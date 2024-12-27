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長期每天只睡6小時，專家預測25年後外貌嚇人
健康Tips

長期每天只睡6小時，專家預測25年後外貌嚇人

健康解「迷」
健康解「迷」

　　睡不夠不僅影響日常的生產力，長久來說更加會影響身心健康。英國有科學家模擬一個25年來睡眠不足的人，45歲居然變成這個模樣，實在是嚇壞全球！

 

睡眠不足｜長期睡眠不足 25年後變奇醜無比

 

　　據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock合作，以模型人物Hannah製造出一系列令人震驚的模擬圖，說明睡眠不足25年後對身體9大影響。Hannah目前是一名20多歲女士，她每天只睡6小時左右，到2050年就會變成這個樣子：

 

睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

 

　　Hannah 的設計是基於自2010年以來在學術期刊上發表的19篇研究論文，這些論文研究了睡眠不足對身體的影響。過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。45歲的Hannah不僅是外表變得奇醜無比，有駝背和肚腩，全身上下出現9大變化：

 

● 長期和短期記憶衰退：睡眠不足會影響大腦海馬體

● 免疫力變差：容易患上呼吸道疾病，如傷風感冒

● 肩頸膊痛

● 小肚腩：睡眠不足影響身體「瘦素」和「胃飢餓素」激素，增加食慾導致肥胖

● 皮膚鬆弛：皺紋增加，睡眠不足導致骨膠原流失

● 眼部皮膚鬆弛：眼瞼鬆弛、發紅，以及黑眼圈和眼紋

● 腳水腫：增加體內壓力荷爾蒙水平，皮質醇，增加患心臟病風險

● 脫髮

● 肌肉量減少：睡眠不足導致肌肉萎縮

 

　　為免睡眠不足對身體造成影響，專家亦為此建議4招改善：

 

● 每晚維持7-9小時的睡眠：每天（包括週末）在同一時間起床，以保持晝夜節律同步

● 每週至少150分鐘的中等強度運動或75分鐘的劇烈運動

● 睡前至少2小時吃完飯+至少30分鐘避免看電子設備

● 不要忍受不舒服的床墊

 

睡眠時間｜睡眠不足會變醜？

 

　　近年流行睡「美容覺」，深得女士們歡迎。台灣內分泌科醫生陳潔雯醫生在其Facebook專頁指出，睡眠不足的確會影響儀表，睡眠充足除了身體健康外，更會增添魅力。她引用國外睡眠實驗室的研究結果，指出睡眠不足的人會看起來比較不健康、疲勞、臉部線條和表情都會較不友善，在日常生活中不期然流露出一種「生人勿近」的觀感。

 

　　相反，睡眠充足的人不但看上去更炯炯有神，睡眠品質好更加會刺激身體產生膠原蛋白和促進代謝等，故此膚質看起來會更好，皮膚修復自癒的速度亦會更快。

 

睡眠時間｜睡美容覺4大貼士

 

　　睡美容覺有哪些竅門？陳潔雯醫生建議4大貼士，讓女士們能夠善用睡眠時間進行天然美容療程，增加自身吸引力：

 

瞓美容覺4大貼士

 

固定睡眠週期

● 晚上10-11時前睡；早上6-7時起床

● 成人建議睡足7小時

 

睡前飲食

● 少量喝水（避免半夜尿急）

● 睡前2小時內避免進食

 

避免睡前用手機

● 藍光干擾會影響褪黑激素產生

 

放鬆伸展

● 睡前聆聽輕柔音樂

● 放鬆繃緊肌肉

 

資料來源：台灣內分泌科醫生 陳潔雯

 

睡眠時間｜7行為自測「睡眠負債」指數

 

　　日本綜藝節目《世界一受けたい授業》曾邀請美國史丹福大學醫學部精神科教授，大學睡眠研究所所長西野精治，分析導致睡眠質素差的行為及習慣。所謂的「睡眠負債」，其實是形容睡眠不足、猶如借錢負債般，繼而令身體健康變差。西野精治列出以下7大行為，如果中了4項或以上，便代表已經有「睡眠債」，平日缺乏高質素的深層睡眠，久而久之有可能會影響情緒、工作表現，甚至還會令記憶力減退。

 

睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

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睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時 25年後變禿頭又駝背 全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

 

● 睡覺前習慣在床上用手機。

● 5分鐘內便能睡著。

● 早起有困難，每天早上都疲倦不堪。

● 平日上班或做家務時都提不起勁。

● 會無意識地在梳化睡著。

● 假期的睡眠時間比平日長90分鐘或以上。

● 假日過後的工作日會感到異常疲累。

 

睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

 

　　美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

 

各年齡層建議睡眠時間

 

新生兒（0-3個月）

14-17小時

 

嬰兒（（4-11個月）

12-15小時

 

幼兒（1-2歲）

11-14小時

 

學齡前兒童（3-5歲）

10-13小時

 

學齡兒童（6-13歲）

9-11小時

 

青少年（14-17歲）

8-10小時

 

青年（18-25歲）

7-9小時

 

成人（26-64歲）

7-9小時

 

老年人（≥65歲）

7-8小時

 

資料來源：美國國家睡眠基金會（NSF）

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#養生#壓力#黑眼圈#健康#睡眠不足#睡眠健康#睡眠時間#睡眠負債#美容覺#睡眠研究#睡眠專家#睡眠建議
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