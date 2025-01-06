遊日注意︱女子遊北海道食路邊雪病倒旅程全毀，專家警告：積雪含致癌物，積雪愈耐毒性愈大

去旅行小心病從口入！日前，台灣一名女子在北海道旅遊期間，因吃下路邊積雪導致大病一周，旅程全毀。她亦因此發文警世「沒事別吃路邊的雪」。有專家指出，雪中含有害化學物質甚至致癌物，積雪存在愈久毒性愈大，因此不建議食用。

事主在社交平台Threads發文稱「告訴大家 ，沒事別吃路邊的雪」，表示自己在毫無人煙的山上抓剛下的雪來吃，「並非市區，也不是滑雪場」，結果吃完整個北海道之旅毀滅，直接大病一周，「喉嚨爆痛+鼻塞+發燒+腸胃不適。希望這篇文能救一個是一個。」

網民大談經驗反應兩極

事主的遭遇引來兩派網民在留言區熱烈討論。部分網民Mean爆指事主吃雪是沒常識，活該生病：「竟然還要警世出文勸諭別人？」、「我以為雪很髒是常識…」。

而有另一部分網民則曬出自己曾經吃過雪的經驗，甚至吃得很滋味，也完全沒有生病：「秘訣是只取最上面沒有碰過地面的雪，我吃過芬蘭拉普蘭的雪配雲莓果醬，超棒！」、「瑞士的雪 ，吃了沒病」、「我吃完跟朋友說要加煉乳…」、「滑雪太累太渴，直接吃冰解渴，好甘甜喔……還好我沒事」、「卡通小丸子裏還會自備糖果配雪吃」。

同時也有人認為，事主的症狀似乎是中了「A型流感」，加上可能原本抵抗力偏弱，吃雪後導致更嚴重：「日本正在爆發嚴重流感疫情，估計你是中招了，而不是因為雪」、「上周剛去完北海道回來，沒吃雪但生病了，症狀跟你說的一模一樣，後來篩檢出來是A流」。

專家揭雪中有害物 僅1種情況可淺嘗

至於雪到底能不能吃，一項來自《環境科學：過程與影響》（Environmental Science: Processes & Impacts）的外國研究就曾做過實驗，將雪放在有汽車廢氣的環境中1小時，顯示雪中的有害化學物質甚至致癌物例如苯、甲苯、乙苯和二甲苯，含量急劇上升，反映落下的積雪會吸收地面上的汽車廢氣而受到污染，存在愈久毒性愈大。

另外，《華盛頓郵報》也曾指出，雪在落下過程中就已吸收了空氣中的有害污染物，例如殺蟲劑、煤煙、汞、甲醛等，因此不建議吃雪。而且，不是所有的雪都是純白色的，還有像黃色的雪，有機會是被尿液或空氣、沙塵污染；粉色的雪，又被稱作「西瓜雪」，代表可能含有藻類植物；黑、灰、啡色的雪，代表充滿污垢，絕對不可食用。

不過，若真的想嘗試雪的味道，來自加拿大薩克其萬大學（University of Saskatchewan）水資源和氣候變化的研究員John Pomeroy就建議，可以等待降雪後幾個小時再吃雪；將雪想像成一把刷子，剛落的雪會刷走空氣中的污染物，降雪時間越長，空氣中污染水平愈低、雪中雜質愈少、愈純淨安全。

轉載自晴報