胃癌 ｜夫妻同時確診胃癌：醫生揭示常食1種送飯配菜含一級致癌物，預防胃癌的4個方法

飲食與健康息息相關！內地一對六旬夫妻腹病求醫，雙雙揭患胃癌，醫生經了解後得悉夫妻兩人極愛1類「送飯配菜」，平日三餐都會配飯享用，而這類食物含有亞硝酸鹽等致癌物，疑因此誘發「夫妻癌」。醫生拆解兩關鍵可助減低患癌風險，同時亦呼籲大眾應減少攝入高風險食物。

綜合內媒及《福建新聞網》報道，福建莆田一名64歲婦人因頻頻腹病到院求醫，結果驚揭患上胃癌，其65歲丈夫隨後亦趕到院進行體檢，結果雙雙確診胃癌且情況比妻子更嚴重。

夫妻事後到協和醫院尋求胃外科醫生謝建偉主任協助，謝醫生了解情況後，得悉兩人醃菜技巧好，頻頻受到村民讚譽，平日便經常會親手醃製包菜、海鮮等，加上本身亦極愛食用醃菜，因此三餐必會配上醃菜食用，相信這便是患癌的最大原因。幸而夫妻兩人接受手術後，恢復狀況良好，而病理檢查結果亦確認癌症屬早期，後期情況亦較為樂觀。

內地一對6旬夫妻腹病求醫，雙雙揭患胃癌。（網上圖片）

65歲丈夫同樣確診胃癌，且情況比妻子更嚴重。（網上圖片）

65歲丈夫同樣確診胃癌，且情況比妻子更嚴重。（網上圖片）

謝醫生解釋指，醃製食物中含有大量亞硝酸鹽等物質，屬於一級致癌物，長期食用恐增加胃癌的風險。（網上圖片）

癌症殺手｜2大關鍵助減罹癌風險

謝醫生解釋指，胃癌與不良飲食習慣及遺傳因素關係較大，因此胃癌亦容易出現「夫妻癌」或「家族癌」現象，醃製食物中含有大量亞硝酸鹽等物質，屬於一級致癌物，這對夫妻過去數十年長期食用醃製食物，恐因此增加了胃癌風險。

想要避開致癌風險，除了應避免食用腌製食品外，醫生亦建議食用腌菜時，可遵循以下2大關鍵以減輕健康風險：

癌症殺手｜1.醃菜時間超過3-6個月

醃菜中含大量亞硝酸鹽，醃制時間越短含量越高，建議醃製時間超過3-6個月較為安全。

癌症殺手｜2.食用前反覆清洗

食用醃菜為，可將醃菜浸入清水中反覆清洗幾次，可有助減低鹽分及亞硝酸鹽含量。

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

預防胃癌護胃4招

1. 及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍、息肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡

2. 改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、燒烤、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜

3. 適量運動、減肥、舒緩壓力、保持心情愉悅

4. 年過40人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生

癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

資料來源：福建新聞網

轉載自晴報