疑因抑鬱症停工 欣宜神隱年半後被網民「捕獲」容貌狀態意外曝光

鄭欣宜（Joyce）在去年3月舉行紅館個唱後「潛水」，一直不出席公開活動，引來外界很多猜測。不過近日有網民分享在西貢巧遇她，更親民與粉絲合照，因而意外曝光她的最新容貌和狀態。

欣宜近況｜傳疑因抑鬱症復發停工

鄭欣宜於去年3月完成個人演唱會後，休養至今已一年半有多，一直不出席公開活動，在工作動態方面僅擔任許廷鏗的歌曲《一場同學》MV女主角，以及為動畫電影《星願奇緣》（Wish）電影配音而拍一些宣傳片。

而她現在亦極少更新個人社交平台，對上一次更新已是去年踏入聖誕節零晨時分，上載與母親肥姐的合照。

過去的日子有傳她疑因抑鬱症復發停工，另外還有消息指她秘密返加拿大生B，甚至指經手人更是外國人，不過經理人林珊珊回應指：「Joyce的確係病咗，療傷之中」，並否認有關傳聞，「笑話一則！」

鄭欣宜（Joyce）在去年3月舉行紅館個唱後「潛水」。（網上圖片）

她一直不出席公開活動，引來外間很多猜測。（資料圖片）

她一直不出席公開活動，引來外間很多猜測。（資料圖片）

在工作動態方面僅擔任許廷鏗的歌曲《一場同學》MV女主角。（影片截圖）

欣宜為動畫電影《星願奇緣》（Wish）電影配音而拍一些宣傳片。（圖自IG）

欣宜為動畫電影《星願奇緣》（Wish）電影配音而拍一些宣傳片。（圖自IG）

她極少更新個人社交平台。（圖自IG）

她極少更新個人社交平台。（圖自IG）

對上一次更新已是去年踏入聖誕節零晨時分，上載與母親肥姐的合照。（圖自IG）

欣宜近況｜被「野生捕獲」最新容貌曝光

至今年9月6日，有網民在香港某商場「野生捕獲」欣宜，並在TG群組公開與她的合照。照片中的她以金色頭髮示人，身穿黑色吊帶上衣配搭黃色外套，素顏上陣親民答應粉絲合照要求，雖明顯消瘦但精神不錯。

事隔3個月，12月19日，欣宜現身於西貢某一間餐廳，在吃完東西離開時，在餐廳門外被網民「野生捕獲」。當天她繼續以金色長髮示人，身穿粉藍色牛仔外套，並戴上Cap帽，還親民貼近粉絲臉頰合照。容貌方面她皮膚狀態相當好，白滑緊緻，以及瓜子臉盡現，令網民紛紛留言大讚：「瘦咗又靚女咗，最緊要身體健康！」

過去的日子有傳她疑因抑鬱症復發停工，另外還有消息指她秘密返加拿大生B。（圖自IG）

經理人林珊珊回應指：「Joyce的確係病咗，療傷之中」。（圖自IG）

經理人林珊珊回應指：「Joyce的確係病咗，療傷之中」。（圖自IG）

9月6日，有網民在香港某商場「野生捕獲」欣宜。（圖自FB）

9月6日，有網民在香港某商場「野生捕獲」欣宜。（圖自FB）

12月19日，欣宜現身於西貢某一間餐廳，在吃完東西離開時，在餐廳門外被網民「野生捕獲」。（圖自FB）

容貌方面她皮膚狀態相當好，白滑緊緻，以及瓜子臉盡現。（圖自FB）

鄭欣宜的圈中好友許廷鏗最近出席活動指，欣宜狀態甚好，將會在音樂上有大計劃。（圖自IG）

鄭欣宜的圈中好友許廷鏗最近出席活動指，欣宜狀態甚好，將會在音樂上有大計劃。（圖自IG）

鄭欣宜的圈中好友許廷鏗最近出席活動指，欣宜狀態甚好，將會在音樂上有大計劃。

轉載自晴報