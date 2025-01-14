肝癌 ｜ 39歲肝癌網紅抗癌兩年離世：妻子發訃告，丈夫選擇遺體捐獻助人

内地抗癌網紅「希希小演員」的妻子近日證實，丈夫在2024年最後一天不敵肝癌離世，終年39歲。離世後，希希選擇了遺體捐贈，「希望把眼角膜給其他需要的人。」

抗癌勇士｜39歲抗癌網紅不敵肝癌病逝

綜合内地媒體報道，2024年12月31日，抗癌網紅「希希小演員」的妻子在社交平台發布訃告，「各位親朋好友，希希於2024年12月31日05點05分抗癌之路結束了，享年39歲！他選擇了遺體捐獻，沒有追悼，他稱視力5.0的眼睛，隨他而去太浪費了，希望把眼角膜給其他需要的人。」

希希的妻子表示，丈夫在12月29日凌晨出現輕微肝性腦病症狀，「下午2個女兒去看他時，他特別高興，知道孩子來了，想要去陪孩子玩。」惟30日凌晨，丈夫陷入重度昏迷，醫生將其止痛泵、腸梗阻導管和CVC（中心靜脈導管）拔了，最後於31日凌晨5點離世。

「他走得很安詳。他不想給我們添麻煩，也確實沒麻煩到我們，5點離開，2024年最後一天出院，我也不用幫他續保險了。」

希希是一位抗癌博主，於2022年9月發現肝癌腫瘤破裂。（影片截圖）

希希是一位抗癌博主，於2022年9月發現肝癌腫瘤破裂。（影片截圖）

2024年3月時，他被告知肝癌出現轉移。（影片截圖）

希希在2024年最後一天不敵肝癌離世，終年39歲。（影片截圖）

希希在2024年最後一天不敵肝癌離世，終年39歲。（影片截圖）

離世後，希希選擇了遺體捐贈。（影片截圖）

希希育有2個女兒。（影片截圖）

在希希生前拍攝的影片中，經常可以見到他與女兒們的互動。（影片截圖）

在希希生前拍攝的影片中，經常可以見到他與女兒們的互動。（影片截圖）

在希希生前拍攝的影片中，經常可以見到他與女兒們的互動。（影片截圖）

在希希生前拍攝的影片中，經常可以見到他與女兒們的互動。（影片截圖）

在希希生前拍攝的影片中，經常可以見到他與女兒們的互動。（影片截圖）

抗癌勇士｜育有2個女兒奮力抗癌2年

據了解，希希是一位抗癌博主，於2022年9月發現肝癌腫瘤破裂，隨後進行手術切除了癌細胞。惟兩年後，在2024年3月時，他被告知肝癌出現轉移，隨後他就開始在社交平台記錄自己的抗癌經歷。

雖然病情很嚴重，但希希仍堅強面對，不難受的時候，他還會拍一些搞笑的片段，心態很好。而在希希生前拍攝的影片中，經常可以見到他與女兒們的互動，女兒們更不斷喊著，「我愛你爸爸、我喜歡你爸爸。」

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

肝癌｜肝癌9大常見症徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衛生署衛生防護中心

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1. 切勿吸煙

2. 節制飲酒

3. 作息定時，多吃蔬果水果

4. 預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射

5. 使用安全套；勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6. 妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀殻和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可以增加患肝癌；應貯存在涼快及乾爽的地方，以防發霉。

7. 定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源：衛生署衛生防護中心

轉載自晴報