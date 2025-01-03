趙露思發長文｜5年前出現抑鬱症狀 確診「分離轉化障礙」體重驟降至81磅

26歲趙露思最近傳出患病成為熱話，引起不少猜測和輿論。日前（1日）她在微博發文承認多年前患上抑鬱症，剖白這些年來屢受委屈的心路歷程，道出1事埋藏心底一直啞忍……

26歲內地女演員趙露思昨日（1日）在個人微博上發布長文，自患病停工以來首次回應病情。她指，自己對於外界的輿論一直忍氣吞聲，直到最近病發才意識到自己要發聲捍衛自己。她承認自己從2019年開始出現抑鬱症徵狀，但一直安慰自己「別小題大做」、「想開點」。直到2021年因為身體不適，「像有蟲子在爬針扎的感覺」，一直有看醫生緩解症狀但治標不治本，終於確診患抑鬱症並展開心理治療。

趙露思患病｜忽視屢病不癒 一直頂硬上

2023年，她形容自己屢病不癒，「患肺炎、肺氣腫、玫瑰糠疹、蕁麻疹、盜汗、驚醒、神經性耳聾」，加上親人去世和患癌等各種噩耗短時間襲來，她心理壓力倍增，惟自己一直忽視身心的警號。

一直到2024年，她身體不適加劇，如頻繁乾嘔、眩暈、關節痛、頸椎痛等，身體過敏症狀亦變得嚴重，但當時她仍給自己藉口「吃了過敏靶向藥正常副作用導致的」，未有認真看待身體不適。

趙露思患病｜驚爆曾被前老闆虐打 索巨額解約費

病發後她反思過去，坦言自己一直壓抑著情緒，打從小時候開始因為長得標致而被老師說是「花瓶」，補習時遇到老師虐打亦吞聲忍氣，「認為學習不好挨打是對的」。一直到長大後工作上被前老闆虐打，當時她仍將所有不公的對待歸咎於自己的錯，一直不吭聲啞忍：「不敢鬧，我只想逃，習慣了自己的事情自己處理，也沒有跟任何人尋求幫助的習慣。」

最終她的演技被大眾認可，坦言才有勇氣與前公司解約，然而解約時亦被索取巨額賠償金，對方才願意停止「一哭二鬧三上吊」，但對外仍不斷的造謠詆毀她。外人不知道來龍去脈，本著「八卦」心態找她打聽，她坦言「其實每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害……」。

趙露思患病｜從小習慣啞忍 現積極接受治療

她坦言自從自己生病以來，從來沒想過要將病情當作炒作，但現在成為熱話，她亦只好出來澄清事實，亦呼籲大眾如果遇到情緒問題，要重視並尋求適當協助和治療。她亦很感恩在康復的路上，身邊有很多愛她的人，

那就當成是給自己「特殊時間」，去推翻此前內心的矛盾狀態，重新建立自我的一次機會。

趙露思亦隨文上載病情診斷書以及其他生活照，當中可見她體重暴跌至36.9公斤（約81.3磅），診斷書亦感到她被診斷為患上「分離轉化障礙」。據她較早前發布的近況短片，可見趙露思在親朋好友的陪伴下，重新學走路、吃飯，努力克服身體的症狀。近照中亦見素顏的她面露笑容，相信她亦努力克服心理疾病，積極接受治療。

解離症｜心理學家拆解「分離轉化障礙」

趙露思生病風波引起公眾輿論和關注，國家二級心理諮詢師魏琳宇在其小紅書發文分析事件，指出「分離轉化障礙」（又稱解離症）的成因與突如其來的心理衝擊有關，如生活遇上重大變故、內心衝突、情緒激動、暗示或自我暗示等精神因素誘發病情。魏琳宇指出，這種障礙主要分為解離和轉換兩大症狀：

● 解離症狀：患者會部分或完全喪失對自我身份的辨識和對過去的記憶；患者意識範圍縮小、選擇性遺忘或精神爆發等

● 轉換症狀：又稱為癔症性軀體症狀，患者會將無法解決的問題和衝突時所產生的不愉快情感，以各種軀體症狀的方式表現出來。發病原因與明顯的心理社會因素有關，如直接壓力、刺激、他人暗示或自我暗示誘發；患者可透過回憶、聯想、面臨相似處境等誘因而反覆發作。童年創傷亦是成年發病的重要原因。

治療方面，魏琳宇表示現時有5種治療方式，幫助患者梳理過往的時間，從而釋放壓抑的情緒。

● 暗示治療：透過語言暗示或配合適當物理治療或按摩

● 催眠治療：消除轉換症狀，治療分離性遺忘症或多重人格、木僵狀態等

● 解釋性心理治療：引導患者正確認識和對待致病的精神因素，從而克服個性缺陷

● 行為治療：循序漸進強化對患者的功能訓練，以恢復肢體或言語功能問題

● 家庭治療：需要家人配合，以改善患者的治療環境，加強家人在康復期間對患者的支持

抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

1分鐘自測抑鬱症

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

1. 持續廣泛情緒低落

2. 生活失去動力

3. 經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

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抑鬱症｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

● 讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

● 面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

● 避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

● 做適量的運動能有助減壓。

抑鬱症｜3招協助抑鬱症病人

● 以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

● 鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

● 發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

轉載自晴報