歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
易經看世界 世界風雲變
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
腦腫瘤｜美女網紅患腦瘤停播 後悔忽略生活2件小事
健康Tips

腦腫瘤｜美女網紅患腦瘤停播 後悔忽略生活2件小事

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地知名遊戲直播主突然驚爆患腦瘤，將暫別遊戲直播休養。她透露自己將會剃光頭進行治療，亦坦言對此感到害怕，勸世為了健康切勿做2件事，如今後悔已經無補於事了。

 

　　內地知名遊戲直播主「唐6兒」（本名唐悅）早前在社交平台發文，驚爆自己患腦瘤，需要暫別直播平台。她在短片中交代治療過程，指自己將會在手術前剃光頭，

 

　　醫生講了很多手術後可能出現的併發症啊、風險甚麼的……癲癇、偏癱、失語甚麼的。平時都聯想不到自己身上出現的東西說出來的瞬間感覺挺嚇人的。

 

　　唐6兒坦言自己對於治療感到害怕，但仍是要面對，後悔以前不健康的生活習慣，勸導粉絲們平日要「多注意休息少捱夜，而且飲食一定要健康」。她直播間的簡介亦隨即改成：「因身體因素停播一段時間，感謝等待」。

 

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤 與粉絲道別宣布停播 勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】

 

腦腫瘤｜3大常見腦瘤 

 

　　神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

 

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

 

　　黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

 

　　腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

 

腦腫瘤常見5大症狀

 

1. 頭痛

● 鈍痛為主

● 咳嗽、打噴嚏等會加劇痛楚

● 早期只在早上頭痛；後期持續頭痛

● 服藥難紓緩

 

2. 視力減退

● 視力模糊

● 出現重影

 

3. 嘔吐

● 突然及劇烈

● 或呈「噴射性」

● 未必伴隨噁心

 

4. 癲癇發作

● 局部性或全身性

 

5. 局部神經功能障礙

● 單邊肢體無力

● 走路不穩

● 言語表達困難

 

資料來源：腦神經外科專科醫生黃秉康

 

腦腫瘤｜腦瘤常見治療

 

　　黃秉康表示腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航刀，前者一般效果可即時顯然，惟不適合: 腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

 

腦瘤常見治療

 

手術切除

 

適合：

容易處理的位置，如顱頂

或者較年輕的患者

好處：

效果可即時顯然

而切除出來的腦瘤則可以進一步化驗。

不適合：

腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入

 

數碼導航刀

 

好處：

以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小。

不適合：

療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓

尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

 

資料來源：神經外科專科醫生黃秉康

 

腦腫瘤｜開顱切除術是一項高風險手術

 

　　根據香港神經腫瘤學會資料，根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤並不常見，香港每年的新增病例約有1000宗，即每十萬人中約有15個人患病。而開顱切除術是一項高風險手術，手術後須密切監察病人狀況，若有不正常情況，須進行檢查，以便診斷手術併發症，並作出適當治療（包括手術及藥物治療）。傷口通常於一至兩星期內拆線。出院時間按照個別情況而定。出院後，大部份病人需要覆診，以檢查化驗報告及觀察後遺症。部份病人或需接受輔助治療，如放射治療或化療等。

 

● 全身麻醉風險

● 傷口疼痛、麻痺

● 傷口癒合不齊或外觀改變

● 手術失血

● 腦感染

● 腦癇

● 腫瘤復發

● 中風

● 永久或短暫功能缺損，如手腳或面部癱瘓；

● 視力、聽力、言語吞嚥、呼吸能力受損；內分泌失調等

● 昏迷

● 死亡

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網紅#腦腫瘤#健康#腦膜瘤#腦部膠質瘤#癌細胞腦部轉移#頭痛#視力減退#嘔吐#癲癇#神經功能障礙#數碼導航#開顱切除術#香港神經腫瘤學會
Add a comment ...Add a comment ...
86歲言情小說教母瓊瑤自殺身亡，遺書影片曝光！專家揭2種性格易鑽牛角尖，留意9大輕生警號
更多健康解「迷」文章
86歲言情小說教母瓊瑤自殺身亡，遺書影片曝光！專家揭2種性格易鑽牛角尖，留意9大輕生警號

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處