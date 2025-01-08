養生湯水 │ 夜晚睡不好是肝血不足！安睡養生湯助你養心安神益氣養陰

「近日睡覺不太好。究竟中醫有甚麼方法處理？」Uma問。

「在中醫角度，白天我們要有精神工作，晚上有睡意，然後入睡，一覺睡至天亮，這才是睡得好。我們睡覺，要閉上眼睛。肝開竅於目，肝藏魂，人臥則血歸肝。如果血不能歸肝，魂就在外面，晚上則睡不好。特別零晨一時至三時未能睡覺，跟肝血不足有關。

可是要睡得好，除了和肝有關之外，也講求其他臟腑的協調，血才能回到肝。心屬火，腎屬水，我們通常稱為心火和腎水。天人合一，心火可理解為身體的太陽，腎水如寬闊的海洋。太陽要夠熱，才能溫暖大地，把地上的水蒸發，然後成雲，再下雨。這是水的循環，滔滔不息，萬物才能生長，身體才會健康。在人體，正常人應是心火下行，腎水上行，如此則水火交流，我們稱為『心腎相交』。

我們人體為一個整體，可以想像一股氣循環不息，稱為『一氣周流』。心火靠甚麼降下來？肺屬金，主肅降，肺氣的收斂作用，把心火拉下來。腎水是如何上行的？就是肝的作用了。肝屬木，主疏泄，把腎水的能量疏通出來。

還有脾，脾位於人體中央位置，氣的升降的樞紐。如果脾胃虛弱，脾失健運，也會影響肝升和肺降。

所以我們心情欠佳，直接傷肝血，導致肝氣鬱結，影響睡眠。如果太過嬲怒，心火上炎，整晚也不能入睡。如果『心腎不交』，我們要從肺、心、腎去著手，例如去涼肺金、溫腎水、健脾胃。」我說。

「原來中醫治療失眠有這麼多方法。」Uma點頭道。

「我們講求辨證論治，就是這個意思。可是一般人未竹必能分清自己的問題，是屬於心火過旺、脾虛，還是腎虛等，現在介紹一款安睡養生湯水。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。淮山有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。合桃有補腎強腰、溫肺定喘、潤腸通便的作用。至於補脾，可以選擇生薑和蜜棗、紅蘿蔔。這些材料可煲成時令湯水，睡得好，翌日才會精神奕奕。無論有沒有睡眠困擾的人士都可飲用。」我說。

「謝謝你。」Uma笑說。

「失眠不是單一原因，尤其是長期睡眠欠佳，五臟六腑也出現問題，病機十分複雜。中醫師會和患者一起，把問題逐一拆解，讓大家都能睡個好覺。」我說。

安睡養生湯水

材料（4人分量）︰

淮山1兩、合桃1兩、蓮子1兩、生薑2片、陳皮2角、蜜棗2粒、紅蘿蔔1條、雞肉500克

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲2小時。

3. 最後加少許天然鹽。