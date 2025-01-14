鼻塞原因解析：經常鼻塞是否鼻咽癌先兆？愛挖鼻會致顱內感染？中醫教你針灸與按穴位通鼻法

近日，天氣不穩，加上流感高峰期，普遍市民都重新戴上口罩，對於流感、上呼吸道感染又或只是鼻塞，有些朋友，實在提心吊膽，Rita便是其中一人。

Rita的父親因鼻咽癌去世，在被確診癌症之前，父親一直有鼻塞。父親的去世讓鼻咽癌成為Rita心裏傷疤，以至於每次自己感冒鼻塞就十分警惕。Rita兩星期前患上甲型流感，鼻塞加重，讓她十分憂慮。經詳細診斷後，Rita流感已退，只餘下鼻炎，並非鼻咽癌。

Rita問：「鼻塞，究竟有哪些原因呢？」

我答：「鼻塞是指鼻子在呼吸時不通氣，呼吸不通暢等症狀。造成鼻塞，分別是：間斷性鼻塞、持續性鼻塞和進行性加重鼻塞3個原因。間斷性鼻塞和鼻炎、血管神經性反應有關，比如：藥物、感染等；持續性鼻塞和鼻內結構異常有關，比如：鼻骨移位、鼻中隔偏歪等；進行性加重的鼻塞是由鼻內新生物造成，比如：鼻瘜肉、鼻咽癌等。鼻咽癌確實會引起鼻塞，初發機率15.9%，確診患者上升到48%，但也不僅僅只引起鼻塞，還常伴隨鼻涕鼻血、頭痛、腦神經損害等。由此可見，鼻塞和鼻咽癌之間不可同日而語，差異也十分明顯。」

Rita續問：「每當鼻塞出現，我便喜歡挖鼻，希望鼻子挖得通通暢暢，這樣有危險嗎？」

我答：「很多人由於個人習慣或鼻垢而養出挖鼻習慣，只用手指挖，不會挖出鼻咽癌。鼻子結構由外向內，總共有3部分，分別是外鼻、鼻腔、鼻旁竇。其中鼻腔又分為鼻前庭和固有鼻腔兩部分，鼻前庭具有過濾、清潔的作用，固有鼻腔則和呼吸道連接。鼻咽癌主要集中在鼻咽腔，人手挖鼻子只能到達鼻前庭，是無法觸及鼻咽腔的。此外，鼻咽癌的發病原因，是與病毒感染、遺傳因素、環境影響有關，和手指挖鼻並無直接關聯。

但不可不知，因挖鼻而導致鼻子出現病變的患者也實在不少，挖鼻子常常導致3種危害：

1. 鼻出血：鼻中隔部位有著豐富的血管，經常挖鼻孔，有可能會導致該部位受損，引發出血。

2. 鼻部感染：鼻子中的鼻毛是人體內過濾空氣、阻擋異物的一道「防線」，而經常挖鼻子會導致鼻毛受損、脫離，此時鼻子很容易受到空氣中微小顆粒和異物的入侵，這些物質附著在鼻黏膜表面，就會增加感染的風險。手和鼻腔黏膜的接觸、摩擦，也可能形成刺激，導致黏膜分泌異常、受損，也會導致感染。

3. 顱內感染：鼻子靜脈和顱內靜脈之間是相通的，沒有瓣膜阻礙，當人手頻繁挖鼻孔時，有機會讓有害物質、細菌、炎性物質等接觸到靜脈，以至感染顱內，形成顱內感染，後果不堪設想。」

Rita問：「但是鼻塞實在令我覺得很不適，也很擔心，怎樣可以解決呢？」

我答：「鼻塞是很多人在生活中都會遇到的常見煩惱，單純地挖鼻孔只能治標，不能治本，還可能造成更大危險。以下兩種方法可以幫你安全可靠地解決問題。

1. 針灸：針刺迎香、肺俞和風池等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。

2. 按摩穴位：按迎香穴有通經活絡的功效。它位於鼻翼兩側，在鼻塞時，用手指緩慢揉壓、摩擦至發熱，即可緩解症狀。」

Rita聽後大喜：「長知識了！」