海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜

科技進入飲食領域幫助解決糧食不足的問題，同時出現了不少「科技與狠活」。現今飲食文化改變對各種疾病有著不可分割的因果關係，所謂「禍從口入」，欲遠離長期病患，甚至是癌症，必須注意每日的健康飲食。今期李殷兒醫師推薦大家一款適合秋冬進補的超級食物——海參。



中醫學認為，海參性溫，味甘、鹹；有補腎益精、養血潤燥、止血消炎的功效。

補腎益精話海參

李醫師表示，古人因海參「雖生於海，其性溫補，足敵人參」，故取名為海參。其為刺參科動物刺參或其他種海參的全體。世界上有1,100多種海參，我國海域有100多種，可供食用的約佔一半以上。中醫學一向強調「醫食同源」，海參一向被視為佐膳佳餚，不僅味美可口，又是滋補良藥，在明代以後被收載入補益藥類，同時被納入山珍海味之列。近年來，國內外對海參進行了大量的研究，證明海參具有多方面的藥理功能。近代有研究指海參有一種酸性粘多糖，能抗腫瘤、抗真菌、抗放射、增強白細胞吞噬等，其藥用價值有待繼續發掘。海參營養價值高，蛋白質含量高而脂肪含量低，是一種高蛋白、低脂肪、低膽固醇的食物，適於食慾不振，疲乏無力，或長期病患者治療期間輔助食用。

中醫學認為，海參性溫，味甘、鹹；有補腎益精、養血潤燥、止血消炎的功效，主治精血虧損，虛弱、消渴、夢遺、便秘、肺燥咯血、精神不振等。李醫師話，海參屬陰陽雙補的食品，能補腎陽、滋腎陰，故適宜於秋冬作補品。海參中更含有豐富的蛋白及膠原質，亦適合補充夏日體力消耗；同時亦是女士美顏恩物，能嫩滑肌膚；老人夜尿多或青年人體弱遺精，也可以用海參作日常食療。

李醫師推介滋補海參食譜

海參燜香菇雲耳

材料：乾小刺參3兩、香菇1兩、雲耳3錢、雞湯適量、調味佐料少許。

做法：小刺參提前發泡；香菇、雲耳洗淨，清水浸發；刺參以雞湯燜軟入味，香菇去蒂切成片。

炒鍋置旺火上，加入生油燒熱，先炒香菇、雲耳，然後倒入海參，澆上雞汁肉湯，配少許調味佐料即可食用。

功效：健脾開胃，補益強身。

海參三鮮湯

材料：水發海參50克、鮮蝦仁30克、雞脯肉50克、雞蛋1個、青菜心25克、薑葱少量；清雞湯、水澱粉、醬油、料酒、食鹽適量。

做法：海參切塊、雞脯肉切片備用。煲中下薄油，加入薑葱炒香，放入雞脯肉炒熟，加熱開水1.5L，水滾後放入清雞湯200ml、鮮蝦仁及海參，以醬油及鹽調味後，以水澱粉拌勻漿勾芡，收火前倒入蛋液做成蛋花即可。

功效：補益精血。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。