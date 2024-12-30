流感高峰期又駕到  中醫教如何護肺防病 推介兩款護肺茶療

不少港人選擇在新年期假外遊，感受節日氣氛！然而，進入流感高峰期，無論是遊日，還是北上，巿民都要特別注意個人衛生，避免中招。註冊中醫師李殷兒話，感冒期間打噴嚏、流鼻水或發燒其實是自機體自動免疫反應，巿民不應盲目亂投中成藥或抗生素，以免外邪內困。

護肺氣以防邪氣

李醫師表示，肺處於人體胸中最高的位置，是一個很重要的臟器，稱之為「華蓋」。華蓋是指帝王或貴官車上的傘蓋，意即肺能幫五臟六腑遮風擋雨。「主氣」是肺的一個重要生理功能，主氣包括主呼吸之氣和一身之氣。所謂「正氣內存，邪不可干」，所指的其中一種就是肺衛之氣。病邪侵犯人體，自肌表襲入，或由口鼻黏膜而入。衛氣通於肺，肺又主衛氣，外合皮毛而主表，故二者每相互影響，而成為肺衛兩傷的病理變化。

肺燥則潤之

李醫師表示「春夏養陽，秋冬養陰」。冬季裏，人們喜進食溫補之品，量過則肺胃積熱，肺熱內郁，灼熱傷津，而致肺失清潤，抗病能力下降。肺燥的主要症狀表現包括乾咳無痰，或痰少咽乾，或兼見大便乾結、皮膚乾癢。李醫師建議，多進食南、北杏，無花果、銀耳、雪梨、沙參、玉竹、麥冬、川貝、百合等，可潤肺生津。

肺虛則益氣

李醫師指出，久病傷正氣，肺氣不足一般多見於中老人及慢性病患者。肺氣虛、肺的功能減弱，會易出現寒溫難適，畏風自汗，神疲體倦，容易反覆感冒。李醫師建議，多進食太子參、人參、黃芪、冬蟲夏草、大棗、石斛、淮山等，可益氣固表，增強抗病能力。

李醫師推介護肺防流感食療

桑葉雪梨茶

材料：桑葉6克，北沙參15克，南杏9克，麥冬9克，雪梨1至2個。

製法：雪梨去核，洗淨切塊；其他材料洗淨同放入鍋中，加清水2L，大火滾轉慢火煲30分鐘，加冰糖調味即可。

功效：潤肺生津。

玉屏風大棗茶

材料：黃蓍12克，白朮12克，防風6克，大棗6粒。

製法：所有材料洗淨同放入鍋中，加清水1L，大火滾轉慢火煲30分鐘，代茶飲。

功效：益氣固表，補肺健脾。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。