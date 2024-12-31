2025年護老展望：照顧情感與自尊 老年自主

踏入新一年，盤點各式值得留意的本地照護現象與趨勢。在護老層面，採用新角度支援長者個人情感，以及從照顧者的強項發掘成功經驗，逐漸受到關注。此外，不論是長者還是照顧者，也可以趁着新年伊始，思考如何在變老時，盡量維持健康，例如改善生活習慣，達致「健康老齡化」，有尊嚴地老去。

聆聽與共情 支援長者情感

筆者早前參加香港家庭福利會舉辦的「護老者論壇2024」，探討新世代護老模式。嶺南大學亞太老年學研究中心副總監及高級講師馮明穗博士於會上解釋，新一代護老者需要的技能之一，就是為老友記提供情感支援，包括運用聆聽、心理問題辨識，以及壓力管理的技巧，原來這與維持長者和護老者的心理狀態有關。

嶺南大學亞太老年學研究中心副總監及高級講師馮明穗博士，於香港家庭福利會「護老者論壇2024」，介紹護老新世代所需的技能。(圖：香港家庭福利會)

通常照顧者與老友記的溝通，較多為實務式關心，以解決問題為基礎，未必有空間關顧彼此的情感需要，也感到較難回應長者的多重情緒。馮博士說，若照顧者有機會接受培訓，掌握積極聆聽與共情的技巧，令雙方溝通時，較容易讓長者感到被理解，有助支持長者的心理健康。萬一長者出現心理問題的早期跡象，照顧者也有能力及早識別，為老友記尋求專業協助。

至於壓力管理，則有助照顧者保護一己身心靈。誠然，各位護老者不免被日常與工作壓力困擾，因此更需要調節心態，例如運用正念，以及學習如何管理壓力，去保持自身情緒穩定。筆者被照顧任務壓得透不過氣時，就會出外散步半小時，讓自己吹吹風，轉轉念，回來又是新的一頁。

肯定照顧者強項

另一方面，照顧者不時聚焦於現實的困難，總認為自己永遠有不足之處，不如認同一下自己，照顧之路才能走得更遠。香港大學李嘉誠醫學院護理學院余秀鳳教授於同一個場合，提出了近年漸受重視的「照顧者強項為本」概念，亦即是肯定照顧者的付出和能力，提醒各位在照顧之路上，其實有過成功經驗，是值得欣賞的個人成就。

照顧者肯定個人優勢的好處之一是，能夠提升「生命凝聚感」(Sense of Coherence)，那就較易把照顧者充滿挫敗感、生活沒意義的心態，扭轉為能夠掌握挑戰、生活有意義的想法，知道眼前問題是能夠解決的，個人的內在力量亦得以強化。

各位不妨回想一下，過去有甚麼成功的照顧經驗和原因？筆者沿着這種思路，想起平日與患上認知障礙的家父溝通，往往無功而還，為自己不懂讀心而心煩。早前父親因病入院，不時伸出手掌，自言自語。靈機一觸下，順勢握着他的手，輕聲安慰他。如是者重覆多次，父親漸漸鎮定下來，才知道腦退化令他對陌生的醫院環境不知所措，而感到緊張。

難得的成功照顧經驗，筆者把它記錄下來，參照余教授在會上的建議，提醒自己遇上類似狀況，也有案例可循。下一步就可制定「行動計劃」，參考以往的成功因素，定下改善照顧效果的目標，把成功經驗恆常化，有助紓緩照顧壓力。

香港大學李嘉誠醫學院護理學院余秀鳳教授於家福會論壇上指出，肯定照顧者的強項，能夠提升生活凝聚感。(圖：香港家庭福利會)

健康老齡化 自主老年

護老以外，筆者也嘗試提醒自己，要好好維持自己的健康，才能夠擁有一定的身體機能和生活質素，應付照顧日常以及自身的生活。

日本厚生勞動省最近公布，2022年日本男女性「健康壽命」(Health Span)，分別為72.57歲和75.45歲。所謂健康壽命，意指毋須護理、沒有臥病在床，以及能夠維持日常生活的時間。筆者想起，香港人雖是全球最長壽，然而能夠自主生活的「健康壽命」，未有相關統計，也許還不及日本。有生活質素的「健康壽命」，比起長壽卻無法自理，活得更有尊嚴。

面對人口老化的日本，男女性的健康壽命，均超過72歲。(圖：Pexels)

是時候檢視「健康老齡化」(Healthy Ageing)概念。最近閱讀由本地老年學權威、香港中文大學賽馬會老年學研究所所長胡令芳教授撰寫的《自主老年： 在香港老去》一書，直指個人與社會應對人口老化，不應只着眼於非傳染性疾病和避免死亡，而應以盡力維持個體的身體機能為終極目標。

管理身體機能 延緩衰退

換句話說，「健康老齡化」意指人們變老時，盡可能保持身體和認知功能的狀態，掌握自己的衰老方式和健康壽命。而影響健康老齡化的因素，包括生活方式、社經地位、心理幸福感、生活環境和社會環境等。社會地位愈低，健康狀況愈差，且出現性別健康不平等。

同時，健康老齡化與締造長者友善社會，息息相關。胡教授在書中指出，若要讓香港成為一個更加長者友善的城市，需要關注如何建設共融的建築環境、消除年齡歧視、讓老年人更容易獲得信息、創造更具包容性的勞動力市場，以及賦權老年人照顧自己的健康。

在個人層面，可以透過認識老齡化所產生的身體毛病，例如視力、聽力和記憶力問題等，及早發現並參加各類促進健康的活動小組，延緩衰退。這對於照顧者為自己健康籌謀，以至評估照顧對象的老化速度，均有參考作用。

踏上護老者之路，面對衰老不可逆，卻可以提早管理和表達需求，讓長者們活得有意義，得以優雅地老去。

《自主老年：在香港老去》一書，由香港中文大學賽馬會老年學研究所所長胡令芳教授撰寫，探討如何將香港變成一座對長者更加友好的城市。胡教授曾任職沙田醫院內科及老人科部門主管，專注老人學研究逾四十年。

生活方式與環境，會影響「健康老齡化」。(圖：Pexels)