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知名女歌手胸膜手術後病情惡化，併發症離世
健康Tips

知名女歌手胸膜手術後病情惡化，併發症離世

健康解「迷」
健康解「迷」

　　墨西哥知名女歌手Dulce La Cantante過去深受肺病影響，月初透露狀況不佳需要入院治療，術後曾透露情況穩定不日即將出院。不料數日前病情急轉直下，併發嚴重腎臟疾病，最終於聖誕節當天凌晨離世，享年69歲。

 

　　綜合外媒及《Daily Mail》報道，Dulce La Cantante 過去一直患有肺部疾病，7月時剛渡過69歲生日，直到聖誕節前幾周她因健康問題入院接受胸膜肺剝脫手術（pleuropulmonary decortication surgery），耶魯大學醫學院指出，該手術涉及切除胸膜、覆蓋肺部的薄膜以及肺表面任何可見的腫瘤塊，作用主要為保護肺功能，同時治療惡性胸膜間皮瘤或慢性胸膜感染等疾病。

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

Dulce La Cantante 過去一直患有肺部疾病，7月時剛渡過69歲生日。（IG截圖）

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

Dulce La Cantante 過去一直患有肺部疾病，7月時剛渡過69歲生日。（IG截圖）

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

歲生日，直到聖誕節前幾周她因健康問題入院接受胸膜肺剝脫手術。（IG截圖）

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

聖誕節前幾周Dulce La Cantante因健康問題入院接受胸膜肺剝脫手術。（IG截圖）

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

她的團隊曾於術後在Instagram向粉絲報平安，指Dulce La Cantante病情已穩定。（IG截圖）

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

未料不久後，她疑似因續接受強效藥物治療下身體不堪負荷，病情突然急轉直下。（IG截圖）

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

她於聖誕節（25日）當天凌晨離世，享壽69歲。（IG截圖）

 

　　她的團隊曾於術後在Instagram向粉絲報平安，指Dulce La Cantante病情已穩定，雖然康復需要時間，但未來幾日便可以出院。未料不久後，她疑似因續接受強效藥物治療下身體不堪負荷，病情突然急轉直下，上周併發嚴重腎臟疾病，最終於聖誕節（25日）當天凌晨離世，享壽69歲。Dulce La Cantante正確死因仍有待公布，家人已於27日舉行葬禮，同時邀請大眾出席悼念。

 

病情惡化｜經樂團出道後再唱飛 多年來活躍於樂壇及影視界

 

　　Dulce La Cantante出生於墨西哥馬塔莫羅斯市，1974年加入了名為 Toby and His Friends 的樂團，後來獲墨西哥著名歌手José Jos支持開始個人演藝生涯，並參加了名為 Festival de Mallorca 的比賽，憑墨西哥浪漫主義作曲巨擘 Armando Manzanero獲得最佳歌曲、最佳表演者和最上鏡歌手獎，隨後她發行了熱門歌曲，例如《Soy Una Dama》和《Dejame Volver Contigo》，同時亦演出過許多影視作品。

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

Dulce La Cantante出生於墨西哥馬塔莫羅斯市，1974年加入了名為 Toby and His Friends 的樂團。（IG截圖）

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

Dulce La Cantante出生於墨西哥馬塔莫羅斯市，1974年加入了名為 Toby and His Friends 的樂團。（IG截圖）

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

 

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

後來獲墨西哥著名歌手José Jos支持開始個人演藝生涯。（IG截圖）

病情惡化｜年初曾透露即將出院 墨西哥知名女歌手肺病突惡化爆發嚴重併發症不幸離世

 

她憑墨西哥浪漫主義作曲巨擘 Armando Manzanero獲得最佳歌曲、最佳表演者和最上鏡歌手獎。（IG截圖）

 

病情惡化｜網民湧入社交平台哀悼

 

　　Dulce La Cantante入院前曾向親友與粉絲們表示「自己因健康問題住院，但有得到良好的照顧，雖然康復需要時間，但情況正漸入佳境，有機會在未來幾天內出院」如今突聞噩耗，不少粉絲都大感突然，紛紛湧入「X（前身Twitter）」及Instagram悼念。

 

網民有乜講

 

一路好走！

聽到這個消息很難過。

你是我最喜歡的歌聲，愛永遠都會記得你的熱情、才華。

這消息太讓我震撼了。

我會想念妳的...安息吧，我們都愛你。

 

資料來源：Daily Mail

 

轉載自晴報



Tags:#健康問題#演員#歌手#Twitter#聖誕節#墨西哥#Dulce La Cantante#肺病#併發症#耶魯大學醫學院#Instagram#哀悼
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