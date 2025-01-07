外感頭痛 Vs 內傷頭痛：中醫拆解頭痛類型點分辨？推介2款緩解頭痛食療

近年經濟不景氣，災難、政治民生及社會問題令個個都頭痛，頭昏欲裂很難受！頭痛的問題跟香港現時面臨的問題大同少異，如果抱著「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的心態，每次遇到頭痛問題，習慣性服用止痛藥，以止一時之痛，治標不治本，長期服用還會產生副作用。註冊中醫師李殷兒話，頭痛只是一種病徵，本身並非疾病，治療首先必須找出引致頭痛的病因，才可對症下藥，徹底根治。

「外感頭痛」vs「內傷頭痛」

李醫師表示，十二經脈與五臟六腑相連，當臟腑機能出現問題，會透過經脈的三陽經上達到頭部，造成頭痛。中醫臨床上，將頭痛分為「外感頭痛」和「內傷頭痛」兩大類型。外感頭痛是由外感風寒濕熱之邪，邪氣襲於經絡，上犯巔頂，使頭部清陽之氣受阻，氣血不暢，阻遏絡道而致頭痛，若處理不好，日久遷延，會成為慢性頭痛；內傷頭痛是因內傷病久，或氣血不足，或痰濁瘀血，或肝陽上亢所致，痛楚常綿延不絕或時好時壞。頭痛的問題確實不容忽視，有些人一生氣或緊張就會頭痛。中醫認為情緒失調直接損害內在臟腑，故稱「內傷七情」。保持心情平靜是很重要，精神勿過於緊繃，捉緊時間休息，閒時做些鬆弛頭皮肌肉、眼部的按摩，從而避免頭痛發生。

從頭痛部位分經絡

太陽頭痛：後頭部、項背部。

陽明頭痛：前額、面頰、眉棱骨。

少陽頭痛：頭的兩側、耳目、外眥。

太陰頭痛：全頭重痛或部位不定或局部疼痛。

厥陰頭痛：頭頂、顏面比較多常見或全頭痛。

少陰頭痛：腦中痛、或牽及於齒或部位不定。

李醫師推介緩解頭痛食療

川芎白芷燉魚頭湯

材料：大魚頭一個，天麻二両，川芎三錢，白芷三錢，紅棗（去核）五粒，生薑三片，料酒適量。





製法：先將藥材料浸洗乾淨，紅棗洗淨去核，備用；另將大魚頭洗淨，開邊去鰓，連同薑片入油鑊略煎至兩邊微黃，再灑酒、水至出白汁，連同其他藥材料加水四碗共入燉盅，隔水燉一至二個小時，加鹽調味即可。

功效：疏風散寒。適合頭痛連及項背，惡風畏寒，遇風痛增者。

夏枯草菊花茶

材料：夏枯草5錢，杭菊花5錢，決明子3錢。

製法：先將全部藥材浸洗乾淨，之後加2公升清水共入煲，以大火煲滾後，轉文火煎約45分鐘，隔渣後加冰糖調味，即可飲用。

功效：明目清肝熱，特別適合肝陽上亢人士，症見頭痛眩暈（或全頭或偏頭痛），心煩易怒，面紅口苦，便秘，夜睡不安。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。