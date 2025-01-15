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71歲前金牌監製梅小青再曝健康危機：曾患膀胱癌及腦栓塞，痛症困擾需開刀手術
健康Tips

71歲前金牌監製梅小青再曝健康危機：曾患膀胱癌及腦栓塞，痛症困擾需開刀手術

健康解「迷」
健康解「迷」

　　TVB前金牌監製、現年71歲的梅小青繼早年曾患初期膀胱癌及腦血管栓塞後，近日重返娘家TVB，為《流行都市》作客時竟自爆身體再現隱憂，更因此需要「引刀成一快」。

 

　　金牌監製梅小青及丈夫劉家豪先後於2020年及2024年宣佈退休，自此倆口便主力弄孫為樂，以及經常結伴周遊「嘆世界」。不過，日前她於TVB《流行都市》作嘉賓探討「媽媽手」都市病時，便透露自己過去因為工作關係，需要長期按掣倒帶，重複動作下，令一隻手出現了五十肩（又稱肩周炎）問題。更甚是即使已經退休，她仍然不時受此痛症困擾，最終令她決心開刀做手術。

 

　　本來唔做嘢係想享受吓人生，點知呢兩年幾一直被痛症影響，所以決定開刀做手術。

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青有TVB金牌監制之稱，縱橫影視圈多年。

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青有TVB金牌監制之稱，縱橫影視圈多年。

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青有TVB金牌監制之稱，縱橫影視圈多年。

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

金牌監製梅小青及丈夫劉家豪先後於2020年及2024年宣佈退休，自此倆口便主力弄孫為樂。

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青於《流行都市》作客時竟自爆身體再現隱憂。

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青過去因為工作關係，需要長期按掣倒帶，重複動作下，令一隻手出現了五十肩（又稱肩周炎）問題。

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青過去因為工作關係，需要長期按掣倒帶，重複動作下，令一隻手出現了五十肩（又稱肩周炎）問題。

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青過去受訪時便透露曾患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，兩度於鬼門關徘徊。(影片截圖)

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青過去受訪時便透露曾患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，兩度於鬼門關徘徊。(影片截圖)

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青過去受訪時便透露曾患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，兩度於鬼門關徘徊。(影片截圖)

 

健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞 健康再亮紅燈需開刀做手術

梅小青過去受訪時便透露曾患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，兩度於鬼門關徘徊。(影片截圖)

 

曾患兩大病險死

 

　　事實上，梅小青過去受訪時便透露曾患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，兩度於鬼門關徘徊，因此令她深明健康重要，更珍惜現有時間，把握與家人相處作樂時間。

 

　　梅小青2022年接受鄭丹瑞主理的頻道「健康‧旦」訪問，指她當年由TVB過檔Now TV初期，因為去洗手間時總會感到不順暢，於是去檢查，竟發現原來膀胱有腫瘤，手術後更需每3個月從橫店返港檢查；直到重返TVB拍《宮心計2深宮計》，她因為對聲音敏感，而且說話時有口齒不清情況，於是再找醫生求醫，經腦科醫生檢查，再證有腦血管栓塞，需要接受腦部血管通波仔手術。先後2次走過鬼門關的梅小青從此明白健康重要性：

 

　　健康好重要，我們要去面對，上天給了我兩次機會，我更加要好好珍惜我的生命，去做想做的事。

 

退休後嘆世界享兒孫福

 

　　梅小青與劉家豪退休後便主力享受家庭樂，不時與家人結伴外遊，她亦不時於社交平台上大曬與家人的外遊照片，一家六口樂也融融。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#梅小青#膀胱癌#肩周炎#五十肩#腦血管栓塞#手術
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