中購得多件羽絨服，隨後直播拆解，發現「飛絲代替羽絨」在行業內十分普遍，尤其是低價電商款羽絨服，更是造假重災區。

他又介紹，去年一噸「90鴨絨」價格30幾萬元（人民幣，下同），今年直接升至50多萬；至於「90鵝絨」更從去年的70幾萬飆升到今年年中高峰的120萬，近期才降回70萬左右。「棟老板」認為，今年的羽絨價格像猶如坐過山車，現在依然處於不低的位置。

相關知情人士表示，從羽毛球中獲取質量穩定的飛絲相當「划算」，一公斤羽毛球約可拆解出近一半重量的羽毛，按回收價格折算，這些羽毛不到40元/公斤，生產出的飛絲可以滿足4至5件羽絨服的生產。

報道指出，根據2022年4月1日實施的GB/T 14272-2021《羽絨服裝》標準，絨子含量在50%及以上才能稱為羽絨服。「棟老板」則指，許多商家為了躲避接下來的打擊，紛紛緊急重新製作商品吊牌與水洗標，並標示絨子的真實含量，

「現在低於《羽絨服裝》標準的就不敢再自稱是羽絨服了，名字改成『羽絲服』或者『絨絲服』。」

羽絨｜消委會教6招揀選羽絨

揀選羽絨衣，從內至外，都有學問，譬如從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等。消委會教6大要訣和羽絨冷知識，便可大致掌握如何選購一件保暖的羽絨衣。

參考衣物標籤

理想的羽絨衣標籤會詳細列出：

● 面料（shell）

● 內裏（lining）的成分

● 填充絨毛及羽毛成分比例（down and feather content ）

● 填料的重量（ 充絨量 ）

● 蓬鬆度、洗濯及乾衣指示

● 大部分還包括品牌、尺碼大小及其他資料

用手摸拍

選購時：

● 用手觸摸羽絨衣

● 憑手感來判斷內藏的物料是羽毛或是絨毛較多

若感覺有硬的羽毛梗：

● 羽毛含量會較高

● 絨毛含量就相對較低

● 保暖性較差

用鼻子「聞」

聞出異味：

● 因羽絨來自家禽鳥類

● 若羽絨未徹底清潔和消毒就容易藏細菌

● 不衛生可能產生異味

外層物料也至關重要

● 羽絨衣怕潮濕

● 濕水後保暖程度會降低

● 所以羽絨衣的外層多採用高密度編織以防羽絨「走脫」

● 如要做到車縫位置都防水，技術要求更高

● 如在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，工序越複雜，價格亦會相對提高

看車縫線的緊密度

● 注意縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等情況

● 若車縫做工過於粗疏，羽絨會隨穿著及洗濯等移動

● 羽絨會集中在衣服下方

● 衣服可能變得不保暖

親身試穿

● 不同品牌的羽絨衣有不同的袖長、肩膊闊度、腰身及長度等

● 要親身試穿感受羽絨衣的保暖性和產生「暖意」的速度

資料來源：消委會

羽絨｜著羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

1. 羽絨外套在廚房：遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」

冬天天氣較為乾燥，羽絨外套與其他物體摩擦會產生靜電，若遇瓦斯外洩，便會引發「爆炸」。因此穿羽絨外套到廚房、加油站等地方一定要謹慎。

2. 羽絨外套在洗衣機：甩乾時有可能會爆炸

● 清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨外套內產生大面積空隙

● 在洗衣機高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間撐滿

● 洗衣機內的空間密閉有限，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸。

● 清洗羽絨服，要在帶有洗滌羽絨外套程序的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險狀況。

3. 羽絨服遇明火會被點著：

有實驗顯示，羽絨外套穿在假人身上拉上拉鍊，用打火機在衣服下擺一角點火，羽絨衣馬上躥出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨外套就被燒得精光，連拉鍊也被燒得完全融化。

如果羽絨衣穿在人身上，接觸到含有油脂的皮膚，其燃燒速度可能會更快。著火時，人一跑動，產生風，還會加速衣服的燃燒速度。

4. 兒童穿羽絨外套坐安全座椅：更容易甩出去

湖南衛視《新聞大求真》曾做過一次實驗，將2個身高體重與1歲兒童相似的假人模型固定在安全座椅上，一個穿羽絨服，一個不穿。

結果顯示，車子撞到牆壁後，穿著羽絨服的假人被滑出了座椅，頭部向下懸空掛；同樣的速度撞擊，未穿羽絨服的假人只有輕微的回彈出現，並沒有被滑脫出去。

資料來源：內地消防應急管理部宣教中心

轉載自晴報