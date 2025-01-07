早餐陷阱 丨 「健康早餐」暗藏危機！20歲男因早餐搭配腎衰竭需洗腎，營養師建議3大飲食方案避風險

早餐健康配搭食物都未必健康有營養？台灣一名年約20歲男子平日早餐及午餐頻食2類常見「健康營養配搭」填肚，豈料腎功能卻急速惡化，最終需要洗腎。有營養師指出，兩類食物共同進食，恐阻礙1類營養吸收，建議用1招避風險。

營養師許瓊月於節目《醫師好辣》分享個案，指該名男子本身為先天性腎功能異常患者，但為了省時方便長期購買麵包牛奶作早餐及午餐。未料這個看似健康的早餐配搭，事主忽略了當中「高磷、高鈉」的食用風險，最終令腎功能在短短4個月內急速惡化、慘變腎衰竭，變成為一名洗腎患者。

許瓊月強調指，這個常見的早餐「健康營養配搭」，其實暗含健康陷阱。麵包除了高鈉外，更加入了磷酸鹽增加蓬鬆感，可對腎臟會造成極大負擔；而牛奶及麵包同食時，磷酸鹽更會阻礙人體吸收鈣質。她因此建議，若想要透過飲食補充鈣質或其他營養，建議遵循以下3大方案：

健康早餐地雷丨1.牛奶及奶製品 應與麵包隔開食用

建議2類食物要相間1小時食用，避免麵包中磷酸鹽阻礙人體吸收鈣質。

健康早餐地雷丨2.注意三文治配搭

麵包加芝士及火腿，三類食物同食同樣影響營養吸收，分開食用效果更好。

健康早餐地雷丨3.食麵包時建議配搭豆奶更佳

吃麵包時應避免飲用鈣製品飲品，對於補鈣並無太大效果，建議可配搭豆奶以補充蛋白質，效果更佳。

轉載自晴報