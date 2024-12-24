52歲古巨基日本被野生捕獲 凍齡外表震驚網民

現年52歲的古巨基，自從仔仔Kuson於2019年出世後，便樂做「湊仔公」，幕前曝光量大減。不過，日前有不少網民竟分別於日本大阪街頭及環球影城發現其蹤影，相片曝光後，不少人都為他的真實狀態感驚訝。

有不少網民近期連續兩天均於日本街頭及環球影城，發現了古巨基的身影，並把有關照片上載到小紅書。相片中，只見站在街頭的古，衣著打扮十分新潮年輕，當日身穿了一件軍綠色外套再加牛仔長褲及配上駝色短靴；另一天古出現於環球影城時，則已換上另一套深色厚身外套，並戴上可愛的聖誕頭飾。據了解，古巨基今次赴日目的是工作需要，同行者除了太太，還有同公司的女歌手海兒，她與古被網民偷影時，當時正身穿白色羽絨外褸，配以短裙及長靴，當時有網民認不出海兒身份，還誤以為2人關係非比尋常。

古巨基連續兩天分別於日本街頭及環球影城，被網民野生捕獲。(小紅書圖片)

古巨基連續兩天分別於日本街頭及環球影城，被網民野生捕獲。(小紅書圖片)

有網民驚嘆古巨基的凍齡狀態。(小紅書圖片)

另一天，站在日本街頭的古巨基則身穿身穿了一件軍綠色外套再加牛仔長褲及配上駝色短靴。(小紅書圖片)

有網民因認不出站在古巨基身旁的女歌手海兒，誤以為2人關係非比尋常。(小紅書圖片)

有網民因認不出站在古巨基身旁的女歌手海兒，誤以為2人關係非比尋常。(小紅書圖片)

相片曝光後，不少網民均驚嘆古巨基在無濾鏡的生圖狀態，竟然仍然可以如此年青，紛紛留言大讚：「點睇都唔似52歲！」、「好後生」、「居然52了？」。

現年52歲的古巨基與年長4歲的助手陳英雪(Lorraine)一直拍拖多年，直至2014年才結束愛情長跑註冊結婚。6年後Lorraine以52歲高齡誕下仔仔古晉匡（Kuson）。

現年52歲的古巨基與年長4歲的助手陳英雪(Lorraine)一直拍拖多年，直至2014年才結束愛情長跑註冊結婚。(IG圖片)

Lorraine2019年以52歲高齡誕下仔仔古晉匡（Kuson）。

Lorraine2019年以52歲高齡誕下仔仔古晉匡（Kuson）。

轉載自晴報