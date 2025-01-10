英國爆發嚴重流感疫情院，患者等91小時，多家醫院進入「嚴重事態」

英國流感大爆發，入院病患激增，導致醫院急診室壓力爆煲，最誇張個案需輪候91小時，一般亦要等50小時，目前已有多家醫院相繼宣布進入「嚴重事態」(critical incident)。

英國流感｜英國過去一周患者上升3.5倍

據英國NHS（國民保健署）數據，由於流感病例激增至「異常高」水平，11月急症就診次數超過230萬次，比2023年11月增加6.6%。截至12月底，每天更有超過5000人入院。

NHS表示，從11月29日到12月29日，住院病例增加了四倍。來到2025年1月，情況持續，在過去一個星期，平均每天仍有4,469名流感患者入院，較去年同期激增3.5倍，其中211人更需要入住重症病房。

英國流感｜急診室最長等候時間為91小時

由於急診室求診人數過多，瀕臨爆煲，目前當地已至少有九家醫院，包括皇家利物浦大學醫院、普利茅斯大學醫院、伯明翰大學醫院等，相繼宣布進入「嚴重事態」，這意味著求診患者一般要等上50小時才能獲得診治。

皇家利物浦大學醫院周一（6日）表示，因前來急症室求診人數太多，當中涉及流感的病例「異常地高」，院方不勝負荷，須啟動滿座機制，呼籲非緊急的民眾不要前來急症室，而改打非緊急醫療熱線111求助，或向家庭醫生求診。

報道指出，在高峰期時，有病人在皇家利物浦大學醫院急診室等候了91小時才獲診治。除此之外，另一間皇家伯克郡醫院於上周五（3日）亦宣布進入「嚴重事態」，指病人太多，令院方在過去一周承受極大壓力。

報道又指，除了流感，英國目前同時受到新冠病毒、呼吸道合胞病毒和諾如病毒的威脅，加上天氣寒冷，已有大量呼吸道疾病老年患者病情出現惡化。NHS呼籲民眾注意健康，尤其是特別容易患呼吸道疾病的人更須注重保暖。

流感｜8大高危人士容易感染流感

本港家庭醫生林永和醫生接受訪問時指出，一般來說每年會有2個季節會爆發流感，街上會有很多人患傷風感冒，稍一不慎就會容易感染。若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

兒童 - 衞生意識不足

行動不便的長者 - 防備病毒的措施上有所鬆懈

糖尿病患者

癌症病人/免疫力低人士

孕婦

肥胖人士

醫護人員/院舍職員 - 家禽業傱業員/屠宰員

資料來源：家庭醫生林永和醫生

流感｜出現3種情況應即入院

本港家庭醫生林永和亦曾接受訪問指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒，甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

出現抽筋／持續嘔吐

神志不清／步履不穩

預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：



1. 公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2. 勤洗手

3. 不煙不酒

4. 維持充足睡眠

5. 維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體減低感染風險、加速痊癒。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

預防流感｜拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

1.甲型流感

症狀較為嚴重，病毒可經人及動物傳播

2.乙型流感

症狀較甲流輕微，病毒只會經人傳播

3.丙型流感

較為罕見，病例中亦較少嚴重個案

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

轉載自晴報