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6大超加工食品：熱狗最折壽，每吃一個減壽36分鐘
健康Tips

6大超加工食品：熱狗最折壽，每吃一個減壽36分鐘

健康解「迷」
健康解「迷」

　　民以食為天，然而一旦吃錯食物隨時影響健康！有研究就發現6種「超加工食品」會縮短人的預期壽命，其中影響最大的一款更是每吃一次便折壽多達36分鐘，十分驚人。

 

折壽食物｜6種「超加工食品」可縮短預期壽命

 

　　據外媒《每日郵報》報道，美國密西根大學曾於2021年在期刊《Nature Food》發表研究報告，分析了5,853種食物對壽命增減的影響，結果發現當中有6種食物影響最大、對人的預期壽命縮短最多，而這6種食物皆為「超加工食品」。

 

　　以下為6種折壽食物，以及它們對預期壽命造成的影響：

 

第6名：煙肉

每吃1份，壽命縮短約6分鐘

 

第5名：芝士漢堡

每吃1個，壽命縮短約9分鐘

 

第4名：早餐三文治／雞蛋三文治

每吃1份，壽命縮短約10分鐘

 

第3名：含糖飲品

每喝1杯，壽命縮短約12分鐘

 

第2名：醃製肉

每吃1份，壽命縮短約26分鐘

 

第1名：熱狗

每吃1個，壽命縮短約36分鐘

 

　　換言之，如果一個人每日進食1個熱狗、1份三明治以及2杯汽水或果汁，1年將減壽18天；如果在那1年裏面再加上醃製肉，預期壽命就會再縮短7天，亦即總共減壽25天。

 

　　食品安全專家Darin Detwiler評論研究時指出：「根據此研究，如果一個本身預期壽命是79歲的健康成年人，從20歲開始每天喝2杯含糖飲品，很可能會因此受到影響，減少3至4年的壽命。」

 

　　他續指，由於這項研究僅為觀察性研究，所以有一定的侷限性，並不能明確證明因果關係。儘管如此，Darin Detwiler也認為研究結果能夠提醒人們，只要對飲食習慣作出細微的調整，就有機會改善健康狀況、延長預期壽命；他舉例，戒喝或減少飲用含糖飲品能夠降低心臟病、糖尿病和其他慢性疾病的風險，亦對體重管理有利。

 

超加工食品｜常吃垃圾食物增患32種疾病

 

　　台灣家醫科醫生魏士航曾在初日診所社交平台發布短片，指出常吃超加工食物有損健康。美國最新研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

 

超加工食物致6類疾病風險

 

各類癌症

☑ 乳癌

☑ 胰臟癌

☑ 直腸癌

☑ 大腸癌

☑ 前列腺癌等

 

心血管疾病

☑ 高血壓

 

心理疾病

☑ 失眠、焦慮、抑鬱

 

呼吸道疾病

☑ 哮喘、氣促

 

腸胃疾病

☑ 克隆氏症、潰瘍性結腸炎

 

慢性代謝病

☑  中央肥胖

☑ 代謝症候群

☑  非酒精性肝炎

☑  過重及肥胖

☑  糖尿病二型

 

死亡率上升

 

資料來源：台灣家醫科醫生 魏士航

 

超加工食品｜心血管疾病死亡率增50%

 

　　研究亦指出，長期食用超加工食品患心血管疾病的死亡率增加50%、而患上代謝相關疾病風險會上升48%至53%，至於患心理疾病風險，則會上升50%。既然超加工食品對健康百害而無一利，為何人總是想吃垃圾食物？魏士航指出2大關鍵因素，是讓人擺脫不了零食的誘惑：

 

1. 吃超加工食物讓人開心

 

　　魏士航指出，超加工食品是由食品科學家研究最讓人難以抗拒的味道，達致進食時刺激大腦分泌多巴胺，增加幸福感，慢慢導致身體對超加工食物上癮。

 

2. 方便快捷、便宜美味

 

　　由於超加工食物烹調方便快捷，加上保存期限較長，價格低廉，所以深得消費者喜愛。加上廣告耳濡目染下，形成很多現代飲食文化，如看電影配汽水爆谷等，潛移默化地增加他們選購超加工食品的意慾。

 

飲食攻略｜3招搣甩零食癮

 

　　魏士航分享自身經歷，指太太很喜歡吃零食，尤其是薯片，故此家中特別有一個零食櫃放置各式各樣的零食，無論在忙碌工作或是放鬆消閒時，隨手都可以拿起一包就吃。後來得悉常吃超加工食物對身體不好，兩人制定3招戒掉吃零食的習慣，容易實踐且非常奏效：

 

3 招戒甩零食癮

 

改變購物環境與習慣

★ 盡量選擇到街市／賣新鮮食材的店鋪

★ 減少到大賣場選購

★ 購物前列好清單

★ 減少購買零食、只買所需的食材

 

改變吃零食時間和份量

★ 選擇特定時間吃零食

★  如聚餐或旅行時吃

★ 切忌在家中囤積大量零食

 

看食物標籤

★ 選擇原味或成分單純的零食

★ 避開看似健康的食物

★ 如燕麥奶、堅果奶

★ 常常會為了口感添加過多的糖或促發炎的種子油

 

資料來源：台灣家醫科醫生 魏士航

 

資料來源：《每日郵報》、《Nature Food

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#漢堡#心臟病#汽水#食用安全#飲食健康#超加工食品#熱狗#芝士漢堡#含糖飲品#心血管疾病#代謝症候群#糖尿病#購物習慣
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