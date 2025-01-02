流感高峰｜日本爆發流感每日3萬人感染 旅日港人回港前現病徵

正值旅遊旺季，各國旅遊勝地輪流爆發不同流行病。日本12月爆發流感高峰期，當中有3大港人遊日勝地確診數字急增。本港有私家醫生表示，不少港人外遊回港前已在當地發病。

日本流感｜有港人外遊回港前已有病徵

日本厚生勞動省上周五（27日）公佈全國流感確診數字，由12月16日至22日的一周內，全國確診數字為211,049人，平均每天超過3萬人受感染。日本全國約5,000間醫療機構報告統計顯示，平均有42.66人確診，平均數值超過警報水平的30人。本港有私家醫生指出，近日求診的人數增多，其中流感和新冠病毒等個案，明顯較冬至前上升，不少人外遊回港，在當地已有病徵。

日本流感｜日本感染數字一覽

據日本厚生勞動省的報告顯示，第51周中，東京共呈報了16,727宗流感個案，該市轄下衞生機構平均通報流感個案高達40.02宗，較上周的17.36宗激增1.3倍。相比起11月初僅得2.39宗，可見流感在短短一個月內急劇升溫。

不少港人熱門旅遊地點，確診數字亦高企。當中北海道確診數字有9,541宗，平均流感呈報個案數42.78宗；大阪亦錄得13,953宗確診個案，轄下衞生機構平均通報流感個案高達45.75宗，較上周的21.79宗亦增逾倍；福岡縣則呈報了11,853宗，平均流感呈報個案數高達59.86宗。

地區 總確診數字（宗） 平均確診數字（全日本平均確診：42.66宗） 神奈川縣 17,918 48.56 東京 16,727 40.02 大阪 13,953 45.75 千葉縣 12,187 60.03 福岡縣 11,853 59.86 北海道 9,541 42.78

*數字更新至12月22日

各市轄下衞生機構平均呈報個案數字中，最嚴重的地區是當中以大分縣呈報案例最多，平均高達82.64宗，而鹿兒島縣、千葉縣及佐賀縣均超過60宗，遠高於全日本平均42.66宗。

其他都道府縣確診數字亦急增，神奈川縣當周感染流感的個案有17,918宗；埼玉縣有13,326宗；千葉縣有12,187宗；愛知縣亦有11,074宗。

日本流感｜專家估計：實際確診數字恐更多

昭和大學醫學部名譽教授二木芳人分析指出，疫情好轉後民眾疏於防疫，基本衛生措施如洗手、漱口等被忽視，導致確診人數激增。二木芳人又指出，新型變異株XEC對現有疫苗的免疫逃脫能力較強，儘管10月起已導入針對新型變異株XEC的改良疫苗，但社區接種率不足，加上接種意欲下降，導致防疫效果不足。另外，不少患者感染後選擇不就醫，造成隱性感染病例增加，實際感染數字可能遠高於官方統計數據。

日本流感｜同時感染流感新冠 造成骨牌效應

二木芳人認為，若流感與新冠疫情同時擴大，在接下來的1月1日過年9天連假中很有可能迎來大流行，只要患者感染其中一種疾病後免疫力下降，就更容易罹患另一種疾病，形成「感染症骨牌效應」，尤其對免疫力較弱的老年人更是高風險族群。他呼籲，民眾應該重拾疫情初期的防疫習慣，包括避開人群密集場所、勤洗手、戴口罩等。

預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

1. 公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2. 勤洗手

3. 不煙不酒

4. 維持充足睡眠

5. 維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體減低感染風險、加速痊癒。



資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

預防流感｜拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

1.甲型流感

症狀較為嚴重病毒可經人及動物傳播。

2.乙型流感

症狀較甲流輕微病毒只會經人傳播。

3.丙型流感

較為罕見病例中亦較少嚴重個案。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

同場加映：轉季感冒｜10種能夠緩解感冒不適的飲食

若不幸病倒後，如何可以加速痊癒？英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物：

第10名

新鮮蔬果

富含維他命、礦物質與水份

是極佳的纖維質來源，有利腸道健康

生病時食慾不振，可吃堅果、水果獲取營養素

第9名

咖哩

含有大蒜、生薑、辣椒等原料

具備抗發炎、抗菌、緩解充血症狀的功效

第8名

蜂蜜

抑制細菌病毒增長，減少刺激與感染，幫助吞嚥並抑制咳嗽

含抗氧化劑，減少發炎，促進組織修復

第7名

香蕉

富含容易消化的熱量、鉀、以及對免疫功能很重要的維他命B6

水溶性纖維果膠,有利消化與排便

第6名

薑

薑辣素能抗發炎、抗氧化

減輕喉嚨痛與發炎症狀

用熱水泡新鮮薑片10分鐘後飲用能緩解感冒不適，尤其是噁心症狀

第5名

大蒜

大蒜素刺激白血球增生以加強免疫系統

平日吃可降低感冒風險

感冒期間吃能夠加速復原，減輕症狀

第4名

辣椒

辣椒素可稀釋黏液，緩解鼻塞、舒緩喉嚨痛

第3名

乳酪

生病時需要補充乳製品，攝取足夠蛋白質與鈣質

富含益生菌，促進腸道健康，增加免疫力

第2名

柑橘類水果

富含增強免疫系統的維他命Ｃ

讓症狀持續時間縮短10%

推薦吃奇異果子維他命C含量-橙的2倍)

第1名

雞湯

抗發炎作用

補充水分、電解質、營養素、礦物質

稀釋黏液、緩解充血症狀的胺基酸「半胱氨酸」（cysteine）

為病人帶來安撫的作用，引發大腦分泌多巴胺，喝完後會讓病人感到舒服和心情舒暢

資料來源：英國《每日電訊報》

轉季感冒｜5種感冒時不適合的飲食

營養師亦綜合出5種感冒時不適合的飲食，當中包括咖啡和含糖的運動飲料，

酒

加熱酒品不能治療感冒

酒精會引起發炎、脫水，損害免疫系統

應改喝檸檬、蜂蜜、生薑製作的熱飲

咖啡或茶

利尿作用會干擾睡眠，妨礙免疫系統恢復與身體修復

如要喝咖啡，每日喝1到2杯為限

含糖飲料/運動飲品

以免劇烈血糖反應引發不適

油炸食品

含反式脂肪與大量不健康油脂會導致發炎

難以消化

太鹹的食物

高鹽分導致水腫、脫水

拖累身體清除黏液的功能

感冒期間改用檸檬或其他香料調味為宜

資料來源：英國《每日電訊報》

轉載自晴報