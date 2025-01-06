歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
一月
尖沙咀香港文化中心｜齊來感受正⽉節⽇喜氣 —— 乙巳年元宵綵燈會及春節綵燈展 尖沙咀香港文化中心｜齊來感受正⽉節⽇喜氣 —— 乙巳年元宵綵燈會及春節綵燈展
大型盛事 節慶活動
尖沙咀香港文化中心｜齊來感受正⽉節⽇喜氣 —— 乙巳年元宵綵燈會及春節綵燈展
推介度：
23/01/2025 - 16/02/2025
免費
15
二月
香港會議展覽中心｜《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》陳柏宇用歌曲唱出生命樂章 香港會議展覽中心｜《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》陳柏宇用歌曲唱出生命樂章
音樂會
香港會議展覽中心｜《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》陳柏宇用歌曲唱出生命樂章
推介度：
15/02/2025 - 16/02/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
易經看世界 世界風雲變
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188/支)
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
高齡產婦 │43歲朱慧敏三年抱兩再懷孕，公開3大速孕秘方及高齡產婦4大生育貼士
健康Tips

高齡產婦 │43歲朱慧敏三年抱兩再懷孕，公開3大速孕秘方及高齡產婦4大生育貼士

健康解「迷」
健康解「迷」

　　43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）與老公陳良貴去年造人成功，10月誕下B女。時隔8個月，Queenie被拍到在主題公園挺著巨肚一家人共聚天倫，隨即宣布再度有喜，並已經懷孕7個月，預產期將於明年3月，恭喜恭喜！

 

朱慧敏懷孕｜朱慧敏曾揚言想生4個

 

　　43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）在2011年與心臟專科醫生老公陳良貴結婚，去年誕下女兒SheRa。朱慧敏曾揚言想生夠四個，Queenie日前帶女兒參加爬行賽時，穿上鬆身外套趴在地上不斷為女兒打氣，動作極大，未有讓人察覺已懷身孕7個月。Queenie近日被媒體影到挺著巨肚與老公和女兒遊主題樂園，公開懷孕喜訊。

 

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

 

朱慧敏懷孕｜3大速孕秘密 養生暖宮

 

　　Queenie今早（24日）在Instagram上載一家三口看聖誕燈飾的短片，明顯已經見肚。已屬高齡產婦的她向傳媒分享速孕良方，除了保持心態正面，生活和飲食方面亦有自己一套私藏的備孕方法：

 

　　30歲開始已少飲凍飲，平日飲食清淡、以熱盤及蔬菜為主，日飲1至2公升暖水，不煙不酒

 

　　每日敷暖水袋暖宮，保持身體暖和，用薑水浸腳20分鐘

 

　　備孕半年至1年期間，每個月做針灸及做暖宮療程各兩次；平日會游水、曬太陽 ，做伸展運動和打坐，少吹冷氣

 

　　Queenie接受媒體訪問透露，指第二胎的預產期在明年3月，她表示一早已與丈夫計劃好生完第一胎後於半年至1年再生，如今如願以償，實在可喜可賀！

 

高齡懷孕3大風險

 

　　中醫婦科博士高鎮濤曾在其Facebook專頁分享高齡懷孕3大風險：

 

1.由於女性的生育能力會隨著年齡的增加而降低，所以高齡懷孕可能需要更長時間才能懷孕，有些女性可能需要接受人工受孕等技術幫助懷孕。

 

2.高齡懷孕增加母親罹患高血壓、糖尿病、早產、宮外孕等疾病的風險。

3.高齡懷孕的胎兒也會面臨出生缺陷和染色體異常等問題。

資料來源：中醫婦科博士高鎮濤

 

高齡孕婦4大生育貼士

 

　　據香港家庭計劃指導會資料所示，35歲或以上懷孕的女性算是高齡孕婦。35歲後的女性生育能力開始漸漸下降。隨著年紀越大，懷孕對孕婦和胎兒的風險越高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

 

　　不過，35歲前只是醫學上建議的一段較理想的生育時期，並不代表超過此年齡後不適宜生育。現代的醫學科技先進，日常中不乏高齡生產的成功例子，高齡孕婦可留意以下4大相關事項可幫助懷孕及生產過程更順利：

 

1.定期檢查

產前檢查有助了解孕婦及胎兒的健康狀況,孕婦可透過絨毛球抽取檢驗、羊膜刺穿檢驗、超音波檢查等，診斷胎兒是否有異常的情況。

 

2.飲食生活

高齡孕婦在懷孕期間更須注意飲食習慣，吸收均衡的營養，例如盡量攝取維他命、鈣質、鐵質，多進食含有豐富蛋白質的食物如乳製食品、魚類、肉類等助胎兒發育。

 

3.產前運動

高齡產婦早產的機會較高，分娩時由於子宮功能下降等原因，分娩時間也可能較長，孕婦除會經歴較劇烈的痛楚外，胎兒也有機會出現缺氧的情況。

 

4.選出分娩方法

孕婦可衡量相關因素及利弊後，選擇自然分娩或剖腹生產，以減低風險。

資料來源：香港家庭計劃指導會

 

轉載自晴報

Tags:#娛樂新聞#朱慧敏#陳良貴#高齡孕婦#備孕#孕期風險#孕期貼士#健康飲食#產前檢查#自然分娩#剖腹生產#絨毛球抽取檢驗#羊膜刺穿檢驗#超音波檢查#香港家庭計劃指導會#中醫婦科#高鎮濤
Add a comment ...Add a comment ...
減肥排毒 | 女子貪靚食瀉藥狂肚瀉慘變植物人！毒物專家：肚瀉不等於排毒！腹瀉超過咁多日要求醫！營養師教自製4款排毒水
更多健康解「迷」文章
減肥排毒 | 女子貪靚食瀉藥狂肚瀉慘變植物人！毒物專家：肚瀉不等於排毒！腹瀉超過咁多日要求醫！營養師教自製4款排毒水

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處