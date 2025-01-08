糖尿病 ｜ 40歲男子每日放工後做一件事，成功減重35磅並改善糖尿病！醫生建議飯後做10分鐘見效

單憑改變飲食和生活習慣，就能夠逆轉糖尿病？由真人實測證實有效！台灣一名40歲男子患糖尿病，除了戒口外，每天多做這件事，居然成功激減35磅，糖尿病更大大改善！醫生建議，新手上路可從每日10分鐘開始。

糖尿病｜逆轉糖尿病 激減35磅

新陳代謝內分泌專科醫生李晨瑜在其Facebook專頁發文分享一個勵志的病例，指一名40歲男子確診患糖尿病，初期確診已建議該男子減肥，以調整飲食入手控制病情，但他始終不肯改變飲食習慣，一直沒有甚麼進展。直到2024年年初覆診時，李晨瑜驚訝發現男子體重竟下跌了近10公斤（約22磅）。

糖尿病｜每日行一萬步

該男子向醫生表示，最近幾乎完全戒食以前最愛吃的生煎包、水餃等食物，遵守糖尿病患者的飲食原則。男子亦表示自己除了飲食管控外，沒有額外做運動，只是規定自己每天下班至少步行一萬步。

男子續指，每天下班後，他會從公司走路回家，全程大概1小時的路程。改變飲食和生活習慣後，他總共減去16公斤（約35磅），而且糖化血色素和胰島素阻抗等糖尿病指標也大幅改善。

李晨瑜醫生對此表示驚訝，亦敬佩男子的毅力。她建議，一般人可以先從飯後散步10至20分鐘開始，讓飯後血糖保持平穩，也可以增加胰島素的敏感度。

糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

4大不良習慣恐誘糖尿病

1. 熬夜

2. 喜愛高糖油膩飲食

3. 飲酒

4. 好靜不好動

資料來源：瑞金醫院急診科副主任盛慧球醫生

糖尿病｜糖尿病8大症狀

1. 皮膚搔癢

2. 傷口癒合不良

3. 視野模糊

4. 疲勞

5. 體重下降

6. 經常飢餓

7. 尿頻

8. 經常口渴

資料來源：衛生署

糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

1. 蘋果、藍莓、提子

2. 覆盆子

3. 薑

4. 薑黃、肉桂

5. 蜂蜜

6. 輔酶CoQ10

7. 魚油

8. 維他命D

資料來源：台灣腎臟科醫生江守山

轉載自晴報