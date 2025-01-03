浸大E神貪玩引體上升墮地，頸椎移位撕裂術後公開近況

有「浸大E神」之稱的楊焉（Carol，前名楊梓瑤）近年轉型成為瑜伽導師，不過早前就因為一時貪玩做引體上升，結果意外摔倒，導致頸椎移位，近日接受手術後再公開近況。

現年36歲的Carol日前在YouTube頻道上載影片，表示自己早前與朋友在中環某餐廳吃飯，期間發現該餐廳有一個「Pull up bar」（引體上升杆），於是一班朋友便輪流玩pull up challenge，而她飲了幾杯酒後亦乘酒興貪玩進行挑戰。

不料她在做Kipping movement（擺盪式引體上升）時不慎跣手摔下，頭部更撞到引體上升杆後的水吧，之後背部直撻落地。Carol憶述，自己當下無法反應，全身痛到不能活動，即使丈夫立刻上前將她扶起也依然無法說話，一段時間之後才能開口表示自己感到頭痛及想嘔，而餐廳職員亦即時叫救護車送她入院。

Carol與朋友在中環某餐廳玩pull up challenge。（影片截圖）

Carol做了3下硬體上升之後再做Kipping movement（擺盪式引體上升）。（影片截圖）

期間不慎跣手摔下，背部直撻落地，頭部更撞倒水吧。（影片截圖）

Carol拍片憶述險死經歷，期間一度激動落淚。（影片截圖）

Carol表示自己因為一個愚蠢決定而導致可能影響一生，希望藉此讓大家引以為鑑。（影片截圖）

Carol最初因為害怕風險及後遺症而堅決拒絕做手術。（圖片取自IG）

Carol在等待覆診時亦有嘗試做簡單的運動。（影片截圖）

在聽取第二位醫生的意見後，Carol最終決定接受手術。（影片截圖）

Carol術後公開自己最新近況。（影片截圖）

Carol公開手術傷疤。（圖片取自IG）

她表示，送院途中雖然有頸箍，但只要稍為觸及傷處便感到非常疼痛，不過因為沒有流血，最終在急症室等了5小時。其後醫生為她安排照X光和電腦斷層掃描（CT scan），並即時入院。醫生當時指出，她的頸椎第四節第五節移位，中間更有撕裂情況，甚至壓住神經線，需要即時進行一個大手術，否則恐怕會影響日後行路。不幸中的大幸是兩節骨頭沒有碎，假如回到正位是可以自行康復。不過Carol最初非常害怕，因為手術有一定風險及後遺症，日後亦有機會不能再做某些動作或運動，所以堅決拒絕接受手術。

她之後再次更新影片，表示自己到醫院覆診，聽了第二位醫生的建議後最終決定開刀做手術，並於12月23日入院準備，24日早上正式進行手術，觀察一日後於25日聖誕節出院回家。而Carol亦有在術後向觀眾交代自己的近況，指出醫生目前將鐵片同螺絲固定於C4、C5兩節頸椎，待兩截骨鈣化、鐵片融入骨中，之後便可以正常生活。她憶述手術完成當下兩邊膊頭非常痠痛，連起身及躺下也有困難，喉嚨也很痛，無法開口說話；所幸翌日便康復不少，肩膀的痠痛程度也少了7成，亦可以開始做一些輕鬆的運動。

Carol前名楊梓瑤，過往曾以「𡃁模」身分進入演藝圈，有「浸大E神」之稱。（網上圖片）

Carol在2014年因健康問題決定退出娛樂圈，之後轉職成為瑜伽導師。（圖片取自IG）

Carol不時分享做瑜伽的照片。（圖片取自IG）

轉載自晴報