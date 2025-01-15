流感及肺炎夾擊！韓國染流感人數創8年新高，肺炎死亡個案激增，殯儀館火葬場一位難求

遊韓注意！南韓受流感及肺炎夾擊，據統計，除了流感疑似感染人數創8年新高，因肺炎而死亡的案例亦急劇上升，令當地殯儀館與火葬場出現「一位難求」的情況。

根據「韓聯社」引述韓國疾病管理廳資料，自2024年12月下旬開始，韓國300間流感監測醫療機構中，每千名求診患者中，便有73.9人出現流感疑似症狀，創下8年來的最高紀錄，懷疑因此帶動相關肺炎的死亡病例。由於死亡人數急升，因此致當地的殯儀及火葬兩業界出現「一位難求」情況。

報導稱，韓國忠清北道清州市市內唯一一處火葬場從2024年12月底開始便突然出現3天內爐期全滿的情形，截至本月14日都已預約客滿，15日也已有16組預約火葬。除了火葬場外，靈堂及殯儀館服務亦出現「供不應求」現象，令死者家人被迫延長葬禮日期,，從傳統的「三日葬」改為「四日葬」。

清州醫院殯儀館表示，由於火葬場預約太過困難，所以臨時葬禮有時一天會有多達三組的情況，他們補充道，如果木蓮公園已無空位，家屬會選擇額外付費，將遺體送往鄰近的世宗市銀河水公園火葬場，但目前那裏也已經沒有空位。忠北大學醫院的殯儀館表示，今年因肺炎死亡的遺體數量比以往增加了很多，目前情況已接近新冠疫情巔峰時期的情形。

轉載自晴報