30歲男子患偏頭痛與類風濕關節炎：驚揭恐怖鄰居是病源

家居環境與健康息息相關！上海一名30多數歲壯年男子，早前經常莫明感到關節疼痛不適，病情更日漸加重，求醫後揭患上類風濕關節炎及偏頭痛。醫生建議事主於家中尋日病源，結果追查下卻發現「病源」竟與鄰居有莫關大係！

綜合內媒及《瀟湘晨報》報道，周先生於今年年初開始經常感到四肢疼痛、頭暈噁心，病情更隨日子變得越來越嚴重，最終決定到院求醫。醫生檢查後，確診周先生患上類風濕關節炎及偏頭痛，建議他仔細檢視居住環境，找出病源。

周先生坦言自己工作繁忙、經常早出晚歸，因此未有發現家中的變化，但經醫生提點後，他回家後開始仔細檢查每個一角落，結果發現家中部分牆面開始發黴，出現嚴重滲水的情況，空氣中更瀰漫著一股霉味，挪開衣櫥後更赫然發現窗外竟被鄰居堆滿了建築及生活垃圾，垃圾塞滿了兩幢大門中間約一米半闊的夾縫，足有2樓半高度，已無法打開。



周先生於今年年初開始經常感到四肢疼痛、頭暈噁心，病情更隨日子變得越來越嚴重。（網上圖片）

周先生挪開衣櫥後，更赫然發現窗外竟被鄰居堆滿了建築及生活垃圾。（網上圖片）

垃圾塞滿了兩幢大門中間約一米半闊的夾縫，足有2樓半高度，已無法打開。（網上圖片）

周先生見狀大感震驚，經追查後發現一切情況由隔壁鄰居2018年搭建違章建築後周先生發現家中已開始牆體開裂、開始滲水及散發霉味。（網上圖片）

鄰居當時於屋頂上潛建了一間彩色鋼板房，之後便貪方便裝建築垃圾全部掃入夾縫中。（網上圖片）

彩鋼板房屋旁邊又私接了一條排水管，水管將廢水直接排到夾縫位置，導致牆面潮濕發霉。（網上圖片）

鄰居承認投放垃圾但不便下去清理垃圾，由物業接手處理。（網賞上圖片）





因此目前已協調物業公司管理方進行垃圾清運。（網上圖片）

缺德鄰居｜事主追查「垃圾山」來源 驚揭鄰居2大缺德行徑成「病源」

周先生見狀大感震驚，經追查後發現一切情況由隔壁鄰居2018年搭建違章建築後發生，當時家中已開始牆體開裂、開始滲水及散發霉味，由於工作忙碌一直未有太關注。今次追查才得悉，該名鄰居當時於屋頂上搭了一間彩色鋼板房，之後便貪方便把建築垃圾全部掃入夾縫中；之後鄰居又在彩鋼板房屋旁邊私接了一條排水管，水管將廢水直接排到夾縫位置，導致周先生家牆面潮濕發霉。

據了解，周先生在發現垃圾後仍無計可施，加上飽受健康困擾，只好於5月時在外面另租房子居住。而該區相關機構事後聯絡過居委、司法所及樓上樓下兩戶居民以及物業等到場進行協調，鄰居承認投放垃圾但不便下去清理垃圾，因此目前已協調物業公司管理方進行垃圾清運。由於垃圾難以取出，因此需要將周先生家中窗子拆去，將垃圾取出後重新安裝，費用將由物業公司承擔；水管方面之後亦會重新進行整改。

缺德鄰居｜類風濕關節炎症狀

多做運動

加強膝關節附近肌肉，尤其是四頭肌

☑ 多做帶氧運動＋訓練關節活動能力的運動

勿輕視舊患

如：韌帶撕裂或半月板撕裂

⚠ ⚠ ⚠ 延緩關節退化的速度

扭傷及早治療

勿恃著年輕忽視扭傷

應盡快求醫＋接受適當治療

減低關節將來受到影響的機會

資料來源：骨科專科醫生 張文康醫生



缺德鄰居｜類風濕關節炎

1.眼乾

2.體重下降

3.低燒

4.疲倦、無胃口

5.晨僵

6.大關節發炎，如手肘、膝蓋、肩膊

7.手肘等位置的皮膚下長出類風濕病結節

8.嘴唇乾燥



資料來源：瀟湘晨報

轉載自晴報