知名女歌手胸膜手術後病情惡化，併發症離世

墨西哥知名女歌手Dulce La Cantante過去深受肺病影響，月初透露狀況不佳需要入院治療，術後曾透露情況穩定不日即將出院。不料數日前病情急轉直下，併發嚴重腎臟疾病，最終於聖誕節當天凌晨離世，享年69歲。

綜合外媒及《Daily Mail》報道，Dulce La Cantante 過去一直患有肺部疾病，7月時剛渡過69歲生日，直到聖誕節前幾周她因健康問題入院接受胸膜肺剝脫手術（pleuropulmonary decortication surgery），耶魯大學醫學院指出，該手術涉及切除胸膜、覆蓋肺部的薄膜以及肺表面任何可見的腫瘤塊，作用主要為保護肺功能，同時治療惡性胸膜間皮瘤或慢性胸膜感染等疾病。

Dulce La Cantante 過去一直患有肺部疾病，7月時剛渡過69歲生日。（IG截圖）

Dulce La Cantante 過去一直患有肺部疾病，7月時剛渡過69歲生日。（IG截圖）

歲生日，直到聖誕節前幾周她因健康問題入院接受胸膜肺剝脫手術。（IG截圖）

聖誕節前幾周Dulce La Cantante因健康問題入院接受胸膜肺剝脫手術。（IG截圖）

她的團隊曾於術後在Instagram向粉絲報平安，指Dulce La Cantante病情已穩定。（IG截圖）

未料不久後，她疑似因續接受強效藥物治療下身體不堪負荷，病情突然急轉直下。（IG截圖）

她於聖誕節（25日）當天凌晨離世，享壽69歲。（IG截圖）

她的團隊曾於術後在Instagram向粉絲報平安，指Dulce La Cantante病情已穩定，雖然康復需要時間，但未來幾日便可以出院。未料不久後，她疑似因續接受強效藥物治療下身體不堪負荷，病情突然急轉直下，上周併發嚴重腎臟疾病，最終於聖誕節（25日）當天凌晨離世，享壽69歲。Dulce La Cantante正確死因仍有待公布，家人已於27日舉行葬禮，同時邀請大眾出席悼念。

病情惡化｜經樂團出道後再唱飛 多年來活躍於樂壇及影視界

Dulce La Cantante出生於墨西哥馬塔莫羅斯市，1974年加入了名為 Toby and His Friends 的樂團，後來獲墨西哥著名歌手José Jos支持開始個人演藝生涯，並參加了名為 Festival de Mallorca 的比賽，憑墨西哥浪漫主義作曲巨擘 Armando Manzanero獲得最佳歌曲、最佳表演者和最上鏡歌手獎，隨後她發行了熱門歌曲，例如《Soy Una Dama》和《Dejame Volver Contigo》，同時亦演出過許多影視作品。

Dulce La Cantante出生於墨西哥馬塔莫羅斯市，1974年加入了名為 Toby and His Friends 的樂團。（IG截圖）

Dulce La Cantante出生於墨西哥馬塔莫羅斯市，1974年加入了名為 Toby and His Friends 的樂團。（IG截圖）

後來獲墨西哥著名歌手José Jos支持開始個人演藝生涯。（IG截圖）

她憑墨西哥浪漫主義作曲巨擘 Armando Manzanero獲得最佳歌曲、最佳表演者和最上鏡歌手獎。（IG截圖）



病情惡化｜網民湧入社交平台哀悼

Dulce La Cantante入院前曾向親友與粉絲們表示「自己因健康問題住院，但有得到良好的照顧，雖然康復需要時間，但情況正漸入佳境，有機會在未來幾天內出院」如今突聞噩耗，不少粉絲都大感突然，紛紛湧入「X（前身Twitter）」及Instagram悼念。

網民有乜講

一路好走！

聽到這個消息很難過。

你是我最喜歡的歌聲，愛永遠都會記得你的熱情、才華。

這消息太讓我震撼了。

我會想念妳的...安息吧，我們都愛你。

資料來源：Daily Mail

轉載自晴報





