暖心藥劑師：偵查藥物線索，化解老友記健康危機 提醒四類藥物不宜咬碎或磨粉，恐失藥效

聽我媽說，他很年輕，卻把困擾了父親逾年，連公立醫院的專科醫生、以至私家醫生也一籌莫展，最嚴重會影響全港超過九成80歲以上男性長者的服藥難題，迎刃而解。他是何方神聖？

80歲以上男性，超過九成受到良性前列腺增生困擾，可說是年長男性之痛。(圖：Unsplash)

只見他為人隨和，語氣態度更像暖男，要不是他叮囑一眾照顧者，留意老友記咬碎藥物的風險，差點忘記了他的真身，是一位經常向護老者伸出援手、人人也有機會免費諮詢的社區藥劑師。

他是非牟利社區藥房，醫護行社區藥房藥劑師麥嘉成Simon。故事由男人最痛--前列腺毛病說起。

中老年男士尿流細弱，夜尿頻繁，有機會是良性前列腺增生(BPH)，阻塞尿道所致。此病在80歲以上男性的發病率，超過九成，年過八旬的父親也不例外。若置之不理，不單排尿愈見艱難，更有可能突然完全無法排尿，併發「急性尿瀦留」，需往醫院導尿，長遠更有可能損害膀胱甚至腎臟功能。



良性前列腺增生，有機會阻塞尿道。圖為前列腺及男性生殖器官解剖模型。(圖：Anatomy Stuff 網站)

前列腺增生困擾長者 有藥難吞

作為照顧者豈敢怠慢，早年已帶父親求診，獲處方兩類分別用作放鬆前列腺內的尿道組織，以及縮細前列腺體積的藥物，雙管齊下控制病情。可是隨着父親患上認知障礙，影響吞嚥功能，從而抗拒吞服藥丸，排尿亦差了。

不少長者吞嚥困難，難以吞服整顆藥丸及膠囊。(圖：Pexels）

情急下，母親搗碎藥物，把膠囊藥丸以及藥餅，化整為零變為藥粉，盼讓父親較易服用。怎料父親服食後，忽然一手捂着喉嚨，狀甚痛苦，卻因腦退化而無法以言語表達所為何事。

我們無奈猜謎，匆匆上網尋找藥物資料，得悉兩種藥物也需整顆服用，不宜磨粉。其中一種若直接接觸藥粉，可能會刺激咽部黏膜，看來父親「中招」了。

由於父親不懂自我表達，母親惟有成為「代言人」，無論在公立醫院專科診所，還是私家診所陪診，也積極反映父親有藥難吞，擔心延誤病情的危機，醫生們卻不置可否，藥單維持原判。

碎藥失效恐誤病情 求助無門逾年

去到公院藥房配藥，當值藥劑師直言：「這些藥物要落到腸胃才能吸收，磨粉服用便無效了。」暗示拆作藥粉，「食咗等於冇食」。

「但是腦退化病人真的不肯吞服，怎麼辦？」母親很無助。

「你問返醫生吧。」公院藥房藥劑師秒回。這個求救無門的循環，不斷重複。

其實老友記無法吞服藥丸，十分常見，不單是認知障礙症患者的難題，也困擾不少吞嚥能力較弱的長者，服藥如戰場，經常上演。

我家為此折騰逾年後，母親偶爾得知，區內社福機構找來外展藥劑師，每月在機構當值一次，免費解答用藥疑難。她抱着不妨一試的心態，帶同藥物隻身赴會，就此遇上由醫護行社區藥房派出，外展而來的藥劑師麥嘉成Simon。

一個多月後再次見面時，Simon 捎來一封信件，囑咐母親轉交給醫生。醫生看罷，二話不說立即替父親轉藥，令人喜出望外，從此告別吞藥惡鬥，病情亦見受控。

社區藥劑師 抽絲剝繭尋良方

這簡直為廣大備受良性前列腺增生困擾，又難以吞藥的老友記們帶來曙光。筆者好奇究竟Simon施了甚麼魔法，趁他於去年12月外展至社福機構時，以照顧者身份登門查詢。

Simon不徐不疾說出謎底，當日他返回社區藥房後，與藥劑師團隊開會商討及翻查藥典，究竟在眾多不宜咬碎的前列腺增生用藥當中，有沒有替代品？

在藥物知識和教育角度，原來拆成藥粉後，引致父親不適的藥物，名為度他雄胺(Dutasteride)，屬於 5-α還原酶抑制劑，用作縮小前列腺體積。同類藥物尚有非那甾胺(Finasteride)，在香港常用。雖然國際指引下，非那甾胺也不適宜咬碎及磨粉，背後風險卻是避免孕婦直接接觸藥粉，引發畸胎，亦不會如度他雄胺的藥粉般，刺激服藥者咽部黏膜，相對而言碎藥對服藥者的影響較少。

另外一種服用中藥物，是坦索羅辛(Tamsulosin)長效藥片，屬於α受體阻斷劑，有助放鬆前列腺內尿道組織，需要整顆吞服。不過，坦索羅辛另有口溶藥物，雖然劑量較小，卻毋須硬吞，可是在香港較少見，需先行確認藥物在港的供應情況。

權衡藥效與病人得益後，替代藥物方案出爐。Simon撰寫信件，也就是交給家母那一封，建議醫生考慮轉藥。

四類藥物 不宜咬碎

看他與團隊認真、耐心又熱心地，為素未謀面的家父化解服藥危機，發揮專業與同理心，去理解照顧者的難處，兼且教育藥物知識，我既感激亦感動，嘀咕為何醫生覆診多次，也無法解憂。

「公立醫院醫生有其限制，診症時間有限，也許未必能夠即時回應解決方案。」Simon顯得諒解。

他補充，即使老友記吞嚥困難，以下四類藥物不宜咬碎或磨粉：

1.部分治療前列腺問題的藥物

2.部分治療糖尿病的藥物

3.部分消炎止痛藥

4.藥名帶有PR、XR及ER字樣的長效持續釋放型藥物

上述藥物若磨粉服用，有機會浪費藥效。

支援照顧者 問藥有門路

除了外展至社福機構，Simon更多時候留守醫護行社區藥房，面向全港市民，提供社區配藥，用藥評估及藥物指導服務，協助過不少護老者。

港人有小病小痛也會找醫生，對藥物和健康管理的知識卻很貧乏。如果社會有更多社區藥劑師，為老友記與照顧者解釋藥物知識，提供建議和跟進，落區進行社區健康教育，絕對有助老友記安全用藥，也可減輕護老壓力，揮走照顧者問藥無門的無助與不安。

至於社區藥房與一般藥房有甚麼分別？怎樣尋找社區藥劑師？下周專欄再續。

醫護行社區藥房藥劑師麥嘉成，每月均有數天落區，外展至社福機構，解答公眾的用藥疑難，並提升社區對社區藥劑師的認知。

不少護老者渴望增加藥物知識，以期讓老友記安全用藥。(圖：Unsplash)

醫護行社區藥房

地址：新界葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室(營業時間請參考藥房網址)

網址：https://hia.org.hk/pharmacy/