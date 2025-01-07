新年願望與素食譜：喇吵醬香炒蔬菜粉絲，健康美味迎新年

過了六天了，怎麼樣？2025年，目前為止，還過得順利嗎？時間真的跑得快，過著過著，新的一年，已經來到第七天；想著想著，忙東忙西，眼睛一眨，21世紀，已經踏入四分之一。別問那二十四年是怎麼的過，就連這六、七天，也顯得糊糊塗塗的。一覺醒來，去上班，去上課，然後努力趕著被定下來的時間表……一天就過麼過去了。

看著煙火熌亮的一刻，有為自己定下甚麼新年大計嗎？有跟自己承諾，未來的365天，要怎麼的過嗎？如果那一刻，興奮得忘記了，那沒關係。今天有緣看到這篇文章的話，不如，我們一起來為自己許個願。不一定要偉大的願望，即便是小小的，比如給自己做一份午餐，給自己編一條圍巾等等，都是一個好開始。

過去的日子，追不回來，但前面的路，我們可以努力的，按照自己的步伐，好好的完成。無論是晴天，還是雨天，風景在高低之間，有著不同的韻味。不要只看著，谷底下的自己；也不必自傲於，那踏在高峰上的自己。每一刻的自己，都是成長的日誌。最重要的，還是，學習愛惜自己，愛護身體，畢竟這個皮囊，還要陪我們一陣子的。

喇吵醬香炒蔬菜粉絲（2人份）

時間：30分鐘

材料：

芫荽（香菜） 2小束（把）／洋葱1／4個／小燈籠椒（甜椒） 紅黃橙（橘）色各1個／本菇 1／3包／蘑菇 6粒（顆）／粉絲 3個

調味：

咖喱粉 5湯匙／椰漿 1茶杯／鹽 半茶匙／糖 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／易潔平底鑊（不沾鍋）／湯匙／茶匙／木筷子／鑊鏟（鍋鏟）

步驟：

1. 用熱水泡浸粉絲（如圖）。

2. 切走芫荽（香菜）的根部，洗乾淨，再切成段（如圖）。

3. 撕走洋葱的表皮，切去頭尾，洗淨後，切成絲（如圖）。

4. 挖走小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，清洗後，切成絲（如圖）。

5. 切去根部，逐株將本菇摘出來（如圖）。

6. 把蘑菇切成片。

7. 先將1茶杯、1湯匙橄欖油、鹽、糖和黑胡椒粉，和咖喱粉調開，然後加入椰漿（如圖）。

8. 把所有調味料，攪拌均勻，調成喇吵醬（如圖）。

9. 以中火預熱易潔平底鑊（不沾鍋），加入1湯匙的食油，放入步驟2和3，炒1分鐘。

10. 放入粉絲，和步驟4至6，炒拌均勻，炒2分鐘。

11. 加入調味料，炒拌均勻，多炒3分鐘，至醬汁差不多收乾。

筆記：

1. 椰漿（椰奶）中的維生素B、C、E，鈣、鐵、鎂、鉀、鋅、磷、月桂酸等，均可以提升新陳代謝和減少身體發炎。

2. 芫荽（香菜）低熱量，有增強免疫力的維生素C及預防高血壓的礦物質。

3. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

5. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。