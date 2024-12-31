走過2024迎來2025：番茄燴薯仔猴頭菇素菜食譜

2023，最後一篇食譜，寫在禮物節Boxing Day的那天。然後，默默地，在廚房做著做著，坐在電腦前，寫著寫著。走過了52篇的食譜和文章小故事，到來第53篇，沒想到，這一篇年末的文章，巧合地落在2024最後的一天。明天就要來到2025了，新的一年就如此的出現了。

「有甚麼新年願望？」 這個時候，碰到的人總愛這樣問著。

看著一年前的今天，貼在桌子上的那張小貼，寫滿對2024的期盼，羅列著想去實踐的願望。現在看來，有多少個真的達成了？有多少個落實在處理中？還是，它們又將要照字搬紙的，放在到2025的名單裏呢？

假如每天存一元，一年過後，就有365元。如果每一個月可以完成一件事，年收就有12件... ... 是的，一年有365天，看來有點漫長的日子，我們何曾用著「還有明天」的腦袋，把事情一推再推？說好的每週一小時健身、常掛在嘴邊的斷捨離、跟家人多相聚的想法，是否又找來不同的理由——「工作太忙碌呀」、「功課太繁重呀」而攔置下來呢？就趁今天，2024的最後一天，認真思考規劃一下。至少明天起，每天存10元，年終就有3650元了，哈哈。

願大家 新年快樂，平安喜樂。

番茄燴薯仔猴頭菇（2人份）

時間：45分鐘

材料：

番茄 2個／薯仔（馬玲薯）1個／紅蘿蔔 1個／洋蔥 半個／乾猴頭菇 2個

調味：

薑 2片／月桂葉 1塊／鹽 1茶匙／糖 2茶匙／黑醋 1湯匙／番茄醬 1湯匙／芥末醬1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／琺瑯煮鍋／湯匙／茶匙／木舀

步驟：

1. 刨去薯仔（馬玲薯）的皮，清洗後，切成塊（如圖）。

2. 刨去紅蘿蔔的皮，洗乾淨，切成塊。

3. 切走番茄的蒂，沖洗後，切成塊（如圖）。

4. 撕走洋蔥的外表，切去頭尾，洗乾淨，切成塊。

5. 用熱水浸泡乾猴頭菇5分鐘，沖洗後，切成塊（如圖）。

6. 煮沸一鍋水，加半茶匙的鹽，放入步驟5，煮一下（如圖），3分鐘後，撈起來（如圖）。

7. 放步驟6於琺瑯煮鍋，加入1湯匙的食油和一點點鹽，以小中火煎5分鐘。待用。

8. 洗一下月桂葉，跟洋蔥塊一拼放琺瑯煮鍋中，以中火炒一炒（如圖）。

9. 放入步驟1、2和3，炒一炒，倒入調和味，和1杯清水，以中火，蓋上鍋蓋，煮15分鐘。

10. 放入步驟7，撈拌均勻，改以小中火，不用蓋上鍋蓋，多煮10分鐘。

筆記：

● 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

● 薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

● 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

● 洋蔥含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

● 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

● 蔬果全部要徹底洗淨。

● 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。