小心抗癌變致癌！醫生警告：紅茶與這種食物搭配易導致肝癌風險

不少人愛飲紅茶，認為具有抗癌功效，惟配錯食物後果嚴重！台灣腎臟科醫師江守山表示，紅茶不適合與花生一起吃，因紅茶溶液中，會分離出茶黃素類化合物，或增強黃麴毒素致突變性；黃麴毒素常於發霉、不新鮮的花生中滋生，食用恐致肝癌病變。

江守山在facebook專頁發帖，稱最不適合配花生的飲品是紅茶。因裡面含有茶黃素類（Theafulvins）化合物，這是從紅茶水溶液中分離出的化合物，紅茶雖在降低其他食物致癌物的致突變性有整體能力，但會增強黃麴毒素的致突變性。

台灣衛福部南投醫院在官網指出，黃麴毒素被證實是誘發肝癌的主要毒素之一，黃麴霉菌大量滋生時，會釋出大量毒素，被污染的食物，如發霉的花生與其製品會含有大量黃麴毒素，生活環境中受黃麴毒素污染的程度愈高，民眾致肝癌率亦愈高，罹患胃癌、腎癌的發生率也相對上升。

此外，南投醫院曾指出，食用含黃麴毒素汙染的食品，易導致肝細胞突變，造成肝癌的發生，尤其會使B型、C型肝炎患者罹癌的風險增高，肝癌患者若未及時接受治療或因此喪命。

黃曲霉毒素可致幼兒發育不健全

黃曲霉毒素主要分B1、B2、G1和G2四類，已被國際癌症研究機構列為「會令人類致癌的物質」，與人類肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原的人，亦可能會影響丙型肝炎病毒帶菌者。黃曲霉毒素亦可透過胎盤而影響胎兒，導致幼兒發育不健全。

據本港食物安全中心資料，黃曲霉毒素是天然存在的毒素，常見於天氣炎熱和潮濕的地方，部分農作物例如花生、粟米、穀物、木本堅果、香料等，在收成後沒有經過適當的處理，或儲存不當，便會發霉而產生黃曲霉毒素。由於具耐熱的特性，一般的烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素。

黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病，也可能引致急性肝臟受損，情況嚴重的會致命。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

購買方面

如發現食品包裝不清潔、已打開或破損，便不要購買該食品。

留意食物是否存放在陰涼的環境內

向衞生可靠和信譽良好的零售商購買食物

儲存方面

保持乾爽和清涼的環境（溫度最好在攝氏20度以下，相對濕度在80%以下）

避免陽光直接照射

留意食品的保質期

避免囤積過量食品

食用方面

在指定「此日期前最佳」的時間內進食有關食品

食物如看似霉壞、潮源、皺皮或變色，便應棄掉。

資料來源：食物安全中心

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衛生署衛生防護中心

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1.切勿吸煙

2.節制飲酒

3.作息定時，多吃蔬菜水果

4.預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎色疫注射，疫苗須狂６個月內進行3次注射。

5.使用安全套，勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6.妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可增加患上肝癌風險；應貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉。

7.定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源:醫院管理局智友站

轉載自晴報