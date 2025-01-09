男子車禍腰椎骨折被判終生癱瘓，堅持鍛鍊36天奇蹟站起來

內地一名男電單車愛好者於2024年11月駕車外出時不幸遇到車禍，致腰椎爆裂性骨折，當時送院搶救後醫生已判斷他下肢癱瘓，惟36天後男子卻憑自己努力，創出醫學奇蹟，重新站起來。

根據內地傳媒報道，事發於2024年11月27日，浙江一名叫厲明的男子於當日駕電單車外出時，不幸遭遇車禍導致腰椎爆裂性骨折。他被送院搶救後，雖成功保住性命，但卻被醫生告之由於下肢截癱，日後可能餘生都要以輪椅為伴。

不過，厲明當時並沒有受醫生的言語打擊，由於「唔信邪」，他於是反而一直堅持鍛鍊，結果竟然於新一年發生奇蹟，在上周五（3日），也就是11月28日手術後的第36天，重新站了起來。厲明事後受訪時表示：

從來沒想過自己站不起來，尤其是當他用手彈腿上的肌肉，有一些感覺的時候，就不停用意念控制肌肉收縮。而且在手術後的12天左右，他發現自己的一條腿能動了…於是堅持鍛煉，主動為自己增加鍛煉強度。

雖然站起來的時間仍不是很久，而且距離完全康復還有很長一段路要走，但厲明表示已十分滿意自己的進度，而且對康復很有信心：

站起來對於腰椎爆裂骨折來講，已經是一個很大的轉折點，我對康復很有信心。

轉載自晴報