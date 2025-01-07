失眠救星 ｜ 健身網紅教美軍2分鐘極速入眠法，戰鬥機師嘈雜環境也能入睡！網民大讚超有用

失眠患者福音！加拿大網紅日前分享一種有助快速入睡的方法，只要把握2大關鍵，最快可讓人於2分鐘內入睡。不少網民試後都大讚方法超有用，令影片持續爆紅，至今點擊過千萬。

加拿大健身專家Justin Agustin過去經常於Youtube頻道分享上分享健身資訊，惟早前卻發布一條關於快速入睡的教學，聲稱這種入睡方法由美軍所開發，幫助戰鬥機機師於嘈雜及高壓環境中入睡，最快可令人2分鐘入睡。

這種入睡方法結合深呼吸及想像兩大關鍵，幫助大家放鬆精神及身體。（影片截圖）

這種入睡方法結合深呼吸及想像兩大關鍵，幫助大家放鬆精神及身體。（影片截圖）

將注意力蔓延到脖子及肩膀，確保所有位置都已經放鬆。（影片截圖）

由胸部、腹部、大腿、膝蓋、小腿和腳，一直慢慢放鬆。（影片截圖）

幻想自己躺於平靜湖面上的獨木舟，頭頂是一望無際的藍天。（影片截圖）

或者躺在漆黑房間內的黑色天鵝絨吊床。（影片截圖）

這種入睡方法結合深呼吸及想像兩大關鍵，幫助大家放鬆精神及身體，只要每晚練習這個技巧約6個星期，便可輕易在閉上眼睛兩分鐘內入睡：

失眠福音｜2分鐘入眠法步驟

1. 放鬆眼睛、臉頰和下巴專注於呼吸

2. 將注意力蔓延到脖子及肩膀確保所有位置都已放鬆

3. 雙臂放鬆放置於身側整雙手到手指都放鬆

4. 想象溫暖的感覺由頭頂傳向指尖

5. 深吸一口氣再慢慢吐氣

6. 由胸部、腹部大腿膝蓋、小腿和腳一直慢慢放鬆

7. 將溫暖感覺漫延到腳趾

8. 幻想自己躺於平靜湖面上的獨木舟頭頂是一望無際的藍天或躺在漆黑房間內黑色天鵝絨吊床

資料來源：加拿大健身專家Justin Agustin

失眠福音｜網民大讚：超有用！

影片自1月發布後，隨即受到網民熱烈討論，至今已獲逾一千萬瀏覽量，逾12,000條評論留言討論相關入眠法，其中不少網民都大讚自己根據這種方法，能夠極速入睡：

網民有乜講

我在思緒混亂、無法入睡時用這個方法，效果非常好！

我生兒子時，醫院一名護士就教了我這項技術很有用！

這個方法很有用！過去兩日我一直睡不好，但今天睡得很好。

我每日聽這個影片，聽到一半就睡著了！

我是卡車司機，有時工作時需要休息會用這種方法。

資料來源：Youtube@Justin Agustin

轉載自晴報