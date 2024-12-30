安寧護士揭露臨終病人遺言與神奇現象：呼籲珍惜健康

離世前最後一句話會說甚麼？美國安寧護士日前揭露工作見聞，指臨終病人常見遺言並非如電視劇般交待後事及懺悔，反而是2類極尋常的說話，更坦言因常見1種境況極為感觸，呼籲大眾要珍惜當下。

綜合外媒及《每日郵報》報道，美國加州洛杉磯安寧病房護士Julie McFadden經常於TikTok上分享知識及經驗，過去曾分享過工作所見所聞引發熱議，內容包括人體死後變化、病人臨終現象、遺撼事件等等。

近日她再上傳影片，分享病人臨終前最常聽見的遺言，坦言不少人以為病人臨終時，會如同電影片般懺悔或嘆息他們所後悔的事，或者將一直想大家知道的事一一訴說，但事實原來非如此。Julie McFadden指出，病人臨終前多數已難以說話，因此說話都簡短而安靜，他們最常說的一般有2種，其中很多人會呼叫『媽媽』或『爸爸』、或是已經過世前夫的名字。她認為這呼喚已故親人，可能與父母是「安慰來源」相關；另一類是因為過去未曾向親友表達自己的感受，因此臨終最後會說出：「謝謝你」、「我原諒你」、「請原諒我」和「再見」等說話：「如果曾經大吵過一架，他們便會說：「為甚麼我沒有早點說對不起？為甚麼我們沒有早點和好？」

最後階段｜安寧護士分享難忘經歷 籲大眾珍惜健康

Julie McFadden透露指，有些病人臨終前的交流令她感到極為難忘，例如有基督徒病人曾問她是不是死後睜眼便可看到上帝，當下她卻不知如何回答，只能回應：「我不知道。」；另外又有病人曾突然坐起來抓住她的手臂說道：「我要死了」然後躺回床上便離世了。

每日在病房內與這些瀕死病人相處，Julie McFadden坦言最大感觸是一般人將視力、吃飯、吞嚥、走路、無痛生活視為理所當然，惟不少病人都表示自己過去沒有珍惜這些，後悔當初沒有好好珍惜。

安寧療護醫生Simran Malhotra亦透露指，病人臨終遺言隨年齡不同亦有所變化，例如老年人相對較平靜，多數都說「我過著美好的生活」、「我很平靜」，而年輕病患則會表露「我還沒準備好」的想法。

最後階段｜盼分享可使大眾了解死亡：是很正常的一件事

Julie McFadden亦過去曾於網上個人頻道上載影片指，自己照顧重症病人多年，見到病人臨終前最常說的1句話，通常是「我愛你」，或會呼喚他們的父母，但通常都已不在世上了。

而臨終時有些看似不正常，但實際上很正常的事情，包括呼吸變化、膚色變化、瀕死囉音及發燒，這些可能是無法預料及不可思議。她稱，自己熱衷於教育人們關於死亡的知識，以及如何提前做好準備，希望讓民眾了解到，死亡是很正常的一件事。

最後階段｜臨終7大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

病人臨終7大徵兆

1. 非常疲累

2. 睡眠時間增加

● 一天可以睡10多小時

3. 呼吸節奏緩慢

● 正常人每分鐘呼氣12至14下；病人則每分鐘呼氣10下或以下

4. 手腳較冰冷

5. 出現紫斑

● 尤其是手掌、腳板

6. 身體溫度下降

● 身體循環系統和血氣不佳

7. 臉色蒼白

資料來源：紓緩專科醫生 林國光

資料來源：每日郵報

轉載自晴報