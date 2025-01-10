從智能科技到長者用品的生活化 美國長者為安老未雨綢繆

最近筆者到美國探親，與一位將近90歲曾獨居在自主型養老公寓的親戚交談時，發現美國長者對於居家安老、智能生活及長者生活用品與香港長者有著不同之處。目前親戚與家人同住，家裏已進行了居家改造如增設浴室扶手，床邊亦放著有輪助行器（Rollator）和感應地燈，即使她仍可生活自主，平常亦不需使用輔助工具走動，但仍明白到由於自己獨居，所以早為居家安老及出行做好準備，以免意外發生。記得她在五年前回港探望筆者當時在生的祖父母時，已經跟筆者說建議他們作居家改造，可見她早已明白無障礙家居對於自主生活的長者來說是十分重要。此外，筆者另一位年過70歲的美國親戚也善用智慧型助理（Virtual Assistant Technology）Alexa輔助日常所需，如經常會問智慧型助理天氣，由一般查詢到搜尋食譜等，把智慧型輔助工具融入了家居生活。

智能科技普及化 助長者自住居家安老

隨著壽命的延長，美國正快速步入老齡化社會，長者人口的比例將不斷上升。預計到2030年，所有嬰兒潮一代都將年滿65歲或以上，屆時長者將佔美國總人口約21%，相比2018年的15%有明顯增加。到2034年，長者的數量將首次超過兒童，這將成為美國歷史上的一個重要里程碑[1]。

隨著長者人口的增加，對資源的需求也隨之上升，如同世界各地長者一樣，美國長者亦同樣渴望能在家中安享晚年，因此對醫療保健以及居家照護的需求也將隨之而上升。不少科技公司正在重新構思智能科技以連接全屋的家用設備，這為未來居家護理提供了全新視角。

事實上，現今的長者人口對科技的掌握是前所未有，研究表明，四分之三的嬰兒潮一代使用智能手機，而平板電腦的擁有率（52%）與X世代和千禧世代（53%）幾乎持平。科技的進步為長者晚年生活帶來不少便利。以筆者這次和美國的長輩交流所見，美國的長輩相對自主，亦沒有聘請家庭助理的習慣，於是取而代之利用Google Home和智能門鈴等物聯網設備所取代傳統的家庭物品。這些設備讓用戶隨時了解社區安全，或在需要服藥時向智能手機發送通知，不少科技公司在老年護理方面的投資也在增加。疫情後，遠程醫療服務的需求顯著上升。亞馬遜亦增強了Alexa的功能， 包括緊急求助熱線、跌倒檢測響應功能、允許家人對長者設備進行設置的遠程協助選項，以及當長者與Alexa或其他智能家居設備互動時給家人推送活動提要，或在日常活動未出現時收到通知。

筆者美國親戚平常不需使用輔助工具走動，但仍明白到由於自己獨居，所以早為居家安老及出行做好準備，以免意外發生。

最近筆者到美國探親，與一位將近90歲曾獨居在自主型養老公寓的親戚交談時發現美國長者對於居家安老、智能生活及長者生活用品與香港長者有著不同之處。

亞馬遜亦增強了Alexa的功能，當長者與Alexa或其他智能家居設備互動時給家人推送活動提要，或在日常活動未出現時收到通知。

長者用品的生活化 提早為安老做好準備

根據Rockville, Jan. 10, 2024 （GLOBE NEWSWIRE）最新報告，長者護理產品的需求，包括扶手和智能家居改造解決方案，預計在2034年前將出現激增。根據Rockville於2024年1月10日的報導，全球老年護理產品市場預計在2024年將達到296億美金，並有望在2034年超過567億美金。老年護理產品的銷售預計將在2034年前以6.7%的年均增長率增長。與香港長者復康及生活用品不同，在美國大眾市民對這些長者用品的接受度非常高，藥房裏隨處可見。

由於復康及生活用品的普及以及生活化，大眾亦不會因為使用這些產品而感到尷尬，反而認為這是生活的一部分，這種開放的態度還促使了消費者對不同產品的了解與認識，讓他們能夠提前做好準備，以應對未來可能需要的護理需求，然而，這種開放的態度與香港人對醫療用品店的固有想法形成鮮明對比。香港仍有許多人對進入長者用品店抱有顧慮，認為了解這些產品必然與病患和衰老相關，加上長者用品的銷售點仍未能做到如美國般普及化，大部份產品仍需要到專門店購買，造成香港人仍對長者復康產品未有深入了解，直至自己甚至家人出院或有護理需要，才去尋求協助。

在美國大眾市民對這些長者用品的接受度非常高，藥房裏隨處可見，大眾亦不會因為使用這些產品而感到尷尬，反而認為這是生活的一部分。

助行健步車的廣泛使用 提升出行獨立性

在眾多長者用品中，助行健步車（Rollator）的使用率在美國尤為廣泛，特別適合具備一定自主能力的長者。不僅提供良好的支撐，還具備靈活性，讓長者在行走時更加穩定。相較於標準助行器，助行健步車的四個輪子使得轉向和操控更加輕鬆，促進外出活動的可能性。對於長者來說，經常外出對身體健康和心理狀態都有顯著的正面影響。而輔助步行亦有助於增強心血管健康、提高肌肉力量與耐力，同時促進平衡感。

助行健步車的設計同時也考慮到用家的休息需求，配備座椅，讓使用者在逛街或散步時可以隨時坐下休息，設計鼓勵他們更頻繁地外出，享受陽光和新鮮空氣，使用家能夠更自由地探索周圍環境，無論是公園、商店還是朋友家中，均能輕鬆到達，大大提升了出行的獨立性。當然不是每個人都適合使用有輪助行器，如長者平衡力差、站立時感到虛弱，或需要穩定支持來幫助行走時，選擇標準助行器會更合適。在美國及其他國家，助行健步車的使用率相對於香港更高，這反映出大眾已將這些產品去醫療標籤化，視其為生活用品，並將其融入日常社交活動中。助行健步車不僅是一種依賴的護理用品，更是一種協助長者獨立自主的輔助工具。這些助行器幫助長者重拾社交生活，鼓勵他們積極參與各種活動，享受與家人和朋友的互動。

這種觀念的轉變令使用者能夠自信地使用助行健步車，並視其為生活中的夥伴，而非依賴的象徵。通過這種方式，長者能夠在保持獨立的同時，享受更豐富的社交生活，促進心理健康與幸福感。這不僅改善了他們的生活質量，更有助於建立一個更具包容性的社會，讓長者感受到被重視和支持。

助行健步車的設計同時也考慮到用家的休息需求，配備座椅，讓使用者在逛街或散步時可以隨時坐下休息，設計鼓勵他們更頻繁地外出，享受陽光和新鮮空氣

美國長者對居家安老和智能生活的重視，以及對長者用品的接受度，強調了他們對獨立生活的追求，這種對長者生活方式的開放態度促使大眾和社會更關注長者需求，不僅提升了晚年生活質素，還促進了社會的包容性，讓長者生活獨立自主之餘，更能享受更豐富、更有意義的社交生活。