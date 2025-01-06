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凍齡秘訣 │ 54歲李嘉欣露半球狀態勁Fit，公開5招凍齡秘訣：早餐必食這種水果
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凍齡秘訣 │ 54歲李嘉欣露半球狀態勁Fit，公開5招凍齡秘訣：早餐必食這種水果

健康解「迷」
健康解「迷」

　　作為港姐兼華姐雙料冠軍、現年54歲的李嘉欣（Michele）一向是圈中出名的美魔女，近日適逢大除夕，她特意於IG上載靚相賀新年，相中大美人胸部露出大半邊，可謂相當性感。

 

　　李嘉欣於數日前的大除夕(31日)於IG上載了性感照片，相中全黑打扮的她，以背心配長褲的型格打扮出席活動，而背心的一大設計特色莫過於其大露心口的設計，即時令大美人的酥胸半邊外露，意態撩人。為了切合送舊迎新主題，她亦留言寫道，「Bye 2024  To a better #2025」

 

　　又靚又火辣的照片上載後，即引來大批網民大讚她保養得宜，「還是那麼的美！」 、「好美好美！」

 

凍齡女神丨54歲最美港姐冠軍「中門大開」賀新年 5招保養秘訣凍齡如少女

54歲的李嘉欣（Michele）一向是圈中出名的美魔女，近日適逢大除夕，她特意於IG上載靚相賀新年，相中大美人胸部露出大半邊，可謂相當性感。(IG圖片)

凍齡女神丨54歲最美港姐冠軍「中門大開」賀新年 5招保養秘訣凍齡如少女

凍齡女神丨54歲最美港姐冠軍「中門大開」賀新年 5招保養秘訣凍齡如少女

凍齡女神丨54歲最美港姐冠軍「中門大開」賀新年 5招保養秘訣凍齡如少女

李嘉欣十分注重保養，多年來身材一直Fit 爆。(IG圖片)

凍齡女神丨54歲最美港姐冠軍「中門大開」賀新年 5招保養秘訣凍齡如少女

許晉亨是香港船王許愛周之孫，父親許世勳生前為中建企業主席。(IG圖片)

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李嘉欣與富商老公許晉亨於2008年結婚。(IG圖片)

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李嘉欣於2022年初曾因突然心跳得好快，被急送深切治療部。(IG圖片)

 

　　儘管李嘉欣現在非常健康，但其實她於2022年初曾因突然心跳得好快，被急送深切治療部（ICU）搶救48小時，事後受訪時更以「執返條命」來形容。

 

　　醫生話我有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎都停止運作，要立即入ICU搶救。

 

　　李嘉欣與現年62歲的富商老公許晉亨於2008年結婚，倆口婚後育有一子許建彤（Jayden），結婚16年以來，曾有花花公子之稱的丈夫便鮮再有緋聞，一直是一名非常稱職的好老公，更不時與太太四處去旅行，享受人生。

 

5招凍齡秘訣

 

　　要保持凍齡美貌和fit爆身材，李嘉欣亦自有一套心得：

 

 

勤力護膚

李嘉欣曾在訪問中透露，十分重注肌膚的毛孔興光澤度，每天不但要有充足的睡眠及徹底的清潔，每星期更敷足3至4次面膜，讓肌膚充飽水分，毛孔才會收細。

 

早餐吃車厘子

李嘉欣曾在訪問中透露，車厘子含有豐富的鐵質與維他命C，具有補血兼抗氧化功效，對美顏有極大的幫助。

 

養生飲品

李嘉欣除了大量喝水之外，還很喜愛喝湯水等養生飲品。她曾透露平日會喝各種魚湯、燕窩、桂圓紅棗茶，以最天然方式由內至外凍齡保養。她亦會在晚餐後喝一杯桂圓茶，有助入睡，提升良好的睡眠品質。

 

堅持運動

李嘉欣從不懶惰，多年來堅持做運動的良好習慣。除了瑜珈拉筋外，還會跑步、滑雪等，對身形管理十分嚴格。

 

控制飲食

李嘉欣自1988年選港姐至今，身形完全沒走樣，最肥胖應該是懷孕時期。她從來不會節食，但控制飲食方面絕對嚴謹。

 

轉載自晴報

Tags:#李嘉欣#港姐冠軍#美魔女#IG#許晉亨#凍齡#保養#護膚#養生#運動#控制飲食
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