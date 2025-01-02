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內地「甜寵女神」、現年26歲的趙露思深夜坐輪椅入院求醫照片令外界對她健康狀況大感憂心，繼早前有好友透露她已患失語症，需用手機打字交流；去年尾(31日)再有人爆料指控趙原來5年前曾遭經紀人公司暴力虐打對待。
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失語症｜趙露思過勞入院患失語症：好友揭經紀人公司暴力對待

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地「甜寵女神」、現年26歲的趙露思深夜坐輪椅入院求醫照片令外界對她健康狀況大感憂心，繼早前有好友透露她已患失語症，需用手機打字交流；去年尾(31日)再有人爆料指控趙原來5年前曾遭經紀人公司暴力虐打對待。

 

　　一名自稱為趙露思好友早前於網上發文控訴指趙露思在2019年曾到北京試戲期間，疑似遭經紀人公司以肢體、言語羞辱長達2小時，直到深夜凌晨2點:

 

　　2019年的四月，露思空檔期在北京試戲，那時候她沒有租房子，就住在我家。白天的時間，我們幾乎都是各忙各的工作，偶爾吃飯聊天。直到有一天晚上，我回到家，打開燈發現她蜷縮在客廳，她沒有開燈。我問她怎麽了，她說『我不知道為什麽要打我，我很害怕啊』我當時就震驚了.....把露思弄到廁所說她沒用之類說了兩小時，說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因，為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒別人好，就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了。

 

　　好友透露，趙露思自那次之後便留下深深陰影，選擇隱忍，只因為合約還沒到期，不想撕破臉，也因為愧疚，不想讓父母參與賠償。對方隔天更致電給趙露思母親，不但毫無悔意，更指一切都是為了她好，最後更只是對趙露思說一句「不好意思我喝多了」想要就此結束這起事件。

 

　　好友痛訴，趙露思從未收到任何一句道歉，對方更沒有任何的悔意，且當時的趙露思才21歲，悲痛指出「當場還有五個人在場都在拉住發瘋的她，她當時的經紀人把她抱在懷裡，也有兩個藝人知道事情的經過也知道露思那段時間魂不守舍的狀態」隨後更狠批對方「就因為你是老闆，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？」

 

　　有關帖文很快在微博上瘋傳，惟趙露思的工作室及經紀公司至今仍尚未有任何回應。

 

趙露思患病丨坐輪椅入醫院求醫

 

　　趙露思近日被網民拍到坐輪椅入醫院求醫的相片，隨即令外界對她的身體收況大感憂心。對於她的病情，其官方工作室未有對此作出太多交代，只含糊其詞指趙露思身體不適需休養。

 

　　18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。

 

　　不過，有粉絲卻懷疑趙露思病倒是過勞所致，更列出她近期的工作行程，發現由11月頭至12月病倒前數日，均被排滿了工作，近乎無休地連續工作40多天。有網民更炮轟趙露思老闆此時正在外旅遊，完全不顧員工死活。

 

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思早前被拍到癱坐輪椅往醫院求醫的照片。

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思好友魏笑指趙喪失了言語能力，即使面對面，亦只能靠手機交流。(微博)

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

有粉絲懷疑趙露思病倒是過勞所致。

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工 閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

有內地狗仔更爆料指趙露思是患了嚴重抑鬱症。而導火線是始於多次的負面新聞，以及與劇組不和所致。

 

 

　　對於外界種種揣測，趙露思好友魏笑則代為發文替趙露思報平安，指她情況已有好轉，不過，卻透露原來女方於11月9日生日時就已經有不對勁地方:

 

　　從她生日開始，已經感覺到她各方面有些不對勁了。後來進組，再到18號爆發，一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。我們所有人都已經非常非常慶幸和開心，這段時間在醫院積極配合治療，之前也有聽醫囑做住院的打算，但是這兩天的情況可能有所調整。

 

　　魏笑又指關於趙露思的病情及真相，不該是作為朋友的她，甚至露思本人來交代，並指希望會有人來負責和解釋。

 

　　有消息指出，身高160厘米的趙露思，體重目前只有84磅，對健康非常不良。有內地狗仔更爆料指趙露思是患了嚴重抑鬱症。而導火線是始於多次的負面新聞，以及與劇組不和所致。有人更透露14號她拍攝《戀人》期間，已需靠吸氧硬撐以完成工作。事實上，趙露思過去亦曾在綜藝節目上透露工作的不快:

 

　　我有一段時間非常不想拍戲，非常不想做這一行，我就跟他們（父母）講，我真的很不快樂，我媽是第一個把合約找出來的人，看要賠多少錢，那一刻我超感動。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#抑鬱症#過勞#趙露思#甜寵女神#失語症#娛樂圈#魏笑#經紀人公司#負面新聞#中國大陸
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