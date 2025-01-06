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肺癌傳聞 │ 64歲齊秦驚傳末期肺癌，親姊齊豫澄清只是感冒
健康Tips

肺癌傳聞 │ 64歲齊秦驚傳末期肺癌，親姊齊豫澄清只是感冒

健康解「迷」
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　　曾為王祖賢舊愛，憑《大約在冬季》走紅，現年64歲的齊秦近日驚傳患晚期肺癌，而且正在北京治療中，消息流出後，令不少粉絲深感憂慮。而就有關傳聞，其胞姊齊豫亦罕有開腔回應。

 

　　綜合內地傳媒報導，內地有知情人士於微博爆料指齊秦已確診患晚期肺癌，目前正在北京治療中。儘管有友人建議他轉往國外或台灣就醫，但長年定居於北京的齊秦，仍選擇留在當地接受治療。據了解，齊秦一向有吸煙、飲酒及嚼食檳榔等不良習慣。消息又指齊秦雖然身患重病，但目前尚未住院，情緒狀態穩定，除積極配合治療外，也持續與朋友聚會，並為未來的演出做準備。

 

齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期 親姊齊豫發聲回應傳聞

齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期 親姊齊豫發聲回應傳聞

齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期 親姊齊豫發聲回應傳聞

齊秦近年於內地演出時因唱功欠佳及身材走樣，而遭劣評。(網上圖片)

齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期 親姊齊豫發聲回應傳聞

齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期 親姊齊豫發聲回應傳聞

曾為王祖賢舊愛，憑《大約在冬季》走紅，現年64歲的齊秦近日驚傳患晚期肺癌。

齊秦丨64歲齊秦驚傳患肺癌晚期 親姊齊豫發聲回應傳聞

齊秦與王祖賢交往期間，多次分分合合，更一度論及婚嫁。

 

　　事實上，齊秦身體亮紅燈於今年11月已早有傳聞，他於今年11月16日在蘇州登台表演時，因為演唱時「上氣不接下氣」而且身材走樣，被外界指他狀態大不如前。同月24日他原定在平陽參加群星演唱會，以聲帶發炎為由臨時取消演出，令其健康亮紅燈傳聞不脛而走。

 

　　對於齊秦患癌消息，其胞姐齊豫稍早亦透過經理人回應，否認其病重消息，指齊秦只是感冒，「之前感冒喉嚨是有不適，目前恢復中，也持續有工作。謝謝大家關心！」

 

與王祖賢拍拖17年屢次分分合合

 

　　齊秦過去曾與王祖賢相戀多年，據了解，2人識於微時，惟王祖賢在1987年因演了《倩女幽魂》中的聶小倩，令事業爆紅，期間兩人分分合合一度論及婚嫁。不過，其後男方被爆出與前女友有私生子，令王祖賢氣炸，最終下決心終止糾纏17年的戀情。

 

轉載自晴報

 

Tags:#藝人健康#齊秦#肺癌#北京#齊豫#王祖賢#娛樂新聞#中國娛樂新聞
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