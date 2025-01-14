22歲孝順女自願割頭皮救父：爸爸因工業意外鋼水燙傷9成半皮膚生命危在旦夕

為救父親捐出全部頭皮！內地一名男子工作時慘遭鋼水燙傷，燙傷面積達95％性命垂危，急需以植皮方面治療創傷面。他22歲的女兒得悉情況後，主動提議捐獻頭皮，即使被告知有不長頭髮或斑禿可能性，仍毫不猶豫表示：「只要能救爸爸，用我全身的皮我也願意。」

綜合內媒及《揚子晚報》報道，該名男子上月27日於夜班時，突然遭濺出的鋼水燙傷，同事迅速將其送往南京醫科大學附屬泰州人民醫院燒傷整形科。主診醫生表示，事主當時身上燙傷面積超過達95％，燙傷程度深二度、深三度，屬特重度燒傷，假如搶救不夠及時或治療不當恐造成生命危險。

工業意外︱孝順女主動捐出全部頭皮

幸而事主事發時佩戴了安全帽，因此頭皮燒傷不嚴重因此可能可以自身頭皮為燙傷面進行植皮，不過由於面積有限，因此又需要配合其他生物敷料使用。此時，事主22歲女兒小劉卻主動找醫生，表示自己願意割頭皮救父。

醫生當時提醒小劉：「頭皮移植後出現不長頭髮或斑禿的可能性不大，但不能完全排除，你要有思想準備。」但仍無損小劉決心，她剃光了一頭長髮後，便被醫生施打全身麻醉、送入手術室，頭皮被取成若干豆米粒大小的切塊。

男子上夜班時遭濺出鋼水燙傷，身上燙傷面積超過達95％，屬特重度燒傷，搶救不夠及時或治療不當恐造成生命危險。（網上圖片）

事主22歲女兒小劉主動找醫生，表示自己願意割頭皮救父。（網上圖片）

小劉決心剃光了一頭長髮，被施打全身麻醉、送入手術室。（網上圖片）

小劉直言禿頭或不長頭髮都不重要、最重要的是救父親。（網上圖片）

小劉直言禿頭或不長頭髮都不重要、最重要的是救父親。（網上圖片）

工業意外︱父親進行植皮手術後病情穩定

據了解，事主於上周一（6日）進行了第一次植皮手術，之後預料仍需進行多次植皮手術，除了要取用「新生」的頭皮外，亦有可能要再多移植小劉頭皮一、兩次，目前病情穩定。

小劉術後接受媒體訪問時表示，她得知父親被燙傷後極為擔憂，好友得悉情況後建議她可移植頭皮給爸爸，可更有利於病情恢復，於是她立即向醫生提出，而對於是否會變長不出頭髮或變成禿頭，她直言這些並不重要、最重要的是救父親：「實在不行，以後還可以戴假髮。」、「爸爸生我養我，只要能救爸爸，用我全身的皮我也願意。」

工業意外︱灼傷分三級 傷及神經線或不覺痛

據本港醫務衞生局資料，一般而言灼傷根據嚴重程度可分為三級：

● 一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷

● 二級：傷及皮膚第二層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落

● 三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。

如遇灼傷，建議先將傷者移離熱源，再用冷水淋洗灼傷部位5至10分鐘並解除傷患處的束縛。可以用清潔的濕布（絨毛類除外）覆蓋灼傷位置，並抬高灼傷肢體的末端，保持傷口衛生並將傷者送到醫院。

嚴重燒傷／燙傷處理方法

1. 將傷者移離熱源

2. 行檢查傷者的呼吸及脈搏

3. 檢查傷者的受傷情況

4. 降溫及處理傷口

用清水沖洗傷口，降低傷口溫度及減輕痛楚，跟著用消毒敷料遮蓋傷處。如為面部燒傷，可用布或三角繃帶覆蓋及包紮面部。在覆蓋前，必須先在布上眼口鼻位置剪孔

5. 處理休克

6. 盡速將傷者送院

資料來源：醫療輔助隊

工業意外︱燙傷處理方法

本港衞生署曾教燙傷的處理方法，冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

處理傷口小貼士

1. 用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘，以助降溫及減輕痛楚。

2. 勿用冰直接敷傷口以免破壞細胞組織。

3. 由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

4. 如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

5. 如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

6. 傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

7. 如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

8. 勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

9. 上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷。若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

轉載自晴報