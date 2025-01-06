全職奶爸 │30歲型爸湊仔4個月斷崖式衰老：8舊腹肌變肚腩、滿臉皺紋、狂甩頭髮，感嘆世界上最累的工作但仍無悔

湊仔真係好辛苦！近日，海南省三亞市一名男子照顧孩子4個月後的驚人變化，在網上引發熱議。據悉，男子此前是一名擁有8舊腹肌的型男，結果自開始凑仔便出現脫髮、焦慮、精神渙散滿臉皺紋，8舊腹肌剩1舊，型爸直接變成「爺爺」。

據內地媒體報道，一名30歲出頭的年輕爸爸在社交媒體曬出了自己「帶娃前後對比照」，立即引發關注。從照片可見，男子原本是擁有一身肌肉的猛男形象，但自從老婆生完孩子，他便開始做全職奶爸，獨自帶娃4個月，「我老婆懷孕的時候就跟她商量好了，她負責生，我負責帶。」

男子在1月1日接受視訊訪問時透露，初為人父的他原本信心滿滿，認為以自己的體力來負責帶孩子絕對不成問題；結果現實卻狠狠將他壓垮。每兩個半小時要餵一次，基本上沒甚麽時間睡覺。皮膚變差，滿臉是褶皺，然後頭髮大把大把地掉。

男子疲憊表示，從孩子出生開始，他便開始一天24小時「待命」的生活。從起身準備奶粉、換尿布、哄睡，每一個環節都不能有馬虎。尤其到晚上，剛把孩子哄睡，自己還沒來得及躺下，孩子又開始哭了，令男子忍不住感嘆這種循環幾乎讓人崩潰，「平均每天只能睡兩三個小時，應該是世界上最累的一個工作了」。

由於長期睡眠不足，男子的身體開始吃不消，原本緊致的臉龐爬滿了細紋、膚色暗沉；壓力和疲勞引發了嚴重的脫髮，梳頭時明顯看到掉落的髮絲，最後更直接變成光頭。最致命的是，向來熱愛健身的他，失去了每天去健身房的時間，肌肉線條消失，身材開始變肥胖、皮膚松弛，8舊腹肌如今只剩下1舊肚腩；昔日的英俊小鮮肉如今變得像「孩子他爺」。

斷崖式衰老仍無悔：自己的老婆孩子自己疼

不過，男子就算顔值和身材走下坡，急速衰老似「爺爺」，他也無悔表示，老婆十月懷胎已經很辛苦，生產更已是在鬼門關走一遭，所以必須由他全天候負責照顧孩子，「自己的老婆孩子，肯定是自己帶自己疼」。他最後欣慰稱，如今老婆身材恢復得好，孩子也挺好，感覺一切都非常值得。

轉載自晴報