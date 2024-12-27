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啤酒肚屬脂肪肝徵兆：長期忽視恐肝硬化，增肝癌機會
健康Tips

啤酒肚屬脂肪肝徵兆：長期忽視恐肝硬化，增肝癌機會

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有啤酒肚並非因為愛飲啤酒？台灣就有醫生指出，啤酒肚實際上是患上脂肪肝的徵兆，若任由病情惡化，更有可能演變成肝硬化甚至肝癌，並列出肝硬化的10大常見症狀，呼籲市民多加留意。

 

　　台灣初日診所減重專科醫生陳威龍日前於診所網站撰文，解釋啤酒肚與脂肪肝、肝硬化的關係，表示許多人都以為啤酒肚是愛喝啤酒的人特有的體態問題，但這其實是內臟脂肪過多的表現，而脂肪肝往往亦伴隨著高血壓、高血脂、腰圍異常等代謝性疾病。他指出，脂肪肝主要可分為以下2種：

 

酒精性脂肪肝

 

● 主要成因為長期過量飲酒，研究顯示，只要平均每天攝取30克的酒精，便已足夠引起肝臟損傷。

● 而酒精經過代謝後會產生致癌物質「乙醛」，後續代謝過程中亦會產生自由基、活性氧物質（ROS）等物質破壞細胞，繼而造成肝臟細胞發炎、死亡，並影響脂肪的調控機制，降低脂肪分解速度、促進脂質新生，久而久之便逐漸形成脂肪肝。

 

非酒精性脂肪肝

 

● 又稱「代謝性脂肪肝」，主要成因為不均衡、高油高糖的飲食習慣，其中果糖更是加劇這種危害的重要因素。

● 果糖在人體內的代謝路徑與葡萄糖不同，前者的代謝產物會使肝臟細胞無法感受到能量充足的訊號，繼而直接刺激脂質新生相關基因表達，進一步促進脂肪堆積、引起脂肪肝。

 

　　陳威龍續指，當肝臟受到大量外來化合物（例如酒精）刺激，便會發炎，而反覆、長時間的發炎會使肝臟逐漸纖維化；一旦纖維化面積過大，便會形成肝硬化，甚至演變成肝癌，也就是坊間俗稱的「肝癌三部曲」。

 

　　他表示，肝硬化是肝臟組織纖維化的最終階段，通常會伴隨著肝臟功能衰竭，導致患者營養不良；纖維化的組織亦會造成肝門靜脈血壓過高，引發腹水及食胃道靜脈曲張，因此容易出現四肢消瘦但腹部膨脹的體態。此外，由於食道靜脈血壓過高，所以靜脈破裂後有可能會導致吐血的情況。一個健康的肝臟要演變成肝硬化，通常需要經過十分漫長且反覆的發炎過程，而脂肪肝便是造成慢性肝炎的高危因素之一。

 

　　由於肝臟內部沒有神經，即使發炎也不會感到疼痛，因此又被稱為「沉默的器官」。陳威龍就表示，肝臟的病變通常發展至影響周邊組織或腹膜才會出現症狀，但這亦意味著病情已經非常嚴重。他又列出以下10種症狀，提醒市民一旦出現相關症狀，便有可能已患上肝硬化，應盡快尋求專業醫療協助。

 

肝硬化｜肝硬化10大常見症狀

 

　　10大肝硬化常見症狀：

 

● 疲倦、食慾不振

● 消瘦、體力變差

● 黃疸

● 茶色尿

● 腹水、下肢水腫

● 疝氣

● 牙齦出血

● 皮膚瘀青

● 蜘蛛痣、手掌紅斑

● 月經失調、男性女乳症

 

肝硬化｜4大護肝原則逆轉病情

 

　　陳威龍特別提到，脂肪肝是可以逆轉的，然而一旦演變成肝硬化，恢復的可能性便會大幅降低，因此建議在病情惡化前，先了解如何有效預防甚至是逆轉脂肪肝的發展，以降低肝功能受損帶來的健康風險。他就列出以下4大護肝原則，供市民參考：

 

1. 改變飲食習慣

 

● 平日盡量避免高油脂、高鹽分和高糖分的食物，並多攝取富含纖維和抗氧化物的食物

● 食物例子：西蘭花、椰菜花等十字花科蔬菜，深綠色葉菜例如菠菜，以及三文魚、鯖魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類。

 

2. 規律運動

 

● 陳威龍建議市民養成每周進行至少150分鐘中等強度運動的習慣，可選擇跑步、游水、快走等有氧運動

● 運動除了能夠消耗多餘的熱量外，亦可提高胰島素的敏感性，從而減少脂肪堆積在肝臟的機會；而運動時適量加入阻力訓練也有助增加肌肉量，進一步提高基礎代謝率

 

3. 改善生活作息

 

　　有研究顯示，長期睡眠不足會導致內分泌失調、增加食慾，並促進脂肪的堆積，因此建議減少捱夜次數、盡量保持每晚7至8小時的高質量睡眠。這除了有助於身體恢復，亦對肝臟修復非常重要。

 

4. 減少飲酒

 

　　過量飲酒會直接損傷肝細胞，大大增加罹患脂肪肝和肝硬化的風險，因此陳威龍建議市民平日盡量減少酒精的攝取，在社交場合中學會適時拒絕，或者選擇更健康的飲品作替代。

 

同場加映｜肝功能變差4大警號

 

　　台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

 

肝功能變差4大容貌變化

 

皮膚 + 眼白變黃

● 處理膽紅素的能力可能會下降

● 導致皮膚色素沉著

 

蜘蛛痣變多

● 體內的雌激素升高，刺激皮膚下的小動脈擴張形成蜘蛛痣的網狀

● 主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹

 

肚子變大 + 四肢腫脹

● 合成白蛋白的能力下降

● 導致肚子變大（腹水）及下肢水腫

● 低蛋白血症亦會併發疲勞、虚弱、食然不振，消化不良、呼吸困難等症狀

 

手掌變得又粗又紅

● 雌激素活性過強/無法正常代謝 ⇨ 手掌的微血管擴張

● 出現紅斑 =「肝掌」

● 影響手指的生長和形狀 ⇨ 變粗及變短

 

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生 黃軒

 

轉載自晴報

 

Tags:#肝硬化#脂肪肝#肝炎#台灣#健康問題#網絡熱話#肝癌#啤酒肚#代謝性疾病#酒精性脂肪肝#非酒精性脂肪肝#護肝#肝功能#內分泌失調
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