腦腫瘤｜美女網紅患腦瘤停播 後悔忽略生活2件小事

內地知名遊戲直播主突然驚爆患腦瘤，將暫別遊戲直播休養。她透露自己將會剃光頭進行治療，亦坦言對此感到害怕，勸世為了健康切勿做2件事，如今後悔已經無補於事了。

內地知名遊戲直播主「唐6兒」（本名唐悅）早前在社交平台發文，驚爆自己患腦瘤，需要暫別直播平台。她在短片中交代治療過程，指自己將會在手術前剃光頭，

醫生講了很多手術後可能出現的併發症啊、風險甚麼的……癲癇、偏癱、失語甚麼的。平時都聯想不到自己身上出現的東西說出來的瞬間感覺挺嚇人的。

唐6兒坦言自己對於治療感到害怕，但仍是要面對，後悔以前不健康的生活習慣，勸導粉絲們平日要「多注意休息少捱夜，而且飲食一定要健康」。她直播間的簡介亦隨即改成：「因身體因素停播一段時間，感謝等待」。

腦腫瘤｜3大常見腦瘤

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

腦腫瘤常見5大症狀

1. 頭痛

● 鈍痛為主

● 咳嗽、打噴嚏等會加劇痛楚

● 早期只在早上頭痛；後期持續頭痛

● 服藥難紓緩

2. 視力減退

● 視力模糊

● 出現重影

3. 嘔吐

● 突然及劇烈

● 或呈「噴射性」

● 未必伴隨噁心

4. 癲癇發作

● 局部性或全身性

5. 局部神經功能障礙

● 單邊肢體無力

● 走路不穩

● 言語表達困難

資料來源：腦神經外科專科醫生黃秉康

腦腫瘤｜腦瘤常見治療

黃秉康表示腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航刀，前者一般效果可即時顯然，惟不適合: 腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

腦瘤常見治療

手術切除

適合：

容易處理的位置，如顱頂

或者較年輕的患者

好處：

效果可即時顯然

而切除出來的腦瘤則可以進一步化驗。

不適合：

腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入

數碼導航刀

好處：

以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小。

不適合：

療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓

尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

資料來源：神經外科專科醫生黃秉康

腦腫瘤｜開顱切除術是一項高風險手術

根據香港神經腫瘤學會資料，根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤並不常見，香港每年的新增病例約有1000宗，即每十萬人中約有15個人患病。而開顱切除術是一項高風險手術，手術後須密切監察病人狀況，若有不正常情況，須進行檢查，以便診斷手術併發症，並作出適當治療（包括手術及藥物治療）。傷口通常於一至兩星期內拆線。出院時間按照個別情況而定。出院後，大部份病人需要覆診，以檢查化驗報告及觀察後遺症。部份病人或需接受輔助治療，如放射治療或化療等。

● 全身麻醉風險

● 傷口疼痛、麻痺

● 傷口癒合不齊或外觀改變

● 手術失血

● 腦感染

● 腦癇

● 腫瘤復發

● 中風

● 永久或短暫功能缺損，如手腳或面部癱瘓；

● 視力、聽力、言語吞嚥、呼吸能力受損；內分泌失調等

● 昏迷

● 死亡

轉載自晴報