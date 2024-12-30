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甘草演員曹濟逝世：長期病患腎功能僅剩一成
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甘草演員曹濟逝世：長期病患腎功能僅剩一成

健康解「迷」
健康解「迷」

　　昔日在不少TVB劇參與演出的綠葉演員曹濟（原名：曹作新），驚傳在本月10日因病離世，終年83歲。家屬於12月28日在世界殯儀館為曹濟設靈，翌日出殯。

 

昔日甘草｜曹濟逝世終年83歲

 

　　曹濟的弟弟近日接受傳媒訪問時，透露曹濟在醫院離世，當時太太和一對子女都在身邊陪伴。弟弟指，雖然曹濟的離世來得突然，但因其患有長期病，受盡病痛折磨，家人早已接受這個事實，離去對他來說是一種解脫。

 

　　弟弟又指，曹濟已見證子女事業有成，「無悔今生」，又讚揚他是演藝界裡面的優秀「綠葉」，襯托出「牡丹」美好。

 

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

曹濟在本月10日因病離世，終年83歲。（影片截圖）

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

他透露自己因長期病患需要定期覆診，幾年前經檢查後發現腎功能僅餘一成。（影片截圖）

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

他出院後很多時要輪椅代步。（影片截圖）

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

蘇恩磁曾分享跟幾位電視台的老友聚會照，當中包括余慕蓮、曹濟。（圖自IG）

 

昔日甘草｜生前患長期病腎功能僅剩一成

 

　　在去年9月，蘇恩磁曾分享跟幾位電視台的老友聚會照，當中包括余慕蓮、曹濟，當時蘇恩磁留言寫道：「今日約咗兩位前輩舊同事食晏，開心見到他們仍精神爽利！」

 

　　而在兩個月前，曹濟曾為「南區復康專線」拍片，從影片中可見他身形明顯較以前消瘦，但精神不錯。他還透露自己因長期病患需要定期覆診，幾年前經檢查後發現腎功能僅餘一成，需要做手術。

 

　　曹濟指，他在手術後每周有兩天要往醫院覆診和洗血，很多時要輪椅代步。從片中所見，曹太也有陪丈夫覆診，但由於他行動不便，每次搭車去到診所都很不方便，因此他在片中感謝義工幫忙。

 

　　曹濟入行多年，曾參演多部劇集，包括《蓋世豪俠》、《天地男兒》、《笑看風雲》、《刑事偵緝檔案II》等，其中最令人印象深刻是在1994年版《射鵰英雄傳》飾演「靈智上人」。不過，他後來因為關節勞損及患糖尿病退休。

 

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

曹濟入行多年，曾參演多部劇集。（影片截圖）

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

最令人印象深刻是在1994年版《射鵰英雄傳》演靈智上人。（影片截圖）

昔日甘草｜TVB前綠葉演員曹濟逝世終年83歲 生前身形消瘦患長期病 腎功能僅剩一成

不過，他後來因為關節勞損及患糖尿病退休。（影片截圖）

 

腎病先兆｜中醫拆解5大腎病徵兆

 

　　台灣中醫師吳宏乾日前於當地健康頻道YouTube《健康云之道》分享資訊，表示有96%民眾並不知道自己患有早期腎臟病，預示大部分人大多無法察覺，而一般大眾認為，腎病會出現以下5大徵兆 「泡、水、高、貧、倦」：

 

腎病5大徵兆

 

：泡泡尿

：水腫

：高血壓

：貧血

：倦怠

 

腎病症狀｜早期腎病3大症狀自測

 

　　吳醫師強調，出現上述症狀時，其實腎病可能已進入後期，因此建議應從以下較簡單的初期症狀來辨識腎病：

 

1.頻尿

定義：正常排尿次數約8次，假如一個月內平均每日排尿都超過8次，則要注意腎臟濃縮機能較弱，符合尿頻的症狀。

 

2.多夜尿

定義：假如一個月內平均每個晚上超過2次，建議應到院進行檢查。

 

3.容易水腫

定義：水腫一般以腳部最為嚴重，因此可先由腳部開始關注，不少女性於工作時久坐，腳便會容易水腫，但假如並非經當需要久坐的工作人員，平日已經常走路、站立，但莫名其妙出現水腫，亦可能需要求醫。

 

　　吳醫師表示，想檢視水腫情況，可以先觀察皮膚狀況，由於水腫時皮膚被水分撐開，因此皮膚看上去顯得比較光亮，其次以手指壓按小腿脛骨前緣，假如感到疼痛，皮膚無法馬上回彈便屬於水腫；此外以手指按壓顴骨位置，假如皮膚光亮、按下去無法皮膚無法回彈同樣算是水腫。

 

轉載自晴報

Tags:#長期病#糖尿病#健康問題#網絡熱話#甘草演員#TVB#曹濟#曹作新#靈智上人#蓋世豪俠#天地男兒#笑看風雲#刑事偵緝檔案II#射鵰英雄傳#蘇恩磁#余慕蓮#吳宏乾#健康云之道#泡泡尿#水腫#高血壓#貧血#倦怠#頻尿#夜尿
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