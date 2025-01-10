仙女基因 │劉亦菲曬65歲凍齡媽媽合照，自嘲全家最醜，網友讚母女宛如姊妹！

37歲內地女星「神仙姐姐」劉亦菲，近日在社交平台分享朝聖哈爾濱冰雪世界「冰封黃玫瑰」的照片，當中她與65歲凍齡母親的合照更掀起熱議，網民紛紛大讚兩人如同姊妹。

凍齡媽媽｜劉亦菲與媽媽合照被讚如姊妹

憑出眾的樣貌及不凡的氣質被稱為「神仙姐姐」的劉亦菲，今年更憑電視劇《玫瑰的故事》掀起熱潮，將女主角「黃亦玫」演得活靈活現的她，被網友封為「黃玫瑰」。

18日時她曾在微博透露想前往哈爾濱冰雪世界，朝聖以黃玫瑰為設計概念的「冰封黃玫瑰」。日前她再在微博發文，分享前往哈爾濱欣賞冰封黃玫瑰的美照，照片中的她身穿黑色毛毛長褸，配黑色短皮褲及長靴，露出纖幼白滑的美腿，再配上一個毛毛耳罩，惹人注目。

此外，劉亦菲更曬出母女合照，身穿淺啡色大褸的劉母，無論外貌、皮膚或身材都維持得非常好，更被網民大讚兩母女如同姊妹：「媽媽狀態也太好了吧！」、「劉亦菲媽媽的狀態，讓我看到了劉亦菲以後的狀態。」、「劉亦菲的媽媽真的很漂亮，仙女果然是有基因的」。

劉亦菲憑出眾的樣貌及不凡的氣質被稱為「神仙姐姐」。（圖自微博）

今年她憑電視劇《玫瑰的故事》掀起熱潮。（圖自微博）

近日她在微博分享朝聖哈爾濱冰雪世界「冰封黃玫瑰」的照片。（圖自微博）

劉亦菲與65歲凍齡母親的合照被網民大讚如姊妹。（圖自微博）

劉亦菲曾自嘲是「全家最醜」，其家族專出美女，外婆、媽媽劉曉莉和阿姨都顏值超高。對於劉亦菲公開和媽媽的最新合照，有網民更認為劉亦菲媽媽那張照片神似劉詩詩，還有人笑指：「難怪劉亦菲曾說自己是全家最醜。」

凍齡媽媽｜劉媽媽被譽為現實版「黃亦玫」

劉亦菲的媽媽劉曉莉出身富裕家族，自小醉心於舞蹈事業，曾是武漢歌劇院的舞蹈演員，甚至出演過荷里活電影《功夫之王》中的王母娘娘。由於基因良好，加上從事自己喜歡的舞蹈事業，劉媽媽被網民譽為現實版的「黃亦玫」，即是《玫瑰的故事》裡面的女主角。

不過劉曉莉生下劉亦菲幾天後，沒坐完月便毅然重回舞台。可惜她兩次婚姻都以失敗告終，為了照顧女兒至今仍沒再結婚，一直跟在劉亦菲身邊做經理人。

有網民曾偶遇劉亦菲媽媽。（圖自小紅書）

劉亦菲曾自嘲是「全家最醜」，其外婆、媽媽劉曉莉和阿姨都顏值超高。（網上圖片）

劉亦菲的媽媽劉曉莉（左）出身富裕家族，自小醉心於舞蹈事業。（網上圖片）

她曾是武漢歌劇院的舞蹈演員。（圖自微博）

劉曉莉曾出演荷里活電影《功夫之王》中的王母娘娘。（《功夫之王》劇照）

劉媽媽被網民譽為現實版的「黃亦玫」。（網上圖片）

劉曉莉為了照顧女兒至今沒再結婚，一直跟在劉亦菲身邊做經理人。（網上圖片）

凍齡媽媽｜劉亦菲中學時已是校花

至於劉亦菲，她10歲以前在武漢長大，15歲在美國讀完高中，年僅16歲便出道成為演員。她數年間先後憑金庸武俠改編劇集《天龍八部》及《神鵰俠侶》爆紅。

此後，劉亦菲更已打入荷里活，除與媽媽、李連杰、成龍及李冰冰合演《功夫之王》外，亦曾參演士尼真人版《花木蘭》的電影演出。今年她僅推出一部主演作品，憑劇集《玫瑰的故事》再度掀起話題。

從小靚到大的劉亦菲，近日亦有網民貼出其1999年的照片，當時她在紐約讀中學，力證她當年已是班花、亦是校花。

劉亦菲10歲以前在武漢長大。（網上圖片）

年僅16歲的劉亦菲便出道成為演員。（網上圖片）

劉亦菲數年間先後憑金庸武俠改編劇集《天龍八部》及《神鵰俠侶》爆紅。（《神雕俠侶》劇照）

劉亦菲曾參演士尼真人版《花木蘭》的電影演出。（《花木蘭》劇照）

今年劉亦菲僅推出一部主演作品，憑劇集《玫瑰的故事》再度掀起話題。（《玫瑰的故事》劇照）

有網民貼出劉亦菲1999年的照片。（圖自微博）

當時劉亦菲在紐約讀中學，已是班花、亦是校花。（圖自微博）

轉載自晴報