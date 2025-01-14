迎金蛇的日子：自告奮勇幫媽油漆的挑戰與賀年素食譜 - 鴻運當頭生菜卷

新年煙火才熌過一輪，沒到幾周，又將要迎接新的農曆年。這邊廂，2000年，不經不覺，跑過25年，來到了2025。那邊廂，地支也跑到第六個，12生肖跑到一半，即將要來到蛇年了。這個時候，老媽媽總最是繁忙。好趁著沒剩下幾天的日子，分秒必爭，東跑西跑的，忙著清潔一番，亦忙著去辦年貨。

這星期天的早上，哪管有沒有東北風，媽媽已經起床，在廚房抹東抹西了。「現在不清潔，就來不及了，你還要不要吃蘿蔔糕？！」 家裏的老人家就是這樣。如果說我們很享受聖誕節的話，他們重視的就是農曆新年。趁這個大日子前，把屋裏的每一個角落，擦過一輪。掃過那些，油漆有點脫落的牆壁。然後，跑到菜市場去，買來一些乾貨...…

不忍老媽一個人辛苦，自告奮勇的，來幫忙油漆。說大不大，說小亦不小的房子。沒想到看來簡單的工作，不單程序複雜，從調油漆起，滿滿的學問； 更不能想像的是，自問常做運動的自己，掃完天花板油漆的雙手，居然麻痹了起來。忍不住跟媽投訴，「你現在知道是多麼辛苦了的吧？！」 媽冷冷的回道。究竟老媽是如何做得到的？！躺在沙發上，不想動彈的我，問了自己一輪又一輪。

鴻運當頭生菜卷（4人份）

時間：30分鐘

材料：

娃娃菜 2棵 / 紅蘿蔔 1/5個 / 鮮香菇 5個/ 鮮木耳 2塊/ 紅色燈籠椒（甜椒） 1/4個/ 薑 1塊/ 芫荽（香菜）1小束/ 乾杞子（枸杞） 1湯匙

調味：

鹽 半茶匙/ 豉油 （醬油） 2湯匙/ 糖 1茶匙/ 麻油 1湯匙/ 白胡椒粉 半茶匙/ 黃薑粉（薑黃粉）半茶匙/ 花椒粉 半茶匙/ 紅醋 1湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 易潔平底鑊（不沾鍋）/ 湯匙/ 茶匙/ 木筷子/ 鑊鏟（鍋鏟）/ 碟

步驟：

1. 泡浸乾杞子（枸杞），洗淨待用。

2. 清洗芫荽（香菜），切去根部，再切成段。

3. 刨走薑的皮，洗淨後，切成絲。

4. 刨走紅蘿蔔的皮，清洗後，切成絲（如圖）。

5. 將鮮香菇切成絲（如圖）。

6. 將鮮木耳切成絲（如圖）。

7. 挖走紅色燈籠椒（甜椒）的皮蒂和籽，沖洗後，切成絲（如圖）。

8. 切走娃娃菜的根部，逐朵菜葉撕下來（如圖），洗乾淨，瀝乾水待用。

9. 以中火煮沸一鍋水，放入步驟8，煮3分鐘（如圖）。關火，夾起來，瀝乾水，放涼待用。

10. 平放步驟9，將步驟2-7，鋪在菜葉上（如圖）。然後，捲起它（如圖）。將捲好的菜卷，放旁待用。

11. 以中火煮沸1湯匙的食油，將步驟9放易潔平底鑊（不沾鍋）上煎3分鐘。

12. 隨意加入步驟1。加入已調和了5湯匙清水的調味料，蓋上鑊（鍋）蓋，續以中火，多煮8分鐘，至醬汁差不多收乾。

筆記：

1. 娃娃菜有提升免疫力的的維生素C。

2. 杞子（枸杞）屬補氣的食材，適合抵抗力差的朋友吃用。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 芫茜（香菜）低熱量，有增強免疫力的維生素C及預防高血壓的礦物質。

5. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

6. 木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

7. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

8. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。