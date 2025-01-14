社區藥房免費藥物諮詢 精明用藥兼減壓，兩類藥物不宜飽肚服用

上周本欄提及，困擾父親逾年、醫生亦一籌莫展的前列腺用藥難題，因著社區藥房藥劑師尋根究柢，為父親找出替代藥物，病情才得以受控。社區藥房為何如此「厲害」？跟一般藥房有甚麼分別？

社區藥房其中一項任務，在於為公眾提供免費的藥物諮詢----你沒看錯，社區藥劑師可是香港少有，毋須預約又不用花錢，就能夠接觸的醫療專業。

全港十多間社區藥房 非牟利經營

這要追溯社區藥房的初衷。與坊間藥房相比，社區藥房多為非牟利機構或非政府組織經營，全港約有十多間，以合理價錢提供配藥服務，並由社區藥劑師免費解答健康與用藥疑惑，協助管理藥物，超越傳統藥房的配藥功能。

醫護行社區藥房身處商廈內，「招牌」低調而樸實。圖為醫護行社區藥房藥劑師麥嘉成。

種種旨在提升公眾的健康管理能力，有助預防疾病，重新掌握健康自主權。因此，在社區藥房，找不到洗頭水廁紙等日用品，卻有血糖機、血壓計等醫療護理用品售賣。

考慮到父親受惠於「醫護行社區藥房」的藥劑師外展服務，於社福機構進行藥物諮詢，才得以避過疾病惡化，筆者決定親身到藥房看看，它會怎樣幫上照顧者一把。

醫護行社區藥房由非牟利組織「醫護行者」設立。走進這家社區藥房才知道，雖然大部分服務毋須預約，配藥卻並非如傳統藥房般，病人「話要乜就配乜」，而是要經過當值社區藥劑師那一關。

醫護行社區藥房設有等候區，讓照顧者或病人休息，順道瀏覽牆上的健康資訊。

小病小痛 社區藥劑師問症支援

藥房聘用五位全職藥劑師，輪流駐守辦公桌，仔細詢問每位來訪者的用藥與衛生習慣、健康狀況等，動輒花上數分鐘至十多分鐘。如此「長氣」是為了度身訂造藥物建議。場景看來像「睇相」，實質是「藥物傳心」，以至「輕微疾病管理」，亦即為小病提供醫療健康意見。

部分病人因傷風感冒、頭痛，香港腳等小病而求助，社區藥劑師不單會問症，更會進行相關檢查去評估病情，並建議處理方法。有需要時配藥或轉介至其他醫療服務，分擔了醫生和社會醫療負擔。藥房還設立了WhatsApp藥劑師熱線，提供線上遙距用藥支援。

此情此景喚起我的回憶，社區藥劑師這種「多功能」服務，不就是澳洲等地藥房的日常景象！中學好友在澳洲擔任藥劑師，看她每天在藥房解答街坊的奇難雜症疑問，才知道藥劑師的專業訓練遠超於配藥，還包括常見的疾病知識、評估病情與健康篩查。暗忖香港的藥劑師若只做配藥，實在太浪費他們的才能了。

醫護行社區藥房藥劑師麥嘉成（Simon）聽罷我的經歷，坦言有來自澳洲以及新加坡的病人，留港時得悉社區藥房的運作，聞風而至諮詢健康建議。

被喻像「睇相」的當值藥劑師諮詢環節。

醫生診症，社區藥劑師則可以為小病小痛問症。(圖：Unsplash)

問藥有門路 減輕照顧者負擔

那麼有本地照顧者到社區藥房求助嗎？Simon說，不乏護老者帶同照顧對象的藥物，問個究竟：「理解到照顧者面對大量藥物，壓力很大。作為社區藥劑師，希望能夠協助他們管理藥物時容易一些，例如使用藥盒、微調服藥時間表、整理完整藥單，詳細解釋藥效與副作用等，減少困惑。」

「現在起碼有個藥房讓他們詢問。有需要時，會轉介合適的藥物資助計劃和社區服務。」

照顧者了解藥物用途與禁忌，就可以安全用藥，並觀察照顧對象服藥是否有效，萬一出現嚴重的副作用，也懂得盡早求醫，避過陷阱。

Simon憶述，曾有照顧者為病人查詢糖尿藥物，他一看醫療和驗血記錄，發現病人的腎功能下滑，不宜繼續服用有關糖尿藥，著照顧者向醫生查詢。慶幸及早發現，得以重新制定合適的治療方案，讓病人避過腎臟衰竭和糖尿惡化危機。

像「點心紙」的平安藥藥物選擇表格，以及血糖記錄表。由社區藥劑師協助病人挑選合適藥物。部分藥物為副廠藥物，藥效與正廠相同，而價格較相宜。

藥物未必放雪櫃 飽肚服藥未必好

對於照顧者和病人常見的疑難，Simon提出兩項服藥謬誤：

1）藥物一定要放在雪櫃？

錯誤。特別是眼藥水，放在雪櫃或會影響藥效。

2）飽肚服藥較好？

視乎藥物而定。其中治療骨質疏鬆藥物，以及用作治療胃病的質子泵抑制劑，適宜空肚服用。

除了藥物諮詢，醫護行社區藥房亦提供平安藥配藥。看來病人對社區藥劑師的「長氣」與細心頗為受落。藥房設有留言板，讓病人與照顧者發表意見，不乏表示感謝，盛讚社區藥劑師專業又有熱誠。

提升健康管理能力

至此終於明白，社區藥房針對的「本地基層醫療」，原來人人有份。所謂「基層」，意指社會最基礎、覆蓋所有階層人士，照顧者也不例外。

新冠肺炎疫情後，香港的社區藥房漸受重視，它彰顯了免費藥物諮詢，以及支援照顧者管理藥物，鼓勵健康管理的獨特價值。照顧者普遍責任心重，對他們而言，最重要是有途徑問藥，有藥物知識可以學習。如果社會增加社區藥房的資源，提高普及率，勢必大幅減低用藥不善引致的健康惡化和醫療負擔，照顧者亦可鬆一口氣。

整齊展示急救用品，讓用家按圖索驥。

醫護行社區藥房針對常見疾病，製作健康教育小冊子。

社區藥房設有留言板，有病人留言讚揚及鼓勵社區藥劑師。

醫護行社區藥房

地址：新界葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室（營業時間請參考藥房網址）

網址：https://hia.org.hk/pharmacy/

（網頁內附WhatsApp 藥劑師熱線連結）