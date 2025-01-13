歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！ 啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
大型盛事 音樂會
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
推介度：
27/06/2025 - 29/06/2025
21
二月
灣仔香港會議展覽中心｜全港最大型素食展2月登場！ 6,000款素食新品及創意活動 打造年度健康與綠色生活盛宴 灣仔香港會議展覽中心｜全港最大型素食展2月登場！ 6,000款素食新品及創意活動 打造年度健康與綠色生活盛宴
大型盛事 節慶活動
灣仔香港會議展覽中心｜全港最大型素食展2月登場！ 6,000款素食新品及創意活動 打造年度健康與綠色...
推介度：
21/02/2025 - 23/02/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【蛇年趨吉避凶行大運】睇開運攻略 賞你太歲開運飾物
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜
養生Tips
湯水食療
Superfood

海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　科技進入飲食領域幫助解決糧食不足的問題，同時出現了不少「科技與狠活」。現今飲食文化改變對各種疾病有著不可分割的因果關係，所謂「禍從口入」，欲遠離長期病患，甚至是癌症，必須注意每日的健康飲食。今期李殷兒醫師推薦大家一款適合秋冬進補的超級食物——海參。

 

海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜


中醫學認為，海參性溫，味甘、鹹；有補腎益精、養血潤燥、止血消炎的功效。

 

補腎益精話海參

 

　　李醫師表示，古人因海參「雖生於海，其性溫補，足敵人參」，故取名為海參。其為刺參科動物刺參或其他種海參的全體。世界上有1,100多種海參，我國海域有100多種，可供食用的約佔一半以上。中醫學一向強調「醫食同源」，海參一向被視為佐膳佳餚，不僅味美可口，又是滋補良藥，在明代以後被收載入補益藥類，同時被納入山珍海味之列。近年來，國內外對海參進行了大量的研究，證明海參具有多方面的藥理功能。近代有研究指海參有一種酸性粘多糖，能抗腫瘤、抗真菌、抗放射、增強白細胞吞噬等，其藥用價值有待繼續發掘。海參營養價值高，蛋白質含量高而脂肪含量低，是一種高蛋白、低脂肪、低膽固醇的食物，適於食慾不振，疲乏無力，或長期病患者治療期間輔助食用。

 

　　中醫學認為，海參性溫，味甘、鹹；有補腎益精、養血潤燥、止血消炎的功效，主治精血虧損，虛弱、消渴、夢遺、便秘、肺燥咯血、精神不振等。李醫師話，海參屬陰陽雙補的食品，能補腎陽、滋腎陰，故適宜於秋冬作補品。海參中更含有豐富的蛋白及膠原質，亦適合補充夏日體力消耗；同時亦是女士美顏恩物，能嫩滑肌膚；老人夜尿多或青年人體弱遺精，也可以用海參作日常食療。

 

李醫師推介滋補海參食譜

 

海參燜香菇雲耳

 

材料：乾小刺參3兩、香菇1兩、雲耳3錢、雞湯適量、調味佐料少許。

做法：小刺參提前發泡；香菇、雲耳洗淨，清水浸發；刺參以雞湯燜軟入味，香菇去蒂切成片。
炒鍋置旺火上，加入生油燒熱，先炒香菇、雲耳，然後倒入海參，澆上雞汁肉湯，配少許調味佐料即可食用。

功效：健脾開胃，補益強身。

 

海參三鮮湯

 

海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜

 

材料：水發海參50克、鮮蝦仁30克、雞脯肉50克、雞蛋1個、青菜心25克、薑葱少量；清雞湯、水澱粉、醬油、料酒、食鹽適量。

 

海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜

 

做法：海參切塊、雞脯肉切片備用。煲中下薄油，加入薑葱炒香，放入雞脯肉炒熟，加熱開水1.5L，水滾後放入清雞湯200ml、鮮蝦仁及海參，以醬油及鹽調味後，以水澱粉拌勻漿勾芡，收火前倒入蛋液做成蛋花即可。

功效：補益精血。

 

被訪者簡介  

 

海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜

李殷兒中醫師簡介
畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

 

 

 

Tags:#中醫#超級食物#海參#營養#食譜#滋補#長期病患#秋冬進補
Add a comment ...Add a comment ...
海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜
更多中醫話文章
海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處