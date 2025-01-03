日本流感高峰｜ 遊日港男攜發燒妻女強登機 訛稱「浸溫泉太多」被網民鬧爆

日本最近爆發流感，有本港醫生指有港人未返港已經在當地有病徵。日前有網民乘搭由日本返港航機，目擊一家三口帶病強行上機，更以極荒謬原因辯稱妻女並非發燒生病。最終導致航班大延誤之餘，該自私家庭上機後甚至無戴口罩，被網民直斥毫無公德心。

該名網民於周二（31日）在「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」Facebook專頁發文，指近日搭乘香港快運於周一（30日）由日本高松回港的航班，目擊一名港爸帶著一臉病容、額頭貼著退熱貼的妻女硬闖航機。該航班原定於當日下午2時35分，由日本高松起飛返港，預計返抵香港約為晚上6時。因這一家三口帶病強行登機，導致航班大延誤逾1小時，至3時42分方可起飛，抵港時間足足延誤至7時多。

網民形容，一家三口均為港人，身穿紅色外套的港爸帶同當時額頭貼著退熱貼的妻女，其女兒目測約5、6歲，在排隊過安檢準備辦理登機手續時，「個男人排隊時，係咁話自己check in唔到，有冇人好心畀佢插隊排入去」。

港爸帶發燒妻女上機，在登機大堂與地勤周旋。（Facebook圖片）

網民指，該港爸「拖住個oversize（過大）嘅喼」，妻女「額頭貼住退熱貼，明顯病樣」，估計初時地勤不允許他們上機，後來港爸「繼續扭計」，最後成功進入候機室。但兩名日本地勤一直於港爸周旋，似乎在了解其妻女病況，指「地勤一路同佢有嘢講」。從照片中可見，穿著紅色外套的港爸正叉腰與地勤交涉，而其妻子則站在一旁，額頭貼著退熱貼，但未有戴上口罩。

無耐有個日本地勤上機講一堆嘢，又量體溫，我聽到結果係「SLIGHTLY FEVER」，咁問佢幾時發，佢話呢幾日，原因極好笑，話自己個家庭浸得溫泉太多，又發現個女隻眼紅晒。

日本流感｜發燒原因極荒謬

港爸當時辯稱，妻女是因為在當地「浸溫泉太多」，導致身體發熱，並非生病所致。網民指，港爸態度囂張，「仲講風涼話話『咁都話唔到事』」。經過一番交涉及簽署文件，港爸一家最終獲放行，但態度明顯不友善，「係咁用佢嘅港式英文溝仲要不滿，話無理由唔畀佢上機」，甚至氣定神閒拿出手提電腦睇片等待登機。

由於航機人員要檢測他們一家的健康情況，導致航班無法即時起飛，飛機「一直都打開門，駕駛艙都打開」。網民直斥港爸一家自私，指「全機嘅安全健康時間就係佢個家庭度」，航班最終延誤超過1小時終於起飛。

日本流感｜上機全程無戴口罩

網民續指，港爸一家起飛後「成程機4個鐘完全無戴口罩」，「個女唔係瞓就咳，個男人係咁睇片，仲不停去廁所。」當飛機飛抵香港準備降落之際，機長已宣佈乘客返回座位扣好安全帶，該港爸指女兒內急，竟然擅自解開安全帶，「話要同個女去廁所」，但即時被空姐拒絕要求「佢坐定」。

佢又想起身去廁所，空姐都好唔客氣再炳佢一鑊，但條友話個女就嚟瀨，開始扭計喊。當然無人會理佢，因為未泊定都係坐。

落機後，網民一直聽見其女兒「就話要去廁所」，估計因為發燒，為硬闖搭機，在上機前大量灌水降溫。到取行李時，終於見不到該三口家，樓主估計是因為過海關時「量體溫度封咗佢」。

網民批評發燒仍堅持上機的行為自私，「好歹你帶返個口罩，仲要話浸得太多溫泉發燒？我都有浸，做埋桑拿添。」，直斥「呢啲咁嘅人，影衰晒成機人。」，又指「咳，帶口罩係常識」。

日本流感｜網民直斥行為缺德

不少網民熱議事件，「浸溫泉浸到發燒都係第一次聽，當人白痴咩，中咗流感呀。」「有病唔戴口罩真係好缺德。」「呢家人上上下下都自私到一個點，以為全世界都圍住佢，要配合佢，不知所謂。」「算啦，人哋真係病又未去到好嚴重！重點係沒有戴口罩，周圍傳染人，係呢下衰啫！（功德心沒有）。」「下次有人病，影響航機安全！請出聲叫地勤/空姐 call 『medlink』......只要有醫生護士講一句Not Fit for flight，咁佢地就要落機。」

網民有咩講

有病唔戴口罩，真係好缺德。

中咗流感啦，仲唔戴口罩。

所謂Covid過咗好耐，發燒無話唔俾上飛機，不過真係應該戴口罩。

希望大家出門在外都平安順利，亦要顧及其他人的健康和安全，畢竟全人類都經歷過那幾年，多點體諒和顧及。

點解唔戴口罩，好自私！

有無向航空公司投訴，點解仲可以畀明顯有病徵嘅人上機？記住畀埋呢啲相佢哋睇。

影衰香港人！

流感啦應該，要上機都明。戴返個口罩嘛。

下次有人病，影響航機安全！請出聲叫地勤／空姐 call "medlink"佢地係24/7航天醫療，佢地會問航空公司描述病人情況，（只要有醫宜護士講一句 Not Fit for flight）咁佢地就要落機。

日本流感｜外遊免疫3大自保法

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注重個人衞生，尤其手部清潔

接種相關防疫疫苗

留意環境空氣流通，高危人士在人多擠迫地方，逗留戴上口罩。

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈



轉載自晴報