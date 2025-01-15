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27款中式點心熱量一覽：燒賣僅61卡、煎蘿蔔糕120卡！營養師分享健康飲食4招及3款減肥飽肚點心搭配
健康Tips

27款中式點心熱量一覽：燒賣僅61卡、煎蘿蔔糕120卡！營養師分享健康飲食4招及3款減肥飽肚點心搭配

健康解「迷」
健康解「迷」

　　點心可謂港人至愛，但要小心當中暗藏肥胖陷阱！註冊營養師譚樂廷（Audrey）近日比較了常見的27款中式點心熱量，推薦6款健康之選，並分享4招進食貼士，供大家參考。

 

中式點心｜27款中式點心熱量大比拼

 

　　註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文表示，不少中式點心既高卡又高脂，為此，她列出27款中式點心的熱量及脂肪，只要選對食物及分量，同樣可以吃得更健康。

 

27款中式點心熱量大比拼

 

紅燈區：

燒賣（每粒）
熱量：61Kcal
脂肪：3.8g

馬拉糕（每籠）
熱量：370Kcal
脂肪：10g

豉汁蒸排骨（每籠）
熱量：260Kcal
脂肪：17g

豉汁蒸鳳爪（每籠）
熱量：200Kcal
脂肪：13g

四寶雞扎（每籠）
熱量：150Kcal
脂肪：9.8g

鮮竹卷（每條）
熱量：150Kcal
脂肪：12g

山竹牛肉（每粒）
熱量：93Kcal
脂肪：6.9g

鳳爪排骨飯（每盅）
熱量：820Kcal
脂肪：25g

糯米雞（每隻）
熱量：710Kcal
脂肪：23g

珍珠雞（每隻）
熱量：210Kcal
脂肪：7g

炸饅頭（每個）
熱量：280Kcal
脂肪：15g

鹹水角（每粒）
熱量：170Kcal
脂肪：7.8g

煎蘿蔔糕（每件）
熱量：120Kcal
脂肪：4.8g

鮮竹卷（每條）
熱量：150Kcal
脂肪：12g

＊每間茶樓的成分及重量均有分別，故實際營養數據以實物為準。

資料來源：註冊營養師Audrey

 

黃燈區：

蝦餃（每粒）
熱量：50Kcal
脂肪：2.1g

菜苗餃（每粒）
熱量：40Kcal
脂肪：1.5g

柱侯金錢肚（每籠）
熱量：220Kcal
脂肪：10g

咖哩蒸魷魚（每籠）
熱量：190Kcal
脂肪：8.5g

薑蔥牛柏葉（每籠）
熱量：160Kcal
脂肪：6.9g

潮州粉果（每粒）
熱量：92Kcal
脂肪：3.5g

小籠包（每粒）
熱量：85Kcal
脂肪：5.2g

時菜鯪魚球（每粒）
熱量：63Kcal
脂肪：4g

叉燒腸粉（每條）
熱量：110Kcal
脂肪：4.3g

＊每間茶樓的成分及重量均有分別，故實際營養數據以實物為準。

資料來源：註冊營養師Audrey

 

綠燈區：

叉燒包（每個條）
熱量：150Kcal
脂肪：4g

奶皇包（每個）
熱量：120Kcal
脂肪：3g

上素蒸粉果（每粒）
熱量：52Kcal
脂肪：1.5g

牛肉腸粉（每條）
熱量：88Kcal
脂肪：2.8g

鮮蝦腸粉（每條）
熱量：81Kcal
脂肪：1.6g

＊每間茶樓的成分及重量均有分別，故實際營養數據以實物為準。

資料來源：註冊營養師Audrey

 

中式點心｜4招進食貼士

 

　　Audrey又分享中式點心進食貼士，並推薦3個「減肥飽肚配搭」，既健康又不怕肥！

 

4大進食貼士：

 

  • 盡量控制熱量500至600kcal，即「約5件點心+1個包點」；
  • 少選煎炸點心、少點高脂汁醬；
  • 額外加1碟灼菜，飽肚又有纖維攝取；
  • 避免一個人吃整籠點心。

 

3個「減肥飽肚配搭」：

 

  • 配搭1：叉燒包1件、叉燒腸粉2條、上素蒸粉果1件、蝦餃2件、灼菜半碟
  • 配搭2：叉燒包1件、牛肉腸粉1條、燒賣1件、牛柏葉半碟、桂花糕1件、灼菜半碟
  • 配搭3：奶皇包1件、鮮蝦腸粉1條、山竹牛肉1件、菜苗餃2件、鹹水角1件、灼菜半碟

*註：蠔油+8kcal；甜豉油+4kcal；腐乳醬+26kcal

 

中式點心｜4個運動幫助消化

 

　　Audrey建議，吃完中式點心後不妨可以做4個運動，幫助消化的同時避免增重：

 

快步行

 

  • 持續時間：30-60分鐘
  • 消耗卡路里：約200-300 kcal

 

簡單瑜伽

 

  • 持續時間：15-30分鐘
  • 建議動作：貓牛式（Cat-Cow Stretch）、嬰兒式（Child‘s Pose）、扭轉式（Seated Twist）

 

慢跑/跑步

 

  • 持續時間：20-40分鐘
  • 消耗卡路里：約300-500 kcal

 

高強度間歇訓練（HIIT）

 

  • 建議時間：飯後至少1小時後才進行，運動約15-20分鐘即可
  • 消耗卡路里：約200–300 kcal

 

轉載自晴報

 

Tags:#中式點心#健康飲食#熱量#營養師#進食貼士#運動#消化#茶樓
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