歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
四月
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站 【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站
音樂會
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世...
推介度：
09/04/2025 - 12/04/2025
01
四月
香港太空館｜立體球幕電影《極南之地3D》：共同見證海洋生物如何在逆境中茁壯成長 香港太空館｜立體球幕電影《極南之地3D》：共同見證海洋生物如何在逆境中茁壯成長
展覽 文化藝術
香港太空館｜立體球幕電影《極南之地3D》：共同見證海洋生物如何在逆境中茁壯成長
推介度：
01/04/2024 - 13/01/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
易經看世界 世界風雲變
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188/支)
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
早餐健康配搭食物都未必健康有營養？台灣一名年約20歲男子平日早餐及午餐頻食2類常見「健康營養配搭」填肚，豈料腎功能卻急速惡化，最終需要洗腎。有營養師指出，兩類食物共同進食，恐阻礙1類營養吸收，建議用1招避風險。
健康Tips

早餐陷阱 丨 「健康早餐」暗藏危機！20歲男因早餐搭配腎衰竭需洗腎，營養師建議3大飲食方案避風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　早餐健康配搭食物都未必健康有營養？台灣一名年約20歲男子平日早餐及午餐頻食2類常見「健康營養配搭」填肚，豈料腎功能卻急速惡化，最終需要洗腎。有營養師指出，兩類食物共同進食，恐阻礙1類營養吸收，建議用1招避風險。

 

　　營養師許瓊月於節目《醫師好辣》分享個案，指該名男子本身為先天性腎功能異常患者，但為了省時方便長期購買麵包牛奶作早餐及午餐。未料這個看似健康的早餐配搭，事主忽略了當中「高磷、高鈉」的食用風險，最終令腎功能在短短4個月內急速惡化、慘變腎衰竭，變成為一名洗腎患者。

 

　　許瓊月強調指，這個常見的早餐「健康營養配搭」，其實暗含健康陷阱。麵包除了高鈉外，更加入了磷酸鹽增加蓬鬆感，可對腎臟會造成極大負擔；而牛奶及麵包同食時，磷酸鹽更會阻礙人體吸收鈣質。她因此建議，若想要透過飲食補充鈣質或其他營養，建議遵循以下3大方案：

 

健康早餐地雷丨1.牛奶及奶製品 應與麵包隔開食用

 

　　建議2類食物要相間1小時食用，避免麵包中磷酸鹽阻礙人體吸收鈣質。

 

健康早餐地雷丨2.注意三文治配搭

 

　　麵包加芝士及火腿，三類食物同食同樣影響營養吸收，分開食用效果更好。

 

健康早餐地雷丨3.食麵包時建議配搭豆奶更佳

 

　　吃麵包時應避免飲用鈣製品飲品，對於補鈣並無太大效果，建議可配搭豆奶以補充蛋白質，效果更佳。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#流感#腎衰竭#台灣#健康#早餐#營養#腎臟#飲食#牛奶#麵包#鈣質#磷酸鹽#洗腎#醫療
Add a comment ...Add a comment ...
30歲中國單車名將徐超備戰全運會遇交通意外身亡！獲國際級運動健將稱號，結婚一年家人哀痛
更多健康解「迷」文章
30歲中國單車名將徐超備戰全運會遇交通意外身亡！獲國際級運動健將稱號，結婚一年家人哀痛

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處