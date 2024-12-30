雙胞胎姊姊隱瞞妹妹離世5年：一人分飾兩角5年的驚人秘密終揭露

【雙胞胎／離世／腦膜炎】外國一名女子過去5年，在父親要求下一直於長輩面前假扮病逝的雙胞胎妹妹，直到早前92歲袓母臨終前才終於坦白事件，而親友得悉噩耗後的舉動，亦令她感到極為心碎。

綜合外媒及《紐約郵報》報道，外國華裔女子Annie Niu於抖音平台分享，指自己的雙胞胎妹妹於5年前因病毒性腦膜炎病逝，她的父親考慮到年邁的祖父母未必承受到噩耗，因此與Annie約定每次假期回去探望兩老時，便會假扮自己的妹妹，一人分飾兩角。

Annie Niu雙胞胎妹妹於5年前因病毒性腦膜炎病逝。（網上圖片）

妹妹離世後，Annie每次假期回去探望兩老時，便會假扮自己的妹妹，一人分飾兩角。（網上圖片）

姊妹自幼愛父親喜愛。（網上圖片）

Annie Niu祖母臨終時，她的父親才終於告知祖母真相，讓祖母與她的亡妹可以另一個世界重聚。（網上圖片）

Annie Niu祖母臨終時，她的父親才終於告知祖母真相，讓祖母與她的亡妹可以另一個世界重聚。（網上圖片）

親戚得知這得消息後，決定將牆上所有有她妹妹的合照全部取下。（網上圖片）

這件事一直持續到92歲的祖母臨終時，她的父親才終於告知祖母真相，希望兩人可以在另一個世界重聚。在場的親戚亦在此時才得知這得消息，但由於祖父仍然在世，因此一家人決定繼續隱瞞著祖父這件事，但牆上所有有妹妹的合照卻被全部取下了。

早前，Annie帶著孩子探望祖父時，發現牆上她與妹妹的合照已經全部消失。（網上圖片）

這件事讓她感到非常傷感，忍不住落下眼淚。（網上圖片）

由於祖父仍然在世，因此一家人決定仍繼續暪著祖父這件事。（網上圖片）

由於祖父仍然在世，因此一家人決定仍繼續暪著祖父這件事。（網上圖片）

生離死別｜與亡妹合照全被收起 事主難掩悲傷落淚

早前，Annie帶著孩子探望祖父時，發現牆上她與妹妹的合照已經全部消失，讓她感到非常傷感，忍不住落下眼淚。影片一出，不少網民都對她的經歷感到同情，坦言有時「看到一張照片就會讓人崩潰」，亦有透露指自己的家人同樣會收起相片，讓自己可以盡快走出悲傷：

網民有乜講

這麼重要的事，真的應該瞞著老人家嗎？

突然知道這件事，一定該她們感到很心痛…

我家人也會在過世第一年將照片收起，讓自己不要沉浸於悲傷之中。

節哀…

死者已矣，亦希望你珍重。

生離死別｜拆解7大症狀

流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

腦膜炎7大症狀

1. 發高燒

2. 劇烈頭痛

3. 頸部僵硬

4. 嗜睡

5. 嘔吐

6. 畏光

7. 皮疹

資料來源：衛生署

生離死別｜腦膜炎種類及成因

1. 細菌性腦膜炎 : 由細菌引起的腦膜炎，如肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌、或革蘭氏陰性桿菌。

2.病毒性腦膜炎 :可由腸病毒引起

3. 真菌性腦膜炎 : 通過吸入環境中的真菌孢子而感染，但情況罕見，長期病患者如糖尿病、癌症或愛滋病的人，患真菌性腦膜炎的風險更高。

4. 寄生蟲性腦膜炎 :各種寄生蟲都可能引起腦膜炎或以其他方式影響大腦或神經系統。

生離死別｜腦膜炎高危人士

● 5歲以下幼兒

● 16至55歲青少年

● 55 歲以上的長者

● 患有愛滋病或免疫系統受損的人士

● 吸煙人士及吸入二手煙的人士

● 曾受到其他病毒感染

● 沒有接種疫苗者

● 居住於擠逼環境的人士

資料來源：紐約郵報

轉載自晴報