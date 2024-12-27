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減肥瘦身｜許瑋甯靠66飲食法一年減22磅：健康瘦身秘訣公開
健康Tips

減肥瘦身｜許瑋甯靠66飲食法一年減22磅：健康瘦身秘訣公開

健康解「迷」
健康解「迷」

　　肥妹蛻變成索女，從來都不是僥倖！台灣「迷你視后」許瑋甯為了減肥和維持身材，多年來下過不少苦功，當中以1種飲食法，一年勁減22磅。日前她自拍曬出完美馬甲線，不僅讓粉絲們「心心眼」，更粉碎近日的懷孕疑雲！

 

　　現年40歲的許瑋甯，今年再奪台灣金鐘獎「迷你視后」，並屢屢傳出懷孕消息，她日前在Instagram自拍曬馬甲線，附「Keep pushing, keep fighting」的激勵語句。如今擁有完美身段的她，原來亦曾經試過減肥，並分享5大瘦身秘訣：

 

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

 

1. 「6+6減肥法」：每餐半飽、不吃晚飯

　　許瑋甯過去為了控制體重，一開始早餐吃9成飽，午餐6成飽，晚餐2成飽，後來更嚴格執行減肥法，採取「不吃晚餐」的方式減肥，肚餓時只喝水，成功在2年內減走10公斤（約22磅）。後來為了維持體重，她將飲食調整為更好執行的「66飲食法」，也就是每餐只吃5至6成飽，晚上6點後不再進食。

 

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

 

2. 選擇健康食材

 

　　後來她甚至將晚餐時間提前至下午5點，增加空腹時間。她認為，晚上5點以後吃東西特別容易囤積脂肪，所以才會在5點以前吃完想吃的食物。她強調，飲食管理的核心在於「吃對食物、吃對時間」。

 

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

 

　　食材選擇方面，許瑋甯多吃原型和低GI食物，絕少碰高糖高脂的加工食品。一日兩餐主要是清淡調味，更能有效控制熱量攝取，穩定血糖，降低暴食風險。原型食物提供更多的營養與纖維，而低GI食物則能延長飽足感，對於維持理想體態有很大的幫助。

 

3. 多喝水

　　水分攝取是許瑋甯保持苗條身材與健康膚質的關鍵之一。多喝水能夠促進新陳代謝有助燒脂，皮膚亦能保持水潤有光澤。在許瑋甯的日常照片中，不乏齋啡的身影，因當她想喝飲料時首選無糖黑咖啡，咖啡因可以提升代謝率，幫助燒脂。

 

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

 

4. 以低GI水果當點心

　　許瑋甯分享平日餐與餐之間嘴饞的時候，喜歡以低GI水果作為充飢點心，如蘋果和火龍果等，以這些水果代替零食，不但熱量低，且富含纖維，能提供飽足感，又能避免因嘴饞而亂吃其他高卡零食。不過吃水果亦要適可而止，每次吃大概一個拳頭大小的份量，以免攝取過多果糖影響瘦身效果。

 

5. 規律運動打造線條

　　除了嚴格飲食管控，許瑋甯亦有恆常運動的習慣，如瑜珈、普拉提（Pilates）和核心肌群鍛鍊；在家亦會做簡單拉筋運動或8分鐘核心鍛鍊，非常自律絕不疏於鍛煉。她推薦女士們可以從鍛鍊手臂和臀部入手，因這2個部位的線條改善非常明顯。

 

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法 一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】

 

轉載自晴報

Tags:#減肥#瘦身#健康飲食#運動#許瑋甯#瑜珈#普拉提#核心肌群鍛鍊#低GI飲食#黑咖啡#水果#馬甲線
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