淋巴癌患者復發原因揭曉：中醫建議改飲健康湯水，腫瘤全消失！9大飲食禁忌必知

同樣食療，未必適用於所有人。台灣一名患淋巴癌女病人，聽聞蔬果汁天然富含維他命，故每天都會喝一杯。沒想到她一邊化療，癌細胞卻不斷復發。有中醫師指出其復發關鍵，再健康的食物，吃錯有可能適得其反。

癌症食療｜淋巴癌女每日一杯蔬果汁 做化療卻不斷復發

台灣中醫師莊佳穎在當地健康節目《小麥的健康筆記》上分享，曾有一名女病人罹患淋巴癌，自認為體內有毒素、癌細胞，不能吃大魚大肉。而過往一直有病例，證實喝蔬果汁能夠讓腫瘤縮小。然而蔬果汁是天然、有機的，女病人認為每天喝可以抗癌，所以天天打蔬果汁喝。

癌症食療｜中醫師拆解箇中原理

女病人一直喝蔬果汁，一邊配合做化療，但癌細胞卻一直在復發。後來中醫師進一步詢問，得知原來女病人是「痰濕體質」，喝太多蔬果汁會導致她一直處在氣虛痰濕狀態。於是，中醫師建議女病人改喝四物湯，搭配中藥西藥服用一年後，腫瘤完全消失，亦沒有再復發。

莊佳穎解釋，蔬果汁雖然天然，但並非適合所有體質的癌症病人飲用。就如另一位女病人為例，一名80歲婦人罹患肝癌，天天早晚都喝一杯蔬果汁，後來腫瘤竟奇蹟消失。莊佳穎表示，蔬果汁只能針對燥熱的癌症有幫助，如大腸癌、肝癌、食道癌都合適；然而「痰濕」或較虛的癌症反而會適得其反，如口腔癌，故此建議病人若有關於癌症食療方面的疑慮，皆應先讓中醫師辨證過再選擇飲食。

癌症食療｜罹癌9大飲食禁忌

此外，有其他進補食物，對於正常人來說是對身體有益的，但癌症病人來說可能會加重病情，如蔥薑蒜、酒、麵包、海鮮、醃製食品、芝士、烤炸辣的食物、咖啡豆、朱古力。

她建議癌症病人需要補充足夠營養，才有體力抗癌。她亦指出要從調節飲食來抗癌，所需時間可能比用藥還要長，故此建議，若使用不同飲食法抗癌需要先衡量身體狀況，否則食療未奏效前，身體已經被癌細胞佔上風。

抗癌蔬菜｜營養師推薦「抗癌3寶」

台灣營養師劉怡里曾在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

1. 蔥

劉怡里指，蔥含有硒，除了能夠降低胃液內的亞硝酸鹽含量、預防胃癌，亦可幫助合成具有抗氧化作用的麩胱甘肽。此外，蔥的氣味能降低人體內的氧化壓力，幫助代謝有害物質，同時還有抗菌、抗發炎、舒張血管、維持腸道內好的菌群等功效。

2. 薑

薑含有薑辣素及薑醇等營養素，前者有抗發炎和抗氧化的功能，有助於抑制腫瘤生成，而後者就曾有研究發現可抑制癌細胞轉移。目前市面上的薑種類大致上可分為子薑、老薑和甘薑，其中老薑的薑辣素會比子薑更多，甘薑的外皮則較為粗厚，通常會搭配中藥材一同煎煮。

3. 蒜頭

蒜頭中含有蒜素和類黃酮，具有防止腫瘤增生的功能，可抑制致癌物亞硝胺，還能夠增強免疫力，對胃癌、大腸癌等癌症皆有預防作用。劉怡里又分享蒜頭最有效的2種吃法，分別為生吃及將其浸泡在橄欖油中，並引述研究，指出將蒜頭保存在橄欖油中可增強植化素功能。

另外，食用蒜頭前亦可將其切開並靜置10至15分鐘，蒜頭便會產生蒜素，抗癌效果更佳。

抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

12種防癌食物

西蘭花、紅蘿蔔、豆類、莓果、堅果、橄欖油、薑黃、柑橘類水果、亞麻籽、番茄、大蒜、魚

資料來源：營養師程涵宇

轉載自晴報