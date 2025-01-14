抑鬱症 │34歲韓國健身網紅猝逝：抑鬱症影響下感孤獨與失去熱情

英年早逝！韓國知名健身YouTuber朴勝賢（박승현）上周日（5日）突傳離世，享年34歲。據了解，他於去年曾公開自己患上抑鬱症，離世前一日曾於社交天台透露自己感到非常孤獨。朴勝賢離世後，家屬僅透露他是因健康而離世，目前不接受媒體採訪及外人弔唁。

綜合韓媒及《朝鮮日報》報道，在Youtube頻道「박승현」分享健身資訊而出名的朴勝賢（박승현）擁有超過 80 萬訂閱者，2019年曾透過 YouTube 頻道揭露健身界非法濫藥的行為，又坦承自己曾濫用藥物，最終收到緩刑起訴書引發了網民關注。

2023年朴勝賢因健康狀況曾一度消失接近10個月，直到2024年才重新恢復更新，他於影片中坦承自己患上抑鬱症，又於Instagram中多次透露悲觀的想法，離世前更在一篇分享健身心情發文中寫道：「熱情和目標都消失了，覺得很孤獨...」

朴勝賢（박승현）2019年曾透過 YouTube 頻道揭露健身界非法濫藥的行為，又坦承自己曾濫用藥物引發了網民關注。（Youtube截圖）

2023年朴勝賢因健康狀況曾一度消失接近10個月，直到2024年才重新恢復更新。（Youtube截圖）

離世前他曾發文中寫道：「熱情和目標都消失了，覺得很孤獨...」（Youtube截圖）



樸勝賢哥哥周一（6日）公布噩耗，坦言父母目前非常傷心、不願接受採訪及靈堂弔唁。（Youtube截圖）

英年早逝｜家人拒接受採訪及弔唁 網民：願逝者安息

周一（6日）樸勝賢哥哥於樸勝賢Instagram中公布弟弟離世消息，指對方於周日（5日）中午3時51分因健康問題離世，坦言父母目前非常傷心，不願接受採訪及靈堂弔唁。

事發突然，不少網民對噩耗都感到難以相信，粉絲紛紛湧入平台留言悼念，傷心表示：「到底發生甚麼事了？？」、「為甚麼會這樣？」

網民有乜講

希望你在天堂快樂…

願逝者安息

我會想念你的…

我不會再見到你，但你是我最好的榜樣。

你一定很孤單吧。

英年早逝｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

1分鐘自測抑鬱症

幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感。

專注力、思考力或決斷力減退。

幾乎每天都感到疲累或失去動力。

行動或說話比平時遲滯或激動。

幾乎每天都失眠或嗜睡。

食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥。

幾乎每天都感到情緒憂鬱。

幾乎對所有活動失去興趣。

反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃。

英年早逝｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

1.持續廣泛情緒低落

2.生活失去動力

3.經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

英年早逝｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

做適量的運動能有助減壓。

英年早逝｜3招協助抑鬱症病人

以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

資料來源：朝鮮日報 、Youtube@박승현

轉載自晴報



